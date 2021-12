Zakaj je prvouvrščena oseba na lestvici političnih zmagovalcev leta 2021 absolutna zmagovalka? S čim si je to zaslužila in ali ji Slovenci lahko sploh kaj očitamo? V kakšni kondiciji je in ali jo lahko skrbi, kje bo prihodnje leto v službi? Tokrat se je v Uri moči voditelj Bojan Požar s sogovornikoma Boštjanom M. Turkom in Miranom Videtičem pogovarjal o lestvici političnih zmagovalcev leta 2021, na kateri se je ob znanih imenih iz politike znašla še naša država in poleg diplome Branka Masleše ne nazadnje tudi zdravstveno osebje v bolnišnicah v času epidemije covid-19.

"Je toliko dragocen, ker je eden od nosilnih stebrov te koalicije, ki dela dobro za Slovenijo, in v tem smislu se je pokazal kot izredno sposoben," je izbor za prvo mesto na lestvici zmagovalcev leta 2021 komentiral Boštjan M. Turk. "Izognil sem se tistim, ki nas res osrečujejo, Pogačarjem in Rogličem, in mislim, da je absolutni politični zmagovalec," pa je dejal Miran Videtič in dodal, da se je za ta izbor odločil predvsem zato, ker je prvouvrščeni preživel in zaživel, vsaj do volitev.

Večjega zmagovalca od zdravstvenega osebja v bolnišnicah v času epidemije covid-19, ki ga je Bojan Požar sicer uvrstil na drugo mesto, po mnenju M. Turka ni. Tudi zato, ker je tragedijo bližnjega, ki je zbolel za covidom, in umiranje spremljalo vsakodnevno, je razložil.



Kaj je o stanju v bolnišnici in požrtvovalnem osebju povedal M. Turk in kaj si misli o očitkih, da so nekateri zdravniki v času epidemije zaslužili zelo veliko denarja





V najbolj kritičnem času država ostala močna

Luka Mesec se je znašel na tretjem mestu, vlada Republike Slovenije na četrtem. "To pomeni, da je ta država v najbolj kritičnem času ostala močna, ostala socialno odprta in čuteča, izvršila je tudi predsedovanje Evropski uniji, ki je bilo izredno uspešno," je uvrstitev vlade komentiral Boštjan M. Turk.

Izbora Luke Mesca ni hotel komentirati zaradi teh konkretnih razlogov.

Devet podarjenih let ženskam je neverjetno darilo

Kdo se je znašel na petem mestu in zakaj? Človek z visokim ugledom v svetu, ki mu je uspelo ustaviti nekaj, kar bi pomenilo zlom nogometa v Evropi. Šesta je Republika Slovenija, tudi zato, kot je dejal M. Turk, "ker se je življenjska doba žensk v 30 letih samostojne Slovenije podaljšala za celih devet let".

Tukaj pa si lahko ogledate še druge razloge za uvrstitev na peto in šesto mesto lestvice zmagovalcev leta 2021:

Zmagovalka je diploma, ne Masleša

Anže Logar se je znašel na sedmem mestu, Masleševa diploma na osmem.

"Logarju je uspelo slovensko zunanjo politiko vrniti na pravo pot," je komentiral Videtič in se ob tem spomnil na ponesrečeni tvit predsednika vlade Janeza Janše ob ameriških volitvah.

Masleševa diploma pa je eden od absolutnih zmagovalcev tega leta, je dejal M. Turk. "Ne Masleša, temveč diploma," je poudaril, v spodnjem videu pa to argumentiral.

Eden od ministrov aktualne vlade se je uvrstil na deveto mesto. "Sila spodbudno je slišati, da se bo nekaj gradilo," je ob tem dejal Videtič.

Na deseto mesto pa so uvrstili oddajo Ura moči na Planet TV. "Gre za uravnoteženo delo," je med drugim uvrstitev komentiral M. Turk.



Celotno izjavo, skupaj s komentarjem Mirana Videtiča o uvrstitvi na deveto in deseto mesto na lestvici, pa si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku:

