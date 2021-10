Nove podrobnosti: kako je strokovnjak ugotovil, da je posnetek zlepljenka #video

Je tonski posnetek pogovora med nekdanjim ministrom za gospodarstvo, aktualnim ministrom za okolje in prostor Andrejem Vizjakom ter tajkunom Bojanom Petanom, ki je prišel v javnost, pristen? O tem se veliko ugiba. "Gre za zlepljenko, in to na profesionalni ravni," zatrjuje tonski strokovnjak Mitja Krapša, ki je posnetek natančno analiziral. Analize pa se je lotil na prošnjo POP TV, ki je posnetek tudi prvi objavil, a nato njegovih izsledkov niso razkrili. Ekipa Planet TV je Krapšo obiskala v njegovem studiu, kjer je med drugim podrobneje pojasnil, kako je ugotovil, da gre za lepljenko.

"Če bi bili pri montaži avtorji tako skrbni še pri zvokih ozadja, bi bilo lepljenje nemogoče odkriti," pove Krapša in pravi, da se je analize lotil na prošnjo medija, ki je posnetek prvi objavil: "Od novinarke POP TV, to imam tudi v e-pošti, sem dobil prošnjo, naj preverim, ali je to avtentično. Ravno ona mi je poslala povezavo do posnetka." Njegovih izsledkov pa na omenjenem mediju niso razkrili.

Krapša: Sledi obdelave se skrivajo v ozadju

Tako kot pri retuširanih slikah se tudi pri zvočnem posnetku sledi obdelave skrivajo v ozadju, pojasni strokovnjak. Če bi dodali še enakomerno ozadje, pa bi bilo v tem primeru, po mnenju Krapše, skoraj nemogoče razkriti resnico.

"Posnetek, ki ga imamo pred sabo, pač nakazuje, da je nekdo očitno snemal ministra, in to na več lokacijah, več časa. Vprašal bi se, kdo je sploh imel možnost to narediti," je komentiral Krapša.