Slovensko podjetje navdušilo na največjem evropskem dogodku

Razvoj energetike na evropskih tleh poteka s polno paro, med vodilnimi podjetji na tem področju pa izstopa prav slovensko podjetje NGEN. Na uglednem strokovnem sejmu "The smarter E Europe", ki je maja potekal v Münchnu, se je zbralo približno 107 tisoč strokovnih obiskovalcev iz kar 157 držav, v središču pozornosti pa se je znašlo podjetje NGEN, ki je navdušilo z impresivnim nastopom, inovativno tehnologijo, vizionarsko predstavitvijo in merljivim mednarodnim uspehom.

Tehnološki spektakel s slovenskim podpisom

Foto: NGEN D.O.O.

Podjetje NGEN je s svojo predstavitvijo dokazalo, da ne spada zgolj med najobetavnejše, temveč že med ključne evropske akterje na področju sodobne energetike. Njihov razstavni prostor je bil magnet za obiskovalce – z uporabo razširjene resničnosti (AR), interaktivnimi aplikacijami in velikimi LED-instalacijami so pripravili pravo tehnološko doživetje.

Pod sloganom Inovacija sreča resničnost je podjetje ustvarilo celovito 360-stopinjsko izkušnjo, kjer so lahko obiskovalci na izjemno razumljiv način raziskali svet baterijskih hranilnikov, virtualnih elektrarn in inteligentne omrežne infrastrukture.

Foto: NGEN D.O.O. Eden izmed vrhuncev predstavitve je bil novi digitalni pripomoček NGENeer, ki v nekaj sekundah pripravi individualno analizo ekonomske učinkovitosti energetskih projektov. Orodje temelji na podatkih v realnem času iz obsežnega omrežja podjetja in pomeni pomemben korak k digitalizaciji in transparentnosti v panogi.

Synaptic – evropska inovacija za pametno energetsko prihodnost

Inovativna programska rešitev Synaptic, ki jo je podjetje prav tako predstavilo, še dodatno utrjuje njegov položaj tehnološkega voditelja. Gre za pametno platformo za upravljanje in optimizacijo energetske infrastrukture, ki omogoča dinamično prilagajanje sistemov glede na realno stanje v omrežju.

Orodje Synaptic, ki se proizvaja v Evropi, povezuje različne energetske vire, nadzoruje delovanje baterij in virtualnih elektrarn ter omogoča decentralizirano, a usklajeno delovanje celotnega sistema. Ta pristop postavlja temelje za energetsko prihodnost, kjer bo pametna prilagodljivost ključ do učinkovitosti in trajnosti.

Foto: Matic Lipar, Lipardesign

Krepitev evropske prisotnosti

Sejem ni bil zgolj priložnost za prikaz tehnoloških zmogljivosti, temveč tudi prostor za utrjevanje poslovnih vezi. Skupina NGEN je navezala številne nove stike, zlasti s predstavniki industrijskega in energetskega sektorja, kar potrjuje njen vse pomembnejši položaj v evropskem prostoru.

Foto: NGEN D.O.O.

"Uspelo nam je ne le predstaviti naše tehnologije na doživet način, temveč tudi vzpostaviti strateško pomembne povezave s partnerji in strankami. Naš sejemski nastop je bil popoln uspeh," je poudaril direktor Roman Bernard.

Pomen razumevanja in jasnosti je poudaril tudi Matija Dolinar, direktor NGEN Austria GmbH: "Ponosni smo, da lahko svojim strankam tudi na tako kompleksnem trgu ponudimo maksimalno preglednost – z jasnimi, razumljivimi predstavitvami in celovito rešitvijo iz ene roke, ki resnično deluje."

NGEN gradi energetski ekosistem po vzoru Googla

Foto: NGEN D.O.O.

"Ko je bilo podjetje NGEN ustanovljeno leta 2018, je bila vizija jasna, in sicer: digitalizacija energetskega sektorja. Danes smo vertikalno organizirano podjetje, ustvarjamo energetski sistem, ki povezuje gospodinjstva, sistemske operaterje in celoten evropski trg. Povrhu vsega pa, kar je najpomembnejše, govorimo o digitalizaciji na področju kibernetske varnosti. Gradimo programsko opremo za kibernetsko varnost za našo skupnost – želimo postati nekakšen mali Google. Naš cilj je, da storitev postane dostopna vsem deležnikom v tem sektorju," pravi Bernard.

Podjetje z vizijo – in rezultati

Pozitivni odzivi mednarodne strokovne javnosti, obsežna medijska pokritost ter množica obiskovalcev, ki so se zadržali na predstavitvenem prostoru NGEN, pričajo o trajnem vtisu, ki ga je to slovensko podjetje pustilo v Münchnu. Obdelava številnih novo vzpostavljenih stikov še poteka, a eno je že zdaj jasno: NGEN je postal eden ključnih igralcev na evropskem energetskem zemljevidu – podjetje, ki ne sledi trendom, temveč jih ustvarja.

NGEN gospodinjstva navdušuje z možnostjo letnega netiranja

Po ukinitvi letnega netiranja električne energije za lastnike sončnih elektrarn v Sloveniji, ki ga je zagotavljala država, je bila rešitev podjetja NGEN, ki tudi zdaj omogoča letno obračunavanje oddane in prejete energije v omrežje, še kako dobro sprejeta med malimi gospodinjskimi odjemalci.

To namreč podjetje NGEN kot dobavitelj električne energije svojim odjemalcem ponujajo s paketom Nova doba samooskrbe. Takšen paket se skupaj hibridno sončno elektrarno NGEN Star in pametno platformo SG Connect ter visokimi subvencijami, ki jih zagotavlja Borzen, za končne odjemalce še kako izplača.

Višino investicije in prihranke, ki jih omogočajo pametne rešitve podjetja NGEN, so nam na konkretnih primerih razkrili pri enem izmed izbranih partnerjev podjetja NGEN:

Preverite tudi druge ugodnosti, ki jih takšen paket skupaj s hibridno sončno elektrarno zagotavlja malim gospodinjskim odjemalcem:

možnost rezervnega napajanja vaših električnih porabnikov tudi v primeru izpada električnega omrežja,

Foto: NGEN D.O.O.

optimizacija obstoječega proizvodnega vira sončne elektrarne, če ta dosega določene omejitve pri oddajanju v omrežje,

proženje viškov električne energije iz omrežja, ko je to mogoče, in posledično polnjenje vašega baterijskega hranilnika pod ugodnejšimi pogoji (regulacijska energija),

popoln nadzor nad hibridnim sistemom in njegov pregled, skupaj z vašim gospodinjstvom v realnem času,

spremljanje porabe električne energije v živo,

ob nenehnem razvoju NGEN svojim strankam omogoča uporabo vseh na novo razvitih funkcij ter posledično z njimi zagotavlja stalno konkurenčnost produktov, tudi če strojna oprema ostaja enaka,

hibridni sistem odjemalcem prinaša tudi varnost pred spremembami v energetiki, kot so višanje cen, sprememba omrežnine, obračunske moči itd.

Preverite, kakšne prihranke so si s sončnimi elektrarnami zagotovili ti Slovenci.