Tonin v oddaji Ura moči: Te volitve so absolutno prelomne

"Te volitve so absolutno prelomne, ker bomo odločali o tem, ali gremo v prihodnost ali se vračamo nazaj v preteklost, v neke preživete socialistične eksperimente," je v tokratni oddaji Ura moči z Bojanom Požarjem na Planet TV prihajajoče volitve komentiral predsednik stranke Nova Slovenija in obrambni minister Matej Tonin.

"Na teh volitvah obstaja realna možnost, da bo del te vlade tudi skrajna Levica, ki ima v svojem programu po naši oceni nekaj neustavnih elementov, in to bi bistveno spremenilo samo strukturo, samo sedanjo Slovenijo, in zato so te volitve tako prelomne," je pojasnil Matej Tonin.

"Bil bi zelo nenavaden, če si tega ne bi želel"

Tonin je spregovoril tudi o pogovoru z nekdanjo predsednico NSi Ljudmilo Novak in o konkurenci na prihajajočih volitvah: "Če pogledate trenutne rezultate se zaradi pojava novih akterjev podpora NSi ni zmanjšala, je stabilna, in jaz mislim, da lahko dosežemo zelo soliden rezultat."

Na vprašanje, ali še ima ambicije za mandatarja, pa Tonin odgovarja: "Vsekakor. Zdi se mi, da je za vsakogar, ki deluje v politiki, krona vsega postati predsednik vlade, in bil bi zelo nenavaden, če si tega ne bi želel."

Tonin: Bistveno je, da imamo skupni cilj

"Vesel sem, da smo epidemijo obvladali na način, da se ta ni razvila še v gospodarsko krizo, ampak je ostala zgolj zdravstvena kriza," je v oddaji povedal Tonin.

Odzval se je tudi na očitke levice in spregovoril o delovanju trenutne vlade. "Nikoli nisem trdil, da je vse, kar je naredila ta vlada, suho zlato. Kdor dela, tudi greši. Vladna koalicija je neke vrste družina, med seboj smo si različni, ni vedno idealno, na določene stvari imamo različne poglede, a bistveno je, da imamo skupni cilj in skupne ključne točke, da lahko kljub vsem težavam, kljub vsem napakam stvari potiskamo naprej in da Slovenija iz dneva v dan postaja boljša država."

"Slovenska vojska je definitivno podhranjena"

Kot obrambni minister se Tonin zadnji dve leti bori za izboljšanje pogojev v Slovenski vojski. "V letih 2020 in 2021 smo imeli po desetletju prvič pozitivne kadrovske številke, se pravi, da je v SV več ljudi prišlo, kot pa jih je iz nje odšlo. Začeli smo proces modernizacije, imamo poseben investicijski zakon. Definitivno obstaja svetla luč na koncu tunela, je pa bilo zadnje desetletje izjemno težko za Slovensko vojsko. Nekdanji načelnik generalštaba SV je rekel, da SV kmalu več ne bo, če bo šlo tako naprej. Veseli me, da smo uspeli te trende obrniti," je povedal Tonin.

Po njegovih besedah je v primerjavi z vojskami drugih držav SV zagotovo podhranjena: "Kljub vsem investicijam Slovenija za obrambne izdatke namenja 1,3 odstotka BDP-ja. Med evropskimi državami in članicami NATA smo še vedno med slabšimi državami glede na obrambne izdatke. Zato so obtožbe Levice, kako razdajamo denar za obrambo in varnost, popolnoma neutemeljene."

Tonin je v nadaljevanju spregovoril tudi o tem, zakaj se v Sloveniji v vojsko vlaga toliko, kot se, in tudi o plačah slovenskih vojakov.