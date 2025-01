Vladni poziv Agenciji za energijo k spremembi metodologije obračunavanja omrežnine temelji na strokovnih, ne političnih argumentih, so ob izteku roka za ukrepanje agencije zapisali na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Izpostavljajo predvsem negativen vpliv metodologije na zeleni prehod in poslovne odjemalce. Medtem je družba sistemskega operaterja elektroenergetskega omrežja Eles objavila analizo, ki ugotavlja, da trenutna razporeditev petih časovnih blokov v okviru metodologije obračuna omrežnine ni optimalna, zato predlagajo prehod na tri časovne bloke.

Vlada je vodstvo agencije tik pred božičnimi prazniki pozvala, da zaradi nezadovoljstva med posamezniki in podjetji glede močnega dviga stroška omrežnine ob novembrskem prehodu iz osemmesečne nižje v štirimesečno višjo sezono s februarjem uvede stari sistem obračunavanja omrežnine, ki je veljal do 30. septembra lani. Za to je vodstvu agencije dala čas do danes. V nadaljevanju naj nato agencija pripravi novo, ustreznejšo metodologijo.

Na agenciji tudi po vladnem pozivu vztrajajo pri novi metodologiji obračunavanja. "Metodologije ne bomo spreminjali ali razveljavljali kar tako, jo bomo pa posodabljali na podlagi stanja v omrežju in merjenja učinkov. To je tudi narava metodologije," je v torek znova poudarila direktorica agencije Duška Godina.

Pojasnila je, da je narava metodologije takšna, da se bo nadgrajevala, skladno s stanjem v omrežju se bodo prilagajali časovni bloki. Nekatere spremembe je agencija že uvedla z januarjem.

Na pristojnem ministrstvu so v današnjem sporočilu za javnost zapisali, da je vladni poziv agenciji temeljil na strokovni presoji, da obstoječa metodologija ne podpira naložb v zelene tehnologije in ne zagotavlja ustreznega prehodnega obdobja za poslovne odjemalce.

"Nova metodologija tako ni skladna z državnimi strategijami in nekaterimi evropskimi direktivami, ki urejajo spodbujanje zelenega prehoda. Vladna odločitev temelji na strokovnih in ne političnih argumentih, ki pa so bili agenciji večkrat predstavljeni, a žal preslišani in neupoštevani," so navedli na ministrstvu.

Izpostavili so, da morajo po direktivi EU o skupnih pravilih notranjega trga električne energije regulatorji zasledovati cilj spodbujanja in lažjega vključevanja elektrike obnovljivih virov energije v omrežje. Nova metodologija po oceni ministrstva ne le, da tega cilja ne zasleduje, temveč njegovo doseganje celo zavira.

Po njihovem mnenju je bila sprememba metodologije, ki je po dolgotrajnem usklajevanju in več preložitvah začela veljati z oktobrom lani, uvedena brez ustreznega prehodnega obdobja in brez ustrezne postopne uveljavitve, kar da ustvarja novo finančno breme za gospodinjstva, ki so se odločila za trajnostno naravnane energetske rešitve. Poslovnim odjemalcem pa ob tem ni bilo zagotovljeno ustrezno prehodno obdobje za prilagoditev, so še prepričani na ministrstvu.

Eles predlaga prehod na tri časovne bloke

Več bosta o nastalih razmerah v četrtek na novinarski konferenci povedala minister Bojan Kumer in direktor sistemskega operaterja elektroenergetskega omrežja Eles Aleksander Mervar.

Eles je prav danes objavil analizo, s katero je na vladni poziv preveril, ali je trenutna razporeditev petih časovnih blokov pri metodologiji obračuna omrežnine najbolj optimalna glede na potrebe elektroenergetskega sistema.

Ugotovili so, da bloki ne ustrezajo več povsem obremenjenosti v sistemu, in sicer zaradi intenzivne integracije sončnih elektrarn v zadnjem obdobju. Eles predlaga, da bi bilo med delavniki smiselno uvesti tri bloke. Blok 1 bi bil v času jutranje in večerne konice, blok 2 v času manjše obremenitve sistema ter blok 3 v nočnem času. Tarifa v bloku 1 bi bila najvišja, v bloku 2 bi bila nižja, v bloku 3 pa najnižja. Za dela proste dni bi uvedli dva časovna bloka, nekatere prilagoditve bi veljale v višji sezoni.

S stališča tarif pa po Elesovi oceni ni smiselno razlikovati med višjo in nižjo sezono.