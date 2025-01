Vlada po napovedih z naslednjimi koraki v sporu glede omrežnine

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je pretekli teden napovedal, da bo vlada zaradi razburjenja v delu javnosti in v gospodarstvu zaradi novega sistema obračuna omrežnine prihodnji teden DZ predlagala razrešitev treh članov sveta Agencije za energijo, ki po vladnem pozivu niso odstopili sami. Člane namreč na predlog vlade imenujejo in razrešujejo poslanci.

Vlada je tik pred božično-novoletnimi prazniki člane sveta pozvala k odstopu. Mitja Breznik in Sandi Šterpin sta po vladnem pozivu odstopila – preostali trije, predsednik sveta Franc Žlahtič ter Janez Kopač in Borut Bratina, pa ne. Ker pa so v svetu, ki je po zakonu šestčlanski, ostali le trije člani, je organ zdaj nesklepčen in ne more sprejemati odločitev.

Ko se vmeša Evropska komisija

V zadnjih dneh je v zgodbo glede novega sistema obračuna omrežnine in spora med vlado in agencijo vstopila tudi Evropska komisija. V odzivu na dopis vodstva agencije glede političnih pritiskov na regulatorja je v pismu resornemu ministrstvu izrazila skrb nad dogajanjem in izpostavila jasno opredelitev neodvisnosti energetskih regulatorjev v evropski zakonodaji. V primeru nadaljnjih ukrepov, ki bi ovirali neodvisnost slovenskega regulatorja, ne izključujejo niti začetka postopka ugotavljanja kršitev obveznosti Slovenije po pravnem redu EU.

Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so očitke, da komunikacija z agencijo predstavlja nedovoljen pritisk, zavrnili in zagotovili, da se zavedajo pomena neodvisnosti agencije in da spoštujejo evropsko in domačo zakonodajo.

Spremembe v najdražjem časovnem bloku?

Poleg razčiščevanja z agencijo naj bi politika pripravljala tudi rešitve za ublažitev visokih dvigov stroškov pri določenih skupinah odjemalcev ob prehodu v višjo zimsko sezono po novi metodologiji. Zakonski predlog s temi rešitvami nastaja v poslanskih vrstah. Kumer je kot najbolj smiselno možnost omenil, da bi odjemalce v visoki sezoni delno ali v celoti oprostili plačila stroška omrežnine za moč za najdražji časovni blok. Več o tem bi bilo lahko znano danes.