DZ bo opoldne s poslanskimi vprašanji vladni ekipi začel redno plenarno zasedanje. Danes bodo poslancem odgovarjali ministri in ministrice, medtem ko bo premier Robert Golob pred poslanci v petek. V nadaljevanju tedna poslance čakata še obravnava več zakonskih predlogov in tajno glasovanje o kandidatih za sodnike evropskih sodišč.

Premier Golob, ki običajno na poslanska vprašanja prav tako odgovarja prvi dan redne seje, bo tokrat pred poslanci zadnji dan seje. Na njihova vprašanja bo glede na predviden časovni potek odgovarjal v petek, ker je danes "zaradi drugih neodložljivih obveznosti zadržan", so za STA navedli v kabinetu predsednika vlade.

Parlamentarce bo sicer ta teden zaposlovalo kar nekaj zakonskih predlogov. Na dnevnem redu bo med drugim predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bi razmejil javno in zasebno zdravstvo ter za katerega koalicija trdi, da je ključni korak zdravstvene reforme.

DZ bo ta teden prav tako obravnaval več predlogov s področja dela, med drugim dolgo pričakovani predlog novele zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, predloga novel zakonov o tujcih ter o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev.

Na tokratni plenarni seji bodo poslanci potrjevali tudi spremembe pri izvajanju v ustavo vpisanega fiskalnega pravila in strategije upravljanja kapitalskih naložb države.

Med mandatno-volilnimi zadevami pa jih čaka tajno glasovanje o več imenovanjih. Odločali bodo o imenovanju predsednika Evropskega sodišča za človekove pravice Marka Bošnjaka za sodnika na Sodišču EU, dosedanjih sodnikov Maje Brkan in Damjana Kukovca na prosti mesti na Splošnem sodišču EU ter vrhovnega državnega revizorja Alekseja Šinigoja za drugega namestnika predsednice računskega sodišča.