Kako se bosta Vizjak in Petan odzvala na obtožbe POP TV

POP TV je objavil zgodbo, v kateri poslovneža Bojana Petana in tedanjega gospodarskega ministra Andreja Vizjaka obtožuje morebitnega koruptivnega dogovarjanja. Objavili so zvočni posnetek pogovora izpred 14 let. Čeprav je očitno, da gre za hude obtožbe, v poročanju ni bilo zaslediti, da bi novinarji poskušali pridobiti odziv obeh vpletenih. Deloma je odgovarjal le Vizjak, a ne neposredno na očitek dogovarjanja s Petanom o izogibanju plačila davka. Vizjak bo danes z vladno delegacijo ves dan v obalno-kraški regiji in bo tam pojasnjeval dogajanje. Tudi pogovor s svojim medijsko prav tako vplivnim sosedom iz Brežic Petanom.

V oddaji 24UR Zvečer so sinoči objavili pogovor tedanjega gospodarskega ministra Andreja Vizjaka s poslovnežem Bojanom Petanom, predsednikom uprave DZS in Dnevnika, iz leta 2007. Od kod je posnetek, kdo je snemal in ali je pogovor objavljen v celoti, ni jasno.

Čeprav sta bila akterja tedaj na nasprotnih političnih bregovih, je Vizjak (SDS) Petanu (LDS) svetoval, naj opravi posel za prevlado v Termah Čatež tako, da mu ne bo treba plačati davka. Petanu je dejal, da je "glupo", da bi firma plačevala davek državi. Kot je mogoče razbrati s posnetka, je napovedal tudi kooperativnost države pri nadzornem svetu in kadrovanju v Termah Čatež, če bo Petan sledil Vizjakovim predlogom. Iz pogovora tudi ni povsem jasno, kako bi se Petan lahko izognil plačilu davka na kapitalski dobiček. Šlo naj bi za posel in davek pri nakupu delnic Term Čatež.

Bojan Petan je bil v času spopada za privatizacijo Term Čatež njen 22-odstotni lastnik. Foto: STA To se je dogajalo v času, ko se je odvijal srdit spopad za privatizacijo Term Čatež. V prevzemni vlogi je stal na eni strani DZS, ki jo lastniško obvladuje Petan, takrat 22-odstotni lastnik Term, in njemu naklonjena podjetja. Na drugi strani pa je bila država z 20-odstotnim deležem na čelu s takratnim gospodarskim ministrom. Po neuradnih informacijah naj bi pred časom mediji s tem posnetkom že poskušali trgovati.

Vlada je danes na obisku v obalno-kraški regiji. Člani vlade so se najprej sestali na delovnem posvetu v Pretorski palači v Kopru, sledili bodo ločeni programi predsednika vlade ter ministric in ministrov. V okviru obiska se bodo predsednik vlade in ministri ter ministrice srečali s predstavniki podjetij, zavodov, občin in drugih deležnikov v regiji, pa tudi z novinarji.

Kaj je motiv za objavo posnetka?

Motiv za objavo omenjenega posnetka bi lahko bil ta, da minister Vizjak s predlogom novega zakona o varstvu okolja (ZVO-2) preveč posega v poslovne interese na področju zbiranja in predelave odpadkov, kar je ena glavnih dejavnosti podjetnika Martina Odlazka. O tem smo pisali spodaj:

Petan je namreč po navedbah Požareporta tesno povezan z Odlazkovim poslovnim imperijem, saj Odlazkova tiskarna SET tiska časnik Dnevnik, v prihodnosti pa bi lahko sledila še fuzija njunih medijev. Posnetek naj bi na POP TV dostavil Primož Cirman, odgovorni urednik Odlazkovega portala Necenzurirano. Odlazek bi se tako znebil svoje neposredne odgovornosti v aferi.