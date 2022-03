Ura moči: Kučan je v enem stavku povedal dve neumnosti #video

V tokratni oddaji Ura moči na Planet TV je Bojan Požar Gostil političnega analitika Mirana Videtiča in Petra Gregorčiča, političnega komentatorja ter novega predsednika programskega sveta RTV. Pri odgovoru na vprašanje, kdo pri nas zlorablja vojno v Ukrajini za politične namene, je Videtič izpostavil ljudi iz ozadja, med njimi prvega predsednika Milana Kučana : "Zelo me je presenetila njegova izjava na torkovem shodu, ko je v enem stavku povedal dve neumnosti: Ena je ta, da bi se na nek način Ukrajincem prikrajšalo dostop do orožja, v nadaljevanju pa je rekel, da po svoje razume Putina in razmere, ki so ga pripeljale do tega. A Putina se ne da razumeti. Tukaj imam občutek, da je Kučan s prstom želel pokazati na Ukrajino in Nato, a ker si tega vendarle ne upa, je na tak način vse skupaj zavil v celofan."

Peter Gregorčič je ob tem izpostavil, da je napad Putina na Ukrajino presenetil cel svet, tudi politiko, ki je v naši državi na pragu volilne kampanje: "Taki pomembni dogodki vedno vplivajo na politične kampanje in na politično dogajanje. Ena od težav je, da se je del opozicije razgalil, kako je prazen nekih konceptov v takih kriznih situacijah. V mirnem času, v situaciji, ko ni nekih nevarnosti, lahko ljudstvu prodajaš puhlice. Ko pride do resnih kriz, pa se pokaže razlika med strankami, ki imajo neko strategijo in vlagajo v državne podsisteme, in med strankami, ki te podsisteme dolgoročno zanemarjajo."

Videtič: Tanja Fajon ima dva osnovna problema

"Zame ni nobene dileme, prvo ime levega pola je definitivno SD oziroma vsaj morala bi biti. To je tradicionalna stranka socialdemokratskih vrednost. Ta moment sicer intelektualno, kadrovsko in organizacijsko malce podhranjena, a sem poln upanja, da bi Tanja Fajon lahko to sčasoma spremenila. Seveda to ne gre čez noč. Ima dva osnovna problema, ki jih mora rešiti. Eno je čiščenje stranke, drugi osnovni problem pa je vpetost starih sil, ki pa so cokle razvoja te stranke, da preide na pot moderne socialdemokracije. Jaz verjamem, da lahko na kratki rok SD izgubi, a na dolgi rok sem prepričan, da tista stranka, ki bo prva izstopila iz te norosti skrajnega levega pola, in jaz tukaj računam na SD, bo stranka prihodnosti," je pojasnil Videtič. Po njegovem mnenju je stranka napako naredila z vstopom v KUL in to je zdaj težko spreminjati.



S trditvijo voditelja, da je KUL na nek način že mrtev, se je strinjal Gregorčič in ob tem dodal, da je vonja v Ukrajini, ki tako močno vpliva na volilno kampanjo, odlična priložnost za spretne politike na levi strani, da izstopijo iz KUL-a.

Na drugi strani se Videtič s trditvijo ni strinjal: "KUL še vedno zateguje pas okoli teh štirih strank oziroma jih drži pod nadzorom. Do volitev je iluzorno pričakovati, da bi SD izskočila iz tega paketa in šla na neko svojo pot, ki je sicer nujno potrebna. Mi potrebujemo socialdemokracijo v Sloveniji."

Zakaj Robert Golob skriva svojo ekipo?

Gregorčič je izpostavil, da je fascinantno, kako malo je znano o stranki Roberta Goloba, v katero v glavnem prihajajo ljudje, ki gojijo zamero do Janeza Janše, saj je to najboljša garancija, da Golob ne bo šel v vlado z njim. Ob tem Gregorčič meni, da Golob še ekipe nima.

V nadaljevanju pa je izpostavil unikum ne samo v Slovenskem, ampak v širšem prostoru: "Imamo nekoga, ki ga mediji propagirajo za glavnega kandidata za predsednika vlade in ki je dva meseca pred volitvami dobesedno izginil iz javnosti. To se lahko zgodi samo nekje, kjer lahko računaš, da če te ne bo v medijih, bodo tvojo podobo gradile PR-agencije z medijsko podporo. Če Golob pride v javnost s svojim narcisoidnim nastopom, lahko to podobo samo pokvari. V javnost bo prišel takrat, ko bo to nujno potrebno, in to bo tik pred koncem kampanje, pred volitvami."