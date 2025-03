Gospodarsko ministrstvo letos s 675 milijoni evrov spodbud

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo skupaj z izvajalskimi institucijami in SID banko letos zagotovilo 675,4 milijona evrov razvojnih spodbud. Sredstva bodo namenjena spodbujanju podjetništva, raziskav in razvoja, gospodarskega prestrukturiranja, lesarstva, turizma, športa, digitalizacije, internacionalizacije ter rokodelstva.

"Naša podjetja delujejo v času številnih pretresov, od pandemije, bližnjih vojn in poplav do velikih sprememb v mednarodni trgovini. Ponosen sem na to, kako hitro so se sposobna prilagajati številnim izzivom. A vsega ne morejo opraviti sama in zato jim želimo s svojimi ukrepi priskočiti na pomoč, da se bodo hitreje digitalizirala, si poiskala nove mednarodne trge ali zgolj optimizirala svoje poslovanje. S spodbudami jih želimo tudi navdušiti, da del svojih sredstev namenijo razvoju inovativnih produktov," so na ministrstvu v današnji objavi navedli ministra Matjaža Hana.

Ministrstvo bo sredstva gospodarstvu in občinam ponudilo v okviru 58 ukrepov, od tega bo 48 ukrepov s skupno 361 milijoni evrov nepovratnih sredstev, osem ukrepov s skupno 227,9 milijona evrov povratnih sredstev ter dva ukrepa, ki bosta komibinirala povratna in nepovratna sredstva, v skupni vrednosti 86,5 milijona evrov.

Največ sredstev bo namenjenih podjetništvu (351,6 milijona evrov), sledijo raziskave in razvoj (111,4 milijona evrov), gospodarsko prestrukturiranje premogovnih regij (83,1 milijona evrov) ter sektorja lesarstva in turizma (po 35 milijonov evrov).

Druga prioritetna področja so še šport s 26,4 milijona evrov, spodbujanje digitalizacije malih in srednje velikih podjetij s 17,9 milijona evrov, internacionalizacija s 14 milijoni evrov in rokodelstvo z 950 tisoč evrov.

Kaj je cilj finančnih spodbud?

Spodbude bodo poleg ministrstva in SID banke prek razpisov ponujali Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Spirit Slovenija, Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS), Slovenska turistična organizacija (STO) in Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS).

Cilj finančnih spodbud je ustvariti stabilno, inovativno in trajnostno naravnano poslovno okolje, ki bo slovenskemu gospodarstvu omogočilo dolgoročno rast, razvoj in konkurenčnost, pravijo na ministrstvu.

Podjetja, razvojne in raziskovalne institucije ter konzorciji lahko sofinanciranje za svoje projekte pridobijo tudi prek centralnih programov EU, kot so Sklad za invoacije, Obzorje Evropa, Digitalna Evropa in Sklad za MSP.

Ministrstvo poleg finančnih spodbud gospodarstvu ponuja tudi brezplačne storitve podpornega okolja, med drugim svetovanje mladim podjetnikom ter mentorstvo in strokovno svetovanje inovativnim zagonskim podjetjem.