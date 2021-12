Ura moči: Počivalšek: Mi nismo nikogar izdali #video

"Svojim volivcem nisem nikoli govoril, da bom kandidiral zato, ker z nekom ne bom delal. Mi nismo nikogar izdali. Moramo se pogovarjati. To sem vedno zagovarjal, to je stvar kulture dialoga," je opisal sodelovanje v vladi in dejal o očitkih o izdaji volivcev. Tokrat se je v Uri moči o političnem povezovanju, stranki SMC, plači in ministrskem delu z voditeljem Bojanom Požarjem pogovarjal Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo.

"Povedati moram, da sem Miru Cerarju hvaležen, da me je leta 2014 povabil v politiko. S četrtim decembrom začenjam osmo leto ministrovanja. Prva štiri leta sem opravil kot nečlan stranke. Na volitve sem šel kot nečlan stranke in dobil znotraj SMC največ glasov, 50 odstotkov več kot povprečje in 40 odstotkov več kot drugi za mano;" je o političnem udejstvovanju povedal Zdravko Počivalšek.

"Mira sem povabil, da ostane v naši zgodbi, da prevzame vodenje državnega zbora. Dvakrat se za to ni odločil in se potem smo sprejeli odločitev o drugačni poti naprej. Pozneje je bil razočaran, da se je odločil, kot se je," je še dodal.

"V vlado bi šli, saj smo se pogovarjali tudi o mestu predsednika parlamenta v drugem delu mandata. V prvem delu so stranko zapustili vsi koristolovci, potem pa še tisti na ideoloških temeljih. Te spoštuje, saj so ostali zvesti svojim načelom," je povedal Počivalšek.

"V zadnjem letu pa poslanska skupina ni razpadla, ampak jih je kar nekaj odšlo, ker naj bi dobili sanjske ponudbe. Vsak se odloča po svoje, mi smo ostali poslanska skupina, za to kar smo se odločili na začetku mandata.

"Da, mislil sem na Zorčiča," je povedal o tem, da bi nekateri morali delati, ne samo govoriti.

O očitkih in izdaji volivcev

"Do konca sem poskušal ohraniti enotnost stranke. Odločili so se tako, kot so se. Na ljudski ravni pa jim to zamerim," je še povedal o poslancih, ki so izstopili iz stranke SMC.

O brezmadežnem ugledu

"To pomeni, da sem vedno delal po črki zakona in da sem podjetja vodil tako, da so uspešna v okviru slovenske zakonodaje. Tako se dela tudi v politiki," je še povedal o očitkih, da je z nekaterimi dejanji škodoval svojemu ugledu.

"Absolutno razumem to kot krivico, zase osebno. Manipulirati neke zgodbe, kot so nabave, je strahovito. Upam, da akterji pridejo na dan in da bodo nosili posledice za to, kar so naredili brez upoštevanja zakona," je o manipulacijah pri nabavah povedal minister Počivalšek.

"Niti slučajno nisem finančno preskrbljen, če pogledamo moje zadnje ministrske plače in plače na mestu direktorja. Z zavistjo lahko gledam na plače, za katere v zadnjem obdobju slišimo, da jih prejemajo v GEN-I na čelu z Robertom Golobom," je povedal o svoji plači.

"Oče in mama sta me naučila dela na način, da znam poskrbeti zase. Ne mislim se vrniti na svoje prejšnje delovne in sem ponosen na rezultate, ki sem jih tam dosegel," je dodal o morebitni vrnitvi v Terme Olimia.

Korak za korakom

"Najprej pogovori in potem dogovor. Gremo korak za korakom, prvi korak je bil združitev," je odgovoril na morebitne težave pri vodenju nove stranke GAS, kjer je veliko morebitnih ljudi, ki bi bili sposobni voditi novo stranko liberalnega centra.

"Pomembna je samo lista 88 kandidatov, da pridemo z močno listo in bodo podrejeni vsi egi. Pomembno je, da rezultiramo s številom poslancev, kar omogoča uresničitev centristične, naprej usmerjene zgodbe," je dodal.

O povezovanju v stranko GAS

"V stranki GAS imamo nekaj skupnih temeljev v gospodarstvu in razvoju. Program bo temeljil na debirokratizaciji, digitalnem in zelenem preobratu, skladnem in regionalnem razvoju Slovenije ter demografskem področju," je povedal o programu GAS.

"Pomembno je, da zgradimo novo povezovalno zgodbo, v tej bolestno razdeljeni Sloveniji. Ideološka vprašanja moramo postaviti na drugo mesto," je še dodal.