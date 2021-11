Ura moči: Robert Golob? "Gre za velikega bleferja"

"Robert Golob je v gledališki predstavi pretekli teden odigral zelo lepo dramsko predstavo," je dogajanje okoli nepotrditve novega mandata Robertu Golobu na vrhu GEN-i v oddaji Ura moži z Bojanom Požarjem dejal profesor na Fakulteti za strojništvo in politični komentator Peter Gregorčič, ki je skupaj Boštjanom M. Turkom komentiral tudi dogajanje na ustavnem sodišču, podpisu pogodbe med Ukom in STA ter interpelacijo proti ministru Andreju Vizjaku.

"GEN-I je svoj imperij zgradil na poceni elektriki iz Jedrske elektrarne Krško. Do takega posla se ne da priti brez političnega pedigreja. Drugače bi govorili, če bi Golob zgradil tehnološko podjetje," je "nepolitičnost" Roberta Goloba, ki za svoj potencialen odhod iz vrha GEN- krivi vladajočo politiko, komentiral Peter Gregorčič. Tudi Boštjan M. Turk meni, da so izgovori direktorjev energetskih družb, ki so v zadnjih dneh ostali brez stolčkov, o političnih motivih konca njihovih karier pri teh podjetjih, lažni.

"Vsi trije direktorji so bili politično nastavljeni, zdaj pa se pritožujejo, da za koncem njihovih karier stoji politika," opozarja Turk in dodaja, da levica stalno kriči "primite tatu". "To pomeni, da druge obtožuje za to, kar je sama delala," meni Turk, ki poudarja, da je primer Soviča res grotesken. "On je leta 1998 kandidiral za župana Maribora, bil je funkcionar politične stranke. Ne vem, kdaj in kje je Sovič dobil reference za vodenje energetskega podjetja," se sprašuje Turk.

Naslednja faza tiha privatizacija?

"Golob ni lastnik GEN-I. Lastnik je tisti, ki ima pravico zamenjati direktorja. Zdaj se dogaja, kar je lepo pokazala njegova gledališča predstava, da se je Golob dobesedno zlil s podjetjem. Naslednja faza bi bila tiha privatizacija in dejansko oškodovanje državnega premoženja," meni Gregorčič. Tudi Turk opozarja, da je zgodba o uspehu GEN-I na trhlih tleh. "Grotesken pa je podatek, da ob dveh milijardah evrov prometa ustvari GEN-I 15 milijonov evrov dobička. Direktor pa ima več kot 200 tisoč evrov prihodkov. Vse to kaže na anomalijo v sistemu," meni Turk.

Vse nejasnosti gledališke predstave Roberta Goloba

"Golob se je na svoji gledališki predstavi veliko skliceval na svoj uvodnik v letnem poročilu. V njem se pohvali, da je imel GEN-I čisti donos 74 milijonov evrov," opozori Gregorčič, ki takoj pojasni, da bilanca podjetja razkriva, da ta številka ustreza bruto donosu. "On očitno torej namerno zavaja. Čisti poslovni izid je 15 milijonov evrov. To kaže, da gre za velikega bleferja," meni Gregorčič. Po njegovih besedah zna Golob zgodbe malce prirediti, tako da če človek hitro preleti izjave in tekste, dobi drugačen vtis od resnice.

"Jaz menim, da so to nadzorniki prepoznali in zato mu niso podaljšati mandata. Torej ni razloga za delanje scene, razen če ne gre za nadzor nad podjetjem in morda njegovo potencialno privatizacijo," meni Gregorčič, ki ga je zmotilo tudi Golobovo pojasnilo, zakaj je navedena neto in ne bruto plača v letnem poročilu. "Sam je dejal, da človeka, ko se pogaja za službo, zanima, koliko evrov bo dobil. Vendar, letno poročilo je namenjeno lastnikom, ki jih pa zanima, koliko nekdo stane podjetje," je še dodal Gregorčič.

