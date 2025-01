Poslanci koalicije so danes v DZ vložili predlog zakona, po katerem bi gospodinjski odjemalci električne energije za januar in februar letos v najdražjem časovnem bloku plačali nižjo omrežnino, presežna obračunska moč pa se ne bi obračunala.

Predlog zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic obračuna visoke omrežnine za gospodinjske odjemalce predvideva, da bi se tarifne postavke za obračunsko moč v višji sezoni za odjemno skupino gospodinjskih odjemalcev v časovnem bloku 1 znižale na vrednost tarifnih postavk časovnega bloka 2.

Poleg tega se omrežnina za presežno obračunsko moč v višji sezoni za časovni blok 1 gospodinjskim odjemalcem ne bi obračunala.

Predlog tudi predvideva, da se v primeru, da bi se omrežnina za dogovorjeno moč ali za presežno moč za časovni blok 1 za januar ali februar kljub določilom tega zakona obračunala po veljavnem aktu o določitvi tarifnih postavk za omrežnine elektrooperaterjev, odjemalcu prizna strošek omrežnine za dogovorjeno moč po tarifni postavki, določeni v tem zakonu, strošek omrežnine za presežno moč pa se mu ne bi priznal.

Kot so dodatno sporočili iz Gibanja Svoboda, so se koalicijske poslanske skupine odzvale na stisko in šok prebivalk in prebivalcev, ki so zaradi nove metodologije obračunavanja omrežnine nesorazmerno obremenjeni z visokimi stroški omrežnin v višji sezoni.

Agencija vztraja, da spremembe niso potrebne

Vložitev zakonskega predloga sledi sporu med vlado in agencijo za energijo glede novega sistema obračuna omrežnine, pri katerem je vlada med drugim agencijo pozvala k takšni spremembi sistema, da gospodinjski odjemalci s sončnimi elektrarnami in tudi gospodarstvo ne bi bili deležni drastičnega zvišanja stroškov omrežnine, predvsem v zimski sezoni. Ob tem je preostale tri člane sveta agencije pozvala k odstopu.

Agencija je zavrnila poziv k spremembam, saj da je novi sistem strokovno utemeljen in skladen z usmeritvijo na evropski ravni, hkrati je predstavila stališče agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (Acer), ki ji pritrjuje v tem, da je pristojna za omrežninski sistem, in o političnih pritiskih obvestila Evropsko komisijo.

Komisija je v pismu resornemu ministrstvu izrazila skrb nad dogajanjem in izpostavila jasno opredelitev neodvisnosti energetskih regulatorjev v evropski zakonodaji. Vlada se nato ni odločila predlagati razrešitve preostalih treh članov sveta agencije. Kot so pojasnili, so si vzeli čas, da Komisiji predstavijo svojo plat zgodbe.

Sestanek na to temo bo v četrtek v Bruslju, kamor bo odpotovala državna sekretarka na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tina Seršen.