Kitajska se je odzvala na Janšev intervju za indijsko televizijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik vlade Janez Janša je v ponedeljek sodeloval v pogovorni oddaji za indijsko nacionalno televizijo Doordarshan, v kateri je spregovoril o pandemiji covid-19 in spopadanju z njo, slovensko-indijskih odnosih, dogajanjih v indopacifiški regiji, odnosih med EU in Kitajsko ter drugih geopolitičnih temah.

Na kitajskem zunanjem ministrstvu so se danes odzvali na izjave slovenskega premierja Janeza Janše glede Tajvana. Janša je namreč v ponedeljek v pogovoru za indijsko televizijo Doordarshan med drugim razkril, da s Tajvanom potekajo pogovori o "izmenjavi predstavništev".

"Tajvan je nedeljiv del kitajskega ozemlja. Vlada Ljudske republike Kitajske je edina legitimna vlada, ki predstavlja celotno Kitajsko. Načelo ene Kitajske je splošno priznano pravilo mednarodnih odnosov in univerzalen konsenz mednarodne skupnosti," je na današnji novinarski konferenci v Pekingu povedal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Zhao Lijian.

"To je tudi politični temelj odnosov med Kitajsko in Slovenijo ter Kitajsko in Evropo," je dodal po poročanju kitajskega spletnega portala v angleškem jeziku CGTN.

Celoten pogovor predsednika vlade za indijsko televizijo si lahko preberete na spodnji povezavi.