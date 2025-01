Evropska komisija je v zvezi z dogajanjem, povezanim z omrežninskim sistemom, v stiku s slovensko vlado in Agencijo za energijo. "Slovenske oblasti smo konktaktirali tako na politični kot na tehnični ravni in ponudili podporo naših služb pri vprašanjih, povezanih s spoštovanjem zakonodaje EU," so danes povedali v Bruslju.

Ponovno so spomnili na pravila EU, ki pravijo, da omrežnino določajo neodvisne regulatorne oblasti. Člani odbora neodvisnega regulatorja pa so lahko med mandatom razrešeni samo, če ne izpolnjujejo več zahtev glede neodvisnosti v okviru zakonodaje EU ali če so bili spoznani krivde neustreznega ravnanja.

O tem je tudi sodba Sodišča EU iz leta 2020, da mora biti pristojnost imenovanja in razreševanja članov sveta določenega regulatorja strogo opredeljena v zakonodaji in mora temeljiti na jasnih, objektivnih in preverljivih kriterijih. Postopki morajo ob tem zagotavljati neodvisnost regulatornega organa, so ponovili v Evropski komisiji.

Vlada je v sporu z Agencijo za energijo glede novega sistema obračunavanja omrežnine, uveljavljenega 1. oktobra lani, tik pred božično-novoletnimi prazniki takratnih pet članov sveta pozvala k odstopu. Mitja Breznik in Sandi Šterpin sta pozivu sledila, preostali trije – Franc Žlahtič, Janez Kopač in Borut Bratina – pa ne.

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je nato pred slabima dvema tednoma napovedal, da bo vlada državnemu zboru predlagala razrešitev preostalih treh članov sveta. V zgodbo je nato vstopila tudi Evropska komisija, na katero so se glede političnih pritiskov na regulatorja obrnili na Agenciji za energijo, pa tudi na Acerju. Komisija je v pismu resornemu ministrstvu izrazila skrb nad dogajanjem in izpostavila jasno opredelitev neodvisnosti energetskih regulatorjev v evropski zakonodaji.

Vlada se nato ni odločila predlagati razrešitve preostalih treh članov sveta agencije. Kot so pojasnili po seji vlade prejšnji teden, so si vzeli čas, da komisiji predstavijo svojo plat zgodbe. Minister Kumer je pojasnil, da imajo z Evropsko komisijo aktiven dialog, in izrazil pričakovanje, da ga bodo v najkrajšem možnem času v Bruslju opravili tudi fizično. Če bodo od komisije prejeli potrditev, da razmišljajo v pravi smeri, bodo predlog za razrešitev članov sveta agencije poslali v DZ, je napovedal.