POP TV je prikril mnenje strokovnjaka, ki je zvočne posnetke označil za prirejene

"Pri pripravi vsebin za naše gledalce sledimo objektivnemu poročanju, ki temelji na preverjenih informacijah." Tako so se s POP TV odzvali na naše vprašanje, ali so javnosti prikrili mnenje strokovnjaka Mitje Krapše, da bi njihov posnetek pogovora med Andrejem Vizjakom in Bojanom Petanom lahko bil zmontiran. To mnenje smo pozneje objavili na Siol.net in Planet TV. Da je Krapša, da je posnetek verjetno prirejen, najprej presodil za POP TV, je za Planet razkril Krapša sam.

Mnenje strokovnjaka za produkcijo zvoka Mitje Krapše, da je vsaj eden od zvočnih posnetkov domnevnega spornega pogovora izpred 14 let med takratnim ministrom za gospodarstvo Andrejem Vizjakom in LDS-ovim tajkunom Bojanom Petanom, ki ga je prvi objavil POP TV, prirejen, so po informacijah Planet TV pridobili tudi na POP TV.

POP TV je verodostojnost posnetkov pri Krapši preverjal šele dan po ponedeljkovi objavi. Zakaj njegovega mnenja niso predstavili javnosti oziroma zakaj verodostojnosti posnetka niso preverili pred objavo? Na POP TV smo naslovili tudi vprašanje, ali so objavljeni posnetek morda montirali sami ali so ga pridobili v celoti. Prav tako nas je zanimalo, ali so posnetek pridobili brezplačno ali so morali zanj plačati. Na vsa ta vprašanja so nam odgovorili takole: "Pri pripravi vsebin za naše gledalce sledimo objektivnemu poročanju, ki temelji na preverjenih informacijah."

Po informacijah #Planet18 @PlanetTV verodostojnost posnetka "Petan-Vizjak" preverja tudi TV, ki ga je prva objavila. To bi seveda morali storiti pred objavo😬

Še več: že včeraj naj bi imeli mnenje strokovnjaka, da gre za manipulacijo, pa tega ne objavijo. https://t.co/rODw979Eln — Mirko Mayer (@Mirko_Mayer) October 20, 2021

Nenadne spremembe zvoka izdajajo poseg v posnetek

Zvočni posnetki, ki so v začetku tedna vznemirili Slovenijo, so po mnenju Krapše prirejeni, torej gre za neke vrste "lepljenko". Nenadne spremembe ambientalnega zvoka, ki jih je mogoče slišati v ozadju domnevnega pogovora med Vizjakom in Petanom, po Krapševem mnenju izdajajo poseg v posnetek.

V posnetku, ki ga je poimenoval Ozadje.wav in ki vključuje samo ambientalni zvok, ne pa tudi besed Vizjaka in Petana, se po ugotovitvi Krapše zvok spremeni kar štirikrat, nenavadno pa se mu zdi še, da se spremeni tudi akustika prostora. Kot je pojasnil, se v prvem delu posnetka v ozadju slišijo ptički, v drugem delu se ob Petanovem glasu slišijo zvoki prostora, kar nakazuje na to, da je znotraj prostora. To je po njegovem prepričanju v naravi namreč neizvedljivo.

Poslušajte zvočni posnetek Ozadje.wav.

Krapša meni, da gre v konkretnem primeru ali za zelo dobro montažo ali pa za poseg v izvirni posnetek.

O tem ne morem soditi, kot tudi ne o tem, kaj se je Vizjak res menil s Petanom, ker to ni objavljeno. Lahko pa presodim, da za @24ur_com vprašanje verodostojnosti ne obstaja in da posnetke obravnavajo kot suho zlato. Čisti PR brez milimetra kritične distance. https://t.co/JXJXQnKqD2 — Žiga Turk, team Astra (@ZigaTurk) October 21, 2021

je minister Vizjak v torek označil za "lepljenke in konstrukt zoper njega".



Iz posnetkov izhaja, da naj bi Vizjak kot član vlade Petanu pred 14 leti poskušal svetovati, kako naj ravna v spopadu za prevzem Term Čatež, da bi dosegel cilje in mu za prevzemanjem ne bi bilo treba plačati tudi več milijonov evrov davka.



Strokovno mnenje o zagotovo najbolj viralnem od posnetkov – tistem, na katerem minister Vizjak domnevno izjavi, da je plačevanje davkov "glupo" – je za Siol.net podal lastnik produkcijskega studia Jama Mitja Krapša, tonski strokovnjak z več kot 20 leti izkušenj. Zvočne posnetke, domnevno iz leta 2007, na katerih je mogoče slišati takratnega ministra za gospodarstvo, danes ministra za okolje Andreja Vizjaka ter nekdanjega politika, tajkuna in predsednika uprav več vidnejših slovenskih podjetij Bojana Petana,Iz posnetkov izhaja, da naj bi Vizjak kot član vlade Petanu pred 14 leti poskušal svetovati, kako naj ravna v spopadu za prevzem Term Čatež, da bi dosegel cilje in mu za prevzemanjem ne bi bilo treba plačati tudi več milijonov evrov davka.Strokovno mnenje o zagotovo najbolj viralnem od posnetkov – tistem, na katerem minister Vizjak domnevno izjavi, da je plačevanje davkov "glupo" – je za Siol.net podal lastnik produkcijskega studia Jama, tonski strokovnjak z več kot 20 leti izkušenj.

Več podrobnosti bodo skupaj s Krapšo sicer pojasnili v nocojšnji oddaji Planet 18 na Planet TV.