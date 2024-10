Peter Gregorčič je zaključil s SLS

"Po evropskih volitvah so me nekateri odbori SLS prosili, naj stranki pomagam pri političnem preboju na nacionalni ravni. Iz hvaležnosti za njihovo pomoč med kampanjo sem jim prisluhnil in se odzval," je dejal v izjavi, še piše časnik.

Meni pa, da stranko še vedno obvladujejo ozke interesne skupine, ki jim ustreza šibko vodstvo, in da so stranko SLS zaklenili, zato na ključne odločitve terenska mreža lokalnih odborov po njegovem mnenju ne more vplivati.

O morebitni nadaljnji poti v politiki bo razmišljal, ko se bo vrnil v Slovenijo, je še dejal, ni pa to zanj nuja, temveč "le ena izmed mogočih izbir", je še sporočil iz ZDA, kjer opravlja raziskovalno delo.