DeSUS in Dobra država z združevanjem v Stranko generacij upata na večje možnosti za prestop parlamentarnega praga na naslednjih volitvah. Rdečo nit za oblikovanje vseh politik vidita v medgeneracijskem sodelovanju. Poudarjajo, da političnega prizorišča ne želijo več deliti na leve in desne, pač pa v ospredje postaviti strokovnost in sposobnost.

Sobotni združitveni kongres v Radomljah bo zgodovinski trenutek za obe stranki, je na današnji novinarski konferenci ocenil predsednik DeSUS Vlado Dimovski. Po njegovih besedah gre namreč za eno redkih združitev, ki sta jo dve stranki dosegli demokratično in z medsebojnim spoštovanjem.

Pogovori o tem so tekli od skupnega nastopa na lanskih evropskih volitvah. Cilj združitve je predvsem oblikovati nekaj novega, a s temelji dobrega iz obeh strank, je navedel Dimovski. DeSUS, ki ga vodi od junija lani, je po njegovi oceni leta kljuboval in se boril za starejše, upokojence, a na koncu vseeno ni zmogel preoblikovanja v moderno stranko. Tako v združitvi zdaj vidijo priložnost za novo rojstvo.

V obeh strankah pa ob enem ugotavljajo, da nove okoliščine na političnem trgu in v družbi terjajo nove odgovore, večjo fleksibilnost, večjo stopnjo modernizacije, nov pristop, in sicer skozi prizmo generacij.

Če država v bližnji prihodnosti ne bo vzpostavila sožitja med generacijami, bo prihodnost pričakala nepripravljena, je ocenil tudi predsednik Dobre države Smiljan Mekicar.

"Dostojnih pokojnin ne bo brez dobrih in rednih plač, skrbi za starejše ne more biti brez ustrezno usposobljenih mladih, zdravstvenega sistema ne bo brez primernega šolskega sistema, uspešnih in prodornih podjetij ne brez raziskav in razvoja, socialne varnosti ne brez poštenega in davčnega sistema, mobilnosti in varnosti v prometu ne bo brez ustreznih cest in železnic, dobre države ne brez pravne države in učinkovite administracije, te pa ne brez nujne digitalizacije," je Mekicar orisal ključne točke programa nove stranke.

Programska konferenca predvidena novembra

Tega bodo dokončno oblikovali do programske konference, ki bo predvidoma novembra.

V obeh strankah se zavedajo, da združitev še ni zagotovilo, da bodo dejansko pridobili status parlamentarne stranke, so pa prepričani, da si tako odpirajo več možnosti. "Stranka generacij bo predstavljala nov politični vidik sodelovanja, ki ne bo šel na levo in desno, ampak vertikalno," je o usmeritvi nove stranke povedal Mekicar.

Po navedbah Dimovskega bo glede na prve ocene nova stranka štela okoli 2.500 članov, kar da jih bo uvrstilo med eno najmočnejših strank. Prvi pokazatelj podpore pa bo po njihovih navedbah že lahko zbiranje podpisov volivcev, ki se ga bodo morali lotiti za vložitev kandidatne liste na parlamentarnih volitvah prihodnje leto.

Do tedaj so pripravljeni tudi na pogovore o sodelovanju in povezovanju še z drugimi akterji, trenutno se pogovarjajo s stranko SMS - Zeleni Evrope.