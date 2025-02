Izračunali smo, zakaj se sončna elektrarna ne izplača več

Spremembe v energetiki, govorice, oglasi, človek težko ve, kaj drži in kaj ne. Zato smo naredili še en izračun, s pomočjo katerega boste lahko videli, zakaj se sončna elektrarna brez hranilnika ne izplača več. Še več, na konkretnem izračunu boste lahko sami videli, zakaj in koliko prihrankov lahko danes in v obdobju prihodnjih deset let prinese hibridna sončna elektrarna s hranilnikom električne energije.

Pred vami je serija člankov, ki bodo v sklopu Energetika 2.0 na Siol.net razbijali mite o naložbi v sončno elektrarno. Čeprav obstaja vse več dvomov o smiselnosti take naložbe, gre še vedno za najbolj gospodarno odločitev, ki gospodinjstvom, tudi tistim z najmanjšo porabo, prinaša občutne prihranke tako danes kot tudi še čez deset let. Pomembno je le, da gre za t. i. hibridno sončno elektrarno. Na različnih primerih gospodinjstev smo izračunali, zakaj je naložba v sončno elektrarno skupaj s hranilnikom električne energije še vedno smotrna za vsak dom. V članku, ki je pred vami, bomo predstavili izračun za manjše gospodinjstvo z letno porabo električne energije v višini devet tisoč kilovatnih ur. Prikazali bomo konkretne parametre porabe različnih tipov gospodinjstev, določili optimalno razmerje sončne elektrarne ter hranilnika in nato preverili, v kakšnem obdobju se naložba povrne ter kakšni so predvideni stroški za elektriko brez hibridne sončne elektrarne in z njo. Za pomoč pri izračunih smo se obrnili na podjetje NGEN.

Zakaj hibridna sončna elektrarna?

Zgolj sončna elektrarna je omogočala visoko mero samozadostnosti in s tem nižje stroške, dokler je bil zagotovljen letni netmetering, prek katerega so odjemalci električne energije lahko omrežje uporabljali kot lastne baterije. A to je povzročilo veliko večje breme za omrežje, kar se danes že pozna v obliki večjih stroškov za uporabo omrežja prav pri lastnikih sončnih elektrarn.

Vseeno pa to še zdaleč ne pomeni, da investicija v sončno elektrarno ni več smiselna. Izkoristek sončne energije lahko gospodinjstvu še vedno prinese občutne prihranke, a le če se odločijo za sončno elektrarno skupaj s hranilnikom električne energije. Takšno hibridno sončno elektrarno NGEN Star ponujajo v podjetju NGEN, kjer stranke prejmejo še sistem za pametno upravljanje Smart Grid Connect. Še več, podjetje NGEN svojim odjemalcem električne energije s paketom Nova doba samooskrbe omogoča tudi prednosti letnega netmeteringa. Več o tem si lahko preberete v spodnjem članku.

Celotna investicija ob upoštevanju trenutnih subvencij, ki so na voljo ob nakupu hranilnika električne energije, niti ni tako velika. Natančen izračun lahko preverite v nadaljevanju.

Gospodinjstvo z letno porabo v višini devet tisoč kilovatnih ur

V članku, ki je pred vami, se bomo osredotočili na primer gospodinjskega odjemalca, čigar porabniki so podobni tistim v zadnjem članku (poraba 13 tisoč kilovatnih ur). Ponovno torej za ogrevanje uporabljajo toplotno črpalko, za kuhanje pa indukcijsko kuhalno ploščo. Ob namestitvi varovalk 3 x 25 amperov in s 17 kilovati priključne moči je tokratno gospodinjstvo vseeno bolj varčno in tako na letni ravni porabi le devet tisoč kilovatnih ur električne energije.

Ob dogovorjeni obračunski moči 5kW v prvem časovnem bloku in 7kW v vseh drugih časovnih blokih, se ob polni moči indukcijske plošče že lahko pričakuje presežke dogovorjene obračunske moči ter s tem povezane penale, a zaradi poenostavljenega izračuna tega ne bomo vključevali, čeprav bi ta del še dodatno izboljšal primerjavo v korist hibridnemu sistemu.

