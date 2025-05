To povzroča resno grožnjo varnosti sončnih elektrarn

Pred kratkim smo pisali o odkritju skritih komunikacijskih modulov, najdenih v kitajskih inverterjih, ki se uporabljajo v sončnih elektrarnah po vsem svetu. Novica je tako pri nas kot v svetu upravičeno dvignila veliko prahu. Takšni moduli namreč omogočajo nepooblaščen dostop do omrežij in naprav, kar predstavlja resno grožnjo kibernetski varnosti in stabilnosti elektroenergetskih sistemov. Je to razlog za paniko? Če razmišljate o nakupu sončne elektrarne, pa je ta novica v vas vzbudila skrbi, ste na pravem mestu. Preverili smo, kakšno nevarnost odkrite naprave lahko predstavljajo v praksi in, še pomembneje, kako svojo sončno elektrarno zaščititi pred nepooblaščenimi dostopi.

Odkrili naprave, ki predstavljajo tveganje za vse

Kot je poročala agencija Reuters, so strokovnjaki za kibernetsko varnost med rutinskimi pregledi sončnih elektrarn odkrili t. i. naprave rogue oziroma nepooblaščene komponente, ki lahko brez vednosti lastnikov sončnih elektrarn pošiljajo podatke na oddaljene strežnike in posledično omogočajo oddaljen nadzor nad celotnim sistemom.

Zaradi tega obstaja resno tveganje za nepooblaščeno zbiranje občutljivih informacij, kot so energetski vzorci uporabnikov in natančne lokacije elektrarn, ter drugih ključnih podatkov, ki jih lahko zlonamerne tretje osebe zlorabijo. Še več, tretje osebe lahko aktivno vplivajo na proizvodnjo energije. Posledice tega so lahko zelo daljnosežne, saj lahko taki dostopi predstavljajo celo tveganje za nacionalno varnost.

Napad na energetsko infrastrukturo v Ukrajini

Da bi bolje razumeli nevarnost, ki jo odkrite kitajske naprave predstavljajo za elektroenergetski sistem, nam ni treba pogledati daleč v preteklost. Hekerski napad na energetsko infrastrukturo leta 2015 v Ukrajini je povzročil množičen izpad energije, ki je prizadel več kot 225 tisoč ljudi.

Ni presenetljivo, da je tudi zadnji izpad električne energije na Iberskem polotoku, ko je brez elektrike ostalo več kot 60 milijonov ljudi, sprožil govorice, da je bil v ozadju hekerski napad. Čeprav so prve ugotovitve ta sum ovrgle, pa posledice takšnih dogodkov jasno kažejo, kako pomembno je preventivno ukrepanje in kako ranljivi so vsi energetski sistemi, ki nimajo ustreznih zaščit.

Kakšne nevarnosti lahko povzročajo najdene naprave?

Čeprav živimo v svetu, preplavljenem z informacijami, kjer posamezniki vse pogosteje delijo svoje osebne podatke prek družbenih omrežij, pa so energetski podatki povsem drugačne, še bolj občutljive narave. V nasprotju z običajnimi objavami na spletu lahko podatki o porabi, proizvodnji in energetski infrastrukturi razkrijejo veliko več, kot se sprva zdi, tudi tisto, kar se lahko izkoristi za namen povzročanja škode.

Ob skrb vzbujajočih razkritjih o prisotnosti kitajskih naprav v sončnih elektrarnah končnih odjemalcev smo se zato obrnili na podjetje NGEN, kjer so nam pojasnili nevarnosti:

Uhajanje občutljivih podatkov : Ključne informacije o delovanju energetskih sistemov lahko posredujejo brez vednosti uporabnikov.

: Ključne informacije o delovanju energetskih sistemov lahko posredujejo brez vednosti uporabnikov. Nepooblaščeno daljinsko krmiljenje : Napadalci lahko prevzamejo nadzor nad delovanjem inverterjev, kar povzroča motnje v omrežju ali celo popolne izpade.

: Napadalci lahko prevzamejo nadzor nad delovanjem inverterjev, kar povzroča motnje v omrežju ali celo popolne izpade. Varnostni incidenti : Vdori v energetske sisteme lahko vodijo v večje incidente, kakršen je bil omenjeni kibernetski napad leta 2015 v Ukrajini.

: Vdori v energetske sisteme lahko vodijo v večje incidente, kakršen je bil omenjeni kibernetski napad leta 2015 v Ukrajini. Ekonomske posledice: Ustvarjajo se dodatni stroški zaradi potrebne zaščite in odpravljanja posledic napadov.

Kako Synaptic podjetja NGEN rešuje te težave?