"Izvolitev Svetliča kaže, da vlada še vedno trdno sedi v sedlu"

"Izvolitev Roka Svetliča za ustavnega sodnika je zelo velik dan za to državo, ker smo prekinili protiustavno stanje," meni Gregorčič. Dunja Jadek Pensa je že več kot deset let ustavna sodnica, čeprav naša ustava omogoča zgolj devetleten mandat. "Izvolitev Svetlika pa kaže tudi na to, da ta vlada še vedno sedi trdno v sedlu in vodi državo tako, kot jo pač mora voditi. Da ni tako, kot hočejo drugi pokazati, da vse razpada," meni Gregorčič, ki tudi opozarja, da je Svetlič imel veliko težavo, ker je bil javno diskreditiran. "In to od nekega pravnega kolega, ki se je po tem, ko je naredil požar, umaknil in izginil iz medijev," je opozoril Gregorčič.

Dvojna merila

"Pri izvolitvi Accetta za predsednika ustavnega sodišča pa vidimo dvojna merila slovenske javnosti in pa predvsem slovenskih medijev in slovenske politike," opozarja Gregorčič. Po njegovih besedah imamo zdaj predsednika ustavnega sodišča, ko je v sodnem postopku, ko je bila na mizi njegova izločitev, lagal svojim kolegom sodnikom. "Če bi Accetto takrat povedal kolegom sodnikom, da je sodeloval z vrhom SMC pri pisanju programa stranke, ni nujno, da bi bil izločen. Njegov greh je v tem, da je pri tem lagal," meni Gregorčič in dodaja, da je to težava, ki je Accetto ne bo mogel nikoli sprati.

"Naši mediji pa so to preprosto pozabili. In zdaj imamo predsednika ustavnega sodišča, ki nikoli več ne more zagotavljati videza nepristranskosti," meni Gregorčič. Tudi Turk v novem predsedniku ustavnega sodišča vidi veliko težav. "Pri imenovanju Accetta gre za namerno rušenje ustavnega sodišča kot temeljne pravne institucije. Za normalno demokracijo je nujno, da so ustavni sodniki bodisi svetonazorsko nevezani, nevtralni. Če pa to že niso, je nujno, da je razmerje ideoloških opredelitev enakomerno porazdeljeno," meni Turk in opozarja, da "to, kar imamo pa mi, je pa razmerje dve tretjini proti eni tretjini. Zadnja tretjina, ki je vedno preglasovana, je obsojena na to, da piše ločena mnenja. "

"STA je bila ujetnica Veselinoviča"

"To, da je Ukom z STA tako hitro po imenovanju Igorja Kadunca podpisal pogodbo, kaže na dvoje. Prvič, težava je bila v Bojanu Veselinoviču. STA je bila ujetnica Veselinoviča," meni Gregorčič. "Drugič, spor so očitno bile brezplačne fotografije, kar je zakonsko določeno. Kadunc je med najavo podpisa pogodbe dejal, da je povsod po svetu to urejeno tako, da se fotografije plačuje," meni Gregorčič in opozarja, da v zadnjih devetih letih ni nikogar motilo, da je vlada dvakrat plačala za isto stvar. "To kaže na to, da se v Sloveniji po inerciji počne stvari mimo zakonov," meni Gregorčič.

Interpelacija Vizjaka. Bo uspešna?

"Zgodba okoli Andreja Vizjaka in Bojana Petana je popolnoma neverodostojna. Vendar je zdaj z NSi dobila novo dimenzijo," meni Turk. Po njegovem mnenju gre sicer za solo akcijo Mateja Tonina, "saj bi taka odločitev morala biti usklajena na vladi". Kot pravi Turk, ima levi del politike velik interes za odhod Vizjaka, saj bo izvolitev novega ministra prinesla veliko novih težav.

"Če je Vizjak s temi posnetki živel 14 let, zakaj ne more živeti še 14 dni? Ali bo Vizjak preživel interpelacijo, je trenutno težko reči," meni Turk. Tudi Gregorčič poudarja, da je akcija NSi predvsem akcija stranke, ki išče medijski prostor. "Vendar ima NSi veliko težavo, ker gradi samo na PR. Če se bo NSi pri interpelaciji Vizjaka vzdržala, bo minister verjetno preživel. Vizjak sam ne bo odstopil in bo počakal na interpelacijo," še dodaja Gregorčič.