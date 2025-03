Vlada predlaga tri nove člane sveta Agencije za energijo

Na dopisni seji vlade so sprejeli sklep, da se državnemu zboru predlaga imenovanje treh novih članov sveta Agencije za energijo.

Skladno z Energetskim zakonom (EZ-2) svet Agencije za energijo sestavljajo predsednik in pet članov, ki jih imenuje in razrešuje državni zbor. Trenutno je svet agencije nepopoln, saj je eden od sedežev že dalj časa nezaseden, dva člana pa sta odstopila.

Minister za okolje, podnebje in energijo je 30. decembra 2024 objavil javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov. Prijavilo se je 21 kandidatov, od katerih jih je 14 izpolnjevalo pogoje. Na podlagi opravljenega postopka je minister pripravil listo kandidatov in jo poslal v seznanitev vladi.

Državnemu zboru predlaga imenovanje dveh novih članov za preostanek mandata odstopljenih članov (do 27. junija 2029), in sicer Janeza Pustatičnika in Gorana Brankoviča ter imenovanje enega novega člana, Črta Klančiča, za polni šestletni mandat.

Državni zbor bo o predlogu odločal v 30 dneh po njegovem prejemu. Cilj je zagotoviti stabilno delovanje Agencije za energijo, ki ima ključno vlogo pri regulaciji energetskega trga in oblikovanju energetske politike v Sloveniji, so še navedli pri ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.