Še pred zadnjimi razkritji ranljivosti nekaterih sončnih elektrarn za hekerske napade je podjetje NGEN, ki svoje vrhunske in napredne energetske rešitve ponuja na širšem evropskem trgu, že zasnovalo inovativno opremo Synaptic. Ta med drugim zagotavlja izjemno varnost energetskih sistemov v sklopu platforme Smart Grid Connect (SG Connect), ki je plod slovenskega znanja in jo svojim odjemalcem zagotavljajo v podjetju NGEN.

Synaptic je posebej zasnovan za zaščito pred kibernetskimi grožnjami in zagotavljanje integritete energetskih sistemov.

Primerjava tradicionalnih rešitev in Synaptica:

Funkcija Tradicionalni inverterji Synaptic (NGEN) Varnost komunikacij Standardni protokoli, ranljivi Lastna zaščitena komunikacija Nadzor v realnem času Omejen ali neobstoječ Neprekinjen nadzor, analitika AI Preventivni ukrepi Osnovna zaščita Samodejni preventivni ukrepi Robustnost povezljivosti Običajni povezovalni protokoli Varne in robustne povezave WAN/LAN/LTE Inteligentno upravljanje Omejeno Umetna inteligenca, strojno učenje

Ključne varnostne prednosti sistema Synaptic: Lastno razvita programska in strojna koda , ki preprečuje vdore.

, ki preprečuje vdore. Neprekinjen nadzor in analitika , ki v realnem času zazna grožnje in se nanje odzove.

, ki v realnem času zazna grožnje in se nanje odzove. Varna povezljivost , zaščitena s sodobnimi varnostnimi protokoli.

, zaščitena s sodobnimi varnostnimi protokoli. Samodejni preventivni ukrepi , ki preprečujejo nepooblaščen dostop.

, ki preprečujejo nepooblaščen dostop. Umetna inteligenca , ki omogoča napredno prediktivno upravljanje in napovedovanje groženj.

, ki omogoča napredno prediktivno upravljanje in napovedovanje groženj. Povezljivost Plug and play , ki omogoča hitro in preprosto integracijo, primerno za vse uporabnike – ne glede na njihovo tehnološko znanje.

, ki omogoča hitro in preprosto integracijo, primerno za vse uporabnike – ne glede na njihovo tehnološko znanje. Pametni števci , ki omogočajo učinkovito upravljanje porabe energije, kar pripomore k energetski učinkovitosti in varčevanju.

, ki omogočajo učinkovito upravljanje porabe energije, kar pripomore k energetski učinkovitosti in varčevanju. Lokalno upravljanje energetike , kar omogoča višjo stopnjo neodvisnosti in samozadostnosti.

, kar omogoča višjo stopnjo neodvisnosti in samozadostnosti. Dostop do energetskega trga , s čimer lahko uporabniki optimalno izkoristijo svoje energetske vire.

, s čimer lahko uporabniki optimalno izkoristijo svoje energetske vire. Mobilna aplikacija SG Connect App, ki zagotavlja uporabniku prijazen in preprost nadzor nad energijo v realnem času.

Ugodne rešitve z velikimi prihranki z možnostjo oddaje v omrežje ali brez nje

Synaptic je v sklopu pametne platforme SG Connect del hibridne sončne elektrarne NGEN Star, ki poleg sončne elektrarne vključuje še baterijski hranilnik ter odjemalcem električne energije, ki za svojega dobavitelja izberejo podjetje NGEN, omogoča nižje stroške in druge prednosti.

Hibridne sončne elektrarne danes omogočajo prihranke na več načinov. Eden je seveda brezplačna električna energija, ki jo vaše gospodinjstvo uporabi takoj, ko je ta proizvedena. Drugi vir prihranka je možnost oddaje viška električne energije v omrežje in njegova kasnejša izraba, kar svojim odjemalcem še danes v paketu Nova doba samooskrbe omogočajo pri podjetju NGEN.

Potem pa so tu še prihranki z naslova nižjih stroškov zaradi možnosti izbire nižje dogovorjene obračunske moči, saj hranilnik, ob pametnem sistemu SG Connect podjetja NGEN, omogoča rezanje konic. Posledično poskrbi tudi, da se izognete prekoračitvam dogovorjene obračunske moči, zaradi katerih bi vas po žepu udarile visoke globe.

Tu so še druge prednosti pametnega sistema SG Connect, med katerimi so upravljanje porabe v realnem času in zmanjšanje odvisnosti od omrežja, zanesljivost sistema tudi ob izpadih elektrike, popoln nadzor in vpogled v porabo ter proizvodnjo električne energije, možnost aktivnega sodelovanja na energetskem trgu in sodelovanje v virtualnih skupinah za povečanje ekonomičnosti sistemov.