V izračunu bomo predvideli, da člani gospodinjstva električno energijo porabljajo varčno in jo tudi prilagajajo posameznim časovnim blokom. Letno porabo devet tisoč kilovatnih ur smo tako razdelili po časovnih blokih z upoštevanjem, da čim manj energije porabijo v najdražjem časovnem bloku 1:

Časovni blok 1 (delavnik v višji sezoni - pozimi): 707 kWh

Časovni blok 2 (vsak dan razen dela prosti dnevi v nižji sezoni): 2.425 kWh

Časovni blok 3 (vsak dan): 3.000 kWh

Časovni blok 4 (vsak dan razen delavnik v višji sezoni): 2.293 kWh

Časovni blok 5 (dela prost dan v nižji sezoni): 575 kWh

Kakšen strošek je imelo gospodinjstvo pred postavitvijo sončne elektrarne?

V izračunih smo upoštevali vse postavke, ki jih lahko najdete tudi na svojem računu za električno energijo: enotna tarifa ET, obračunska moč, omrežnina, prispevek za delovanje operaterja trga, prispevek za energetsko učinkovitost, prispevek za SPTE in OVE, trošarina ter davek na dodano vrednost.

Pri izračunu smo se oprli na naključen cenik, veljaven na dan 1. januar 2025 za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem, po katerem postavka na enotno tarifo znaša 0,15390 evra brez DDV na kilovatno uro. Na tej osnovi in ob predpostavki, da cena elektrike ostane enaka, bi bil letni strošek za oskrbo z električno energijo okoli 2.185 evrov z DDV, v obdobju prihodnjih desetih let pa približno 21.850 evrov z DDV.

Za primerjavo lahko opravimo izračun tudi na podlagi trenutne vladno zamejene cene 77 evrov na megavatno uro za enotno tarifo (ET). To bi pomenilo letni strošek okoli 1.342 evrov z DDV. V obdobju desetih let torej cca 13.420 evrov.

Ker pa je malo verjetno, da bodo cene električne energije v obdobju prihodnjih desetih let ostale enake, smo izračunali tudi, kakšen bi bil strošek v primeru povečanja cen za enotno tarifo. Trenutno naključni cenik (0,15390 evra/kWh ET) smo zvišali ravno za toliko, kolikor je vlada znižala ceno zamejitvijo -> 0,15390 – 0,07700 = 0,0769 + 0,15390 = 0,2308 evrov/kWh ET. V tem primeru bi bil letno strošek za takšno gospodinjstvo okoli 3.030 evrov z DDV, v obdobju desetih let bi torej strošek za oskrbo z električno energijo znašal 30.300 evrov.

Hibridna sončna elektrarna za letno porabo devet tisoč kilovatnih ur

Da bi gospodinjstvo z letno porabo devet tisoč kilovatnih ur lahko prihranilo pri stroških za električno energijo, v podjetju NGEN predlagajo hibridno sončno elektrarno NGEN Star z 8,8 vršne moči in hranilnikom z 20,72 kilovatne ure.

Okvirni strošek za takšno hibridno sončno elektrarno bi znašal 17.850 evrov z DDV, a bi se ob upoštevanju nepovratnih sredstev Borzena znižala za 5.940 evrov. Celotna investicija bi tako za odjemalca znašala le še 11.919 evrov z DDV.

Kakšne prihranke pri mesečnih stroških prinaša hibridna sončna elektrarna?

Ključna prednost hibridne sončne elektrarne je seveda v hranilniku, katerega uporaba zagotavlja manjše breme za omrežje, če je vaš dobavitelj električne energije podjetje NGEN, pa tudi številne nove možnosti za prihranek.

Gospodinjstvo lahko na primer na račun hranilnika zniža svojo dogovorjeