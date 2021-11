Janez Janša zanikal špekulacije

Berem, da se špekulira o nekem pismu na temo odstopa ministra Andreja Vizjaka, ki naj bi mi ga poslal minister @AnzeLog. Nobenega takšnega ali podobnega pisma nisem prejel niti od AL niti od kakega drugega člana @strankaSDS. — Janez Janša (@JJansaSDS) November 11, 2021

Po pisanju časnika Delo naj bi predsednik sveta SDS in zunanji minister Anže Logar pisal prvaku stranke Janezu Janši, da bi moral minister za okolje in prostor Andrej Vizjak zaradi afere s posnetki njegovega pogovora s tajkunom Bojanom Petanom odstopiti. Na tovrstne informacije o odstopu se je odzval tudi minister Andrej Vizjak z besedami: "Ta možnost vedno obstaja."

Vizjak: Očitke glede pogovora s Petanom nameravam zavrniti z odgovorom na interpelacijo

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je glede posnetkov njegovega pogovora s poslovnežem Bojanom Petanom danes zapisal, da namerava vse očitke zavrniti z odgovorom na interpelacijo. Pet opozicijskih poslanskih skupin je interpelacijo zoper njega vložilo konec oktobra.

Interpelacijo zoper Vizjaka so vložile poslanske skupine LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP. V njih so v sredo izrazili pričakovanje, da se bosta glede podpre Vizjaku opredelili koalicijski stranki NSi in SMC, saj so v SDS glede tega, ali je minister še deležen njihovega zaupanja ali ne, napovedali, da bodo o tem odločali po njegovem zagovoru v okviru interpelacije.

Tonin: Minister Vizjak ne more več računati na podporo NSi

"Z ministrom Vizjakom smo se temeljito pogovorili, predstavil nam je svoje razloge za ta pogovor in vsebino, sam sem se pa tudi pogovoril s predsednikom vlade. Po vsem tem minister Vizjak ne more več računati na podporo NSi," pa je v oddaji 24ur Zvečer povedal predsednik Nove Slovenije Matej Tonin.

Tonin je prepričan, da se minister Vizjak zaveda, da ta zgodba na neki način ovira vlado in, kot je dejal, vse skupaj postavlja v neprijeten položaj.

"Verjamem, da še vedno obstaja možnost, da tudi minister Vizjak sam sprejme konkretne odločitve, ki bi nas vse skupaj razbremenile. Na drugi instanci je seveda predsednik vlade. On je tisti, ki ministre predlaga, predlaga pa tudi njihovo razrešitev. In tudi predsednik vlade se bo moral o tem izreči. Na koncu seveda je interpelacija, kjer minister na podporo NSi ne more več računati," je pojasnil Tonin.