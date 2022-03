"Politika ni samo beseda, ampak tudi videz. Robert Golob mi deluje kot neke vrste neizživet umetnik. Vzbuja mi asociacijo na Prešerna, ki pa, v nasprotju z Golobom, ni imel nadutosti, ostrine. Vprašanje je, koliko on živi v realnem svetu," je v tokratni komentatorski oddaji Ura moči na Planet TV dejal Boštjan M. Turk. Voditelju Bojanu Požarju se je poleg Turka pridružil še Edvard Kadič. Med drugim so analizirali nedavno kampanjo, ki jo je Inštitut 8. marec zagnal na TikToku, in nastope nekaterih novinarjev RTV.

Boštjan M. Turk je poleg pričeske in neizživetih sanjah Roberta Goloba pokomentiral tudi njegov jezik. "Predstavniki vlade govorijo predmetni jezik, to, kar govori Golob, pa so floskule," je povedal Turk in dodal, da primerjava s Prešernom in neizživetim umetnikom nima pozitivne konotacije, saj je, kot je pojasnil, največ neizživetih umetnikov v psihiatričnih bolnicah.

To so dominantne in narcisoidne poteze

"Ne bomo čakali na formiranje vlade. Te zakone bomo podprli takoj," je novinarjem dejal Golob. Po mnenju Edvarda Kadiča gre tukaj za absolutizem, kar je zelo podobno Zoranu Jankoviću. Dodal je, da ljudje tovrstnega revanšizma ne podpiramo.

"To je hud problem, ki se ves čas kotali. To so rahlo dominantne narcisoidne poteze, ko dobiš pet minut časa pred mikrofonom. Šel bo po podobni poti kot Janković. Velika verjetnost obstaja, da bo izvoljen, tam pa bo ugotovil, da je samo eden od preostalih," je ocenil Kadič. Oba sogovornika sta obsodila Golobovo nesodelovanje na soočenjih.

Nespodobna vabila na volitve

Ena od tem je bila tudi kampanja Inštituta 8. marec. Gre za profil, ki ga je omenjeni inštitut ustvaril na TikToku, in sicer pod imenom "potrebni vlade". Na njem mlade na nekoliko opolzek način vabijo na volitve.

Po besedah Edvarda Kadiča je ta kampanja pod vsakim nivojem. "Gre za pozivanje na volitve za novo vlado, ki bo nadomestila obstoječo vlado. Gre za mamo vseh škandalov. Gre za seksualizacijo otrok," je dejal Kadič.

Foto: Siol.net

Podobno mnenje je delil tudi Boštjan Turk. "To je poseg v najbolj intimno sfero najbolj občutljivih ljudi, torej mladostnikov. V tej volilni kampanji se moramo pripraviti na tako rekoč vse," je ocenil Turk.

Otroci se izkoriščajo, seksualizirajo za doseganje političnega cilja. Zavedati se moramo, da imamo opravka z ideologijo, s katero je treba čim prej presekati vse vezi, je še dodal Kadič.

Absurdno je tudi to, da predstavniki nevladnih organizacij mlade na volitve pozivajo iz tujine (Nika Kovač iz New Yorka in Tea Jarc s sončnih Sejšelov), je povedal Požar in dodal "elita je v tujini, mladi pa naj rušijo Janševo vlado".

"To je novi razred partijske buržoazije," je ocenil Kadič, ob tem pa dodal, da volitve niso nikoli bile v tako odločilnem času, zato je bistveno, kakšno politično elito imamo.

Podobno kot predstavniki nevladnih organizacij pa je bilo o bližajočih se volitvah slišati tudi iz vrst RTV. "Gre za isto ideološko jedro kot pri nevladnih organizacijah, ki poziva z agitatorskimi brutalnimi agitacijami, cilj pa je ohranitev privilegijev. Ko je prišla nova urednica, se je začela zloraba. Novo vodstvo je pripravilo nove moderne smernice, ki se zgledujejo po modernih hišah tipa ORF," meni Kadič.

Kot je dejal Turk, ti ljudje nenehno zlorabljajo javni servis za neideološke, niti ne politične, ampak za čisto strankarske potrebe.

V nadaljevanju so pokomentirali tudi prve faze volilne kampanje. Turk je dejal, da imamo dva tira, med katerima je vse večji prepad. "Na eni strani stranke vladne koalicije, ki imajo rezultate, drugi tir pa je opozicijski vidik, ki je porabil ogromno časa za 'antijanša' propagande."

Gosta sta med drugim ocenila, kakšen učinek bo imel ponoven izbruh Jankovićeve afere Farmacevtka na Golobovo Gibanje Svoboda.

Na koncu oddaje pa so spregovorili še o odhodu Bojana Pograjca na diplomatsko misijo v Ukrajino. Oba sta to odločitev toplo pozdravila, Turk pa je povedal, da je tudi sam pisal enemu od poslancev in ponudil svoje usluge. "Jaz bi tudi šel na vojno območje, a se je to ustavilo pri moji družini. Ta aktivacija ljudi nam daje spodbudo in optimizem za naprej. Človek mora postaviti obči blagor pred osebni interes," je sklenil Turk.