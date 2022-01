Videtič v oddaji Ura moči: To je največji problem Roberta Goloba #video

"Novo je samo to, da je nov frontman. Vrača se Robert Golob, ki ga imam za politika. Na hitro zbrana ekipa, ki ne more biti drugačna, kot je pri novih obrazih zadnjih nekaj let. Imamo Tijano Arih, ki je znana iz etične in moralne zgodbe Cerarja, ki je propadla. Leben slišim, da se umika, izpostavil pa bi ime Andrej Ribič, ki se pojavlja v novi vlogi in je po moji oceni največji problem oziroma mlinski kamen Roberta Goloba. Nikoli ne vemo, kaj bo še padlo iz omar Elektro Ljubljana," je trenutno predvolilno dogajanje komentiral Miran Videtič. V tokratni oddaji Ura moči na Planet TV je Bojan Požar poleg Videtiča gostil Boštjana M. Turka.

V oddaji sta gosta komentirala tudi posnetek, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih in na katerem "pisana druščina", med njimi nekdanji predsednik Milan Kučan, Vlado Kreslin, nekdanji mariborski sodnik Karel Ferenčak in drugi, prepeva partizansko pesem Bilečanka.

Turk: Tem ljudem je vseeno za Osankarico

"Izhajam iz družine, kjer je partizanstvo vrednota. Ko sem videl to sliko, sem se spomnil, kako sem jih dobil okoli ušes, če sem se neprimerno obnašal, ko smo obiskali kakšna partizanska grobišča. To je enostavno dokaz pomanjkanja vzgoje ali negativne selekcije na levem političnem polu, ker jim očitno niso razložili, da fotografiranje na grobiščih, v ozadju z venci, da to ni tisto, kar privlači ljudi. Nekega spominskega dogodka ne moreš spremeniti v estrado. In zame je to estradno," je fotografijo, na kateri pripadniki levega političnega pola pozirajo na letošnji žalni slovesnosti pri spomeniku Pohorskega bataljona na Osankarici, komentiral Videtič.

Da imajo pri SD nekoliko nenavaden smisel za humor, pa Turk meni: "To je proces negativne selekcije, in to pomeni le nekaj, da je tem ljudem vseeno za Osankarico."

Videtič: Na Tajvanu bi že zdavnaj morali biti

"Tu je logičen nesmisel, da ti nasprotuješ temu, da nekdo išče pot, odpira priložnost gospodarskemu sodelovanju, ob tem, da je to naredilo že 18 oziroma 19 predstavništev Evropske unije in da je Tajvan gospodarsko močan v panogah, ki so danes v svetu ključne. S tem je povezana tudi slovenska IT-industrija," je intervju Janeza Janše za indijsko televizijo, v kateri je predsednik vlade razkril, da s Tajvanom potekajo pogovori o "izmenjavi predstavništev", komentiral Turk.

Svoj pogled na trenutno dogajanje okoli intervjuja predsednika vlade je pojasnil tudi Videtič: "Mislim, da bi na Tajvanu že zdavnaj morali biti, predvsem, ko govorimo o gospodarskih stikih. Glede sankcij pa Kitajci zagotovo uvažajo v Slovenijo veliko več kot pa iz Slovenije. Glede na to, da je Kitajska komunistična partija predvsem znana po tem, da skrbi za gospodarske interese Kitajske, dvomim, da bi lahko prišlo do nekih velikih sankcij. Tega, da bi se karkoli dogajalo v Gorenju, ne verjamem, ker je to za Kitajce praktično vstopna točka v EU. Po drugi strani pa enostavno ne razumem vsega tega vpitja, kako so oškodovana slovenska podjetja. Rad bi videl, da se vendarle govori o nekih konkretnih podjetjih, do kakšnih oškodovanj lahko pride."

Ob tem je izpostavil, po njegovo, največjo norost, in sicer tvit poslanca Predraga Bakovića (SD). "On je v svojem nesrečnem tvitu, kjer piše o možnih posledicah za slovenske športnike, po moje nehote in iz ihte, kitajski narod poimenoval s hordo, ki bo ubijala in 'tolkla' naše športnike. On ni 'tolkel' proti Janezu Janši, ampak proti Kitajski. Vsaka država, ki je organizator kakršnegakoli velikega športnega dogodka, bo poskrbela, da bo v svet poslala sila pozitiven odziv. In organizatorji teh olimpijskih iger prav tako. Zato je neprimerno spet mešati šport in politiko v boju proti nekemu notranjemu sovražniku."





Videtič in Turk o obisku državnega tožilca Draga Škete

Generalni državni tožilec Drago Šketa je sredi januarja ob 300-letnici ruskega tožilstva odpotoval v Moskvo na praznovanje in tam tudi podpisal dogovor o sodelovanju med slovenskim državnim tožilstvom in tožilstvom Ruske federacije.

"Zame obisk ne bi bil sporen, če bi v Moskvo odšli s sporočilom oziroma protestom, da je vendarle treba spoštovati pravno državo in mednarodno pravo," je dejal Videtič in ocenil, da je bil obisk popolnoma nepotreben. "Bosta pa čas in vsebina sporazuma pokazala, zakaj pravzaprav gre."

"Zadeva je zelo jasna in odgovor je v enem samem logičnem sklepu, ki je tudi lakmusov papir. Ta obisk bi bil povsem legitimen v primeru, če bi bila Rusija pravna država," pa je komentiral Turk in nadaljeval: "Tukaj je nekaj zelo resnih argumentov, ki bi narekovali, da se ta odhod zelo natančno premisli. Mislim, da je namen sabotirati evropsko pozicioniranje te vlade ali pa sabotirati to vlado, ne glede na to, da je tožilstvo avtonomno, ampak tukaj gre za državne interese. Državni interes Slovenije pa je nad vsem."