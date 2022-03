Janša v oddaji Ura moči: Bolj korektno novico bi dobili na Russia Today #video

"Mislim, da bi bolj korektno novico dobili, če bi gledali Russia Today. Ne rabimo nekoga, ki ga mi plačujemo v Moskvi, da širi rusko propagando. To je sramota nacionalne televizije," je enega od prispevkov tega tedna novinarke Vlaste Jeseničnik v oddaji Ura moči komentiral predsednik vlade Janez Janša. Z voditeljem Bojanom Požarjem sta razpravjala še o poti v Ukrajino in tamkajšnji situaciji, pa tudi o notranjepolitični situaciji tik pred volitvami.

"Ne more govoriti, da je Putin obtožil Zahod, da razdvaja rusko družbo, če Putin v istem govoru govori o čiščenju ruske družbe," je o poročanju Jeseničnikove pojasnil Janša.

Požar se je med drugim osredotočil tudi na očitke, da je "Janša za Slovenijo to, kar je Putin za Rusijo". Janša je ob tem dejal, da "te očitke izrekajo tisti, ki imajo na prsih pripeta Putinova odlikovanja", in dodal, da je zanimivo, da je Slovenija ena redkih držav, kjer večina teh odlikovanj še ni vrnila.

"Zelenski je blagoslov za Ukrajino"

Nekaj besed sta namenila tudi Janševi poti v Ukrajino. Tja je potoval v spremstvu državnega sekretarja Bojana Pograjca in dveh pristojnih z urada za varnost in varovanje. Kot je povedal Janša, je bila izvedba v zraku, vse dokler niso prestopili poljsko-ukrajinske meje, in dodal, da je sam sicer mislil, da bi obisk izvedli v tajnosti, a so se v Bruslju odločili drugače. Evropska unija je obvestila ZDA in oni so poročali dalje, je še povedal.

Voditelj ga je povprašal o utrujenosti po koncu potovanja. Janša je povedal, da smo v izrednem stanju že dve leti in da so vlado prevzeli naslednji dan, ko so razglasili epidemijo ter da od takrat ni bilo niti enega mirnega dne. Spomnil se je tudi na ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

"Ko sem gledal Zelenskega, sem videl, da je bil v takem stanju, kot mi pred 30 leti. To je posebno stanje, ne glede na fizično utrujenost možgani delujejo, imajo velike rezerve, ki se je ne zavedamo," je povedal in dodal: "Predsednik Zelenski je blagoslov za Ukrajino."

Ukrajino vodi sposobna, mlada ekipa

Povedal je tudi, da so se v Ukrajini srečali z ministri vlade. "Gre za mlajšo, sposobno ekipo utrujenih ljudi, vendar ljudi, ki vedo, kaj hočejo. Zato Ukrajina nikoli ne bo poražena," je povedal Janša in takole opisal dogajanje: "Kijev ni obkoljen, ampak oblegan z vzhoda in zahoda. V Kijevu delujejo semaforji, mesto je razsvetljeno, je daleč od poraženega mesta."

V drugem delu oddaje sta se pogovarjala o notranjepolitičnem, predvolinem stanju, ki pa ga nedvomno zaznamuje tudi trenutno dogajanje v Ukrajini. "To, kar se dogaja v Ukrajini, ni samo nevarnost za Ukrajino, ampak ogroža tudi nas," je povedal Janša in dodal, "da se z Ukrajino ukvarjamo zaradi solidarnosti, pa tudi zato, ker bo ta vojna vplivala na standard v Evropi".

"Ni vse tako črno, kot če gledate gospo Starič"

"Delamo zato, da bo rezultat čim boljši, 24. aprila se bomo borili do sedmih zvečer. Naredili bomo vse, da bomo sestavili trdno koalicijo," pa je premier dejal o prihajajočih volitvah.

"Do volitev so glavni tisti, ki nastopajo na televizijah, po volitvah pa tisti, ki sedijo v parlamentu. Tudi danes imamo v slovenskem parlamentu v opozicijskih klopeh posameznike, ki so povsem razumni," je dejal o delovanju v slovenskem parlamentu in opomnil, da "ni vse tako črno, kot če gledate gospo Starič na nacionalni televiziji".

O ponovnem pojavu Kučana, konkurentih in aktivnostih nevladnih organizacij

Voditelj ga je opozoril tudi na konkurente in nevladne organizacije. Dejal je, da ne ve, kdo bodo njihovi konkurenti na volitvah, da pa "lahko obžalujemo, da neka teoretična smer stranke SD, ki je bila začrtana v času Boruta Pahorja, ni šla naprej in da je zdaj to neka 'strančica', ki v radikalnosti tekmuje z Levico, ki v realnosti nikdar ne more zmagati".

Dotaknila sta se tudi Kučanovih udeležb na protivladnih protestih kolesarjev. "To, da nekdanji predsednik partije in države Milan Kučan odkrito stopa na prizorišče, jaz pozdravljam. Še vedno je bolje, da ga vidimo na trgih, kot da rovari v ozadju," je pojasnil Janša, a dodal, da je bilo malo čudno, da je na omenjenih protestih sodeloval kot govornik. "Kaj mu je tega treba ob pet tisoč evrih penzije?"

Povedal je še, da se dogodki nevladnih organizacij, kot sta jih letos organizirala Jaša Jenull in Nika Kovač, dogajajo tudi po nekaterih drugih državah in da je to sistemski problem.