Stranka DeSUS želi pod novim vodstvom znova postati pomemben igralec na političnem parketu. S konkretnim programom in izkušenimi kadri se želijo na prihodnjih volitvah vrniti v državni zbor in postati odločujoča stranka, je na novinarski konferenci napovedal novi predsednik DeSUS Vlado Dimovski. Ne izključujejo niti povezovanja z drugimi strankami.

Po besedah Dimovskega je bila stranka DeSUS, preden je junija prevzel njeno vodenje, v krizi zaradi notranjih strankarskih bojev, bila je premalo ambiciozna in o njej "ni bilo veliko glasu". Novo vodstvo se je zato odločilo za njeno revitalizacijo, saj je prisotnost DeSUS v času, ko lahko pride do poslabšanja položaja starejših, zelo pomembna. "Celotna družba, predvsem starejši, potrebujejo stranko DeSUS, ki bo v parlamentu ali v vladi aktivno delovala za starejše in za pozitivni razvoj družbe," je dejal. Hkrati je poudaril, da DeSUS ni zgolj stranka starejših, pač pa gre za skupino ljudi, ki si prizadeva ustvariti koherentno in medsebojno povezano družbo.

Od izvolitve novega vodstva na junijskem kongresu so v DeSUS opravili že vrsto procesov za revitalizacijo stranke, je pojasnil Dimovski. Izvolili so novo ožje vodstvo, preselili sedež stranke v Ljubljano, relativizirali nekatere konflikte, pripeljali nove ljudi, zdaj pa so začeli proces reorganizacije pokrajinskih in občinskih odborov. Ti po besedah novega generalnega sekretarja stranke Boruta Grmška delujejo "nekateri malo boljše, nekateri malo slabše".

DeSUS pod geslom "Ker nam je mar"

So se pa poenotili glede programskih izhodišč pod sloganom "Ker nam je mar". Program bo po besedah Dimovskega usmerjen predvsem k optimizaciji družbenih sistemov, pri čemer bo na prvem mestu ukvarjanje s starejšimi.

Hkrati se bodo zavzemali za dostopnost do zdravja in energetskih virov, zaščito zemlje in zdrave prehrane, svobodno podjetniško "dihanje" ter osvoboditev od pretirane administracije, ki mora postati učinkovitejša.

Povezovanja z drugimi strankami ne izključujejo

Ob tem je dodal, da si bo stranka prizadevala za ustrezno reformiranje pokojninskega, zdravstvenega, davčnega, socialnega in šolskega sistema. Zato so v DeSUS že ustanovili strateške svete, sestavljene iz strokovnjakov, ki bodo podali ustrezne predloge na ključnih področjih družbe ter organizirali okrogle mize s strokovnjaki in ključnimi akterji, je napovedal Dimovski.

"Celotna družba, predvsem starejši, potrebujejo stranko DeSUS, ki bo v parlamentu ali v vladi aktivno delovala za starejše in za pozitivni razvoj družbe," je še podaril Dimovski in dodal, da je njihov ključni politični cilj ponoven vstop v državni zbor na volitvah leta 2026. Želijo si namreč postati odločujoča politična stranka, zato da bi imeli tudi starejši besedo pri tem, kako se organizira in strukturira slovenska družba.

Pri tem Dimovski ne izključuje morebitnega povezovanja z drugimi strankami, saj v povezovanju in sodelovanju vidi izjemen pomen. Dodal je, da so se nanj z željo po povezovanju že obrnile tri stranke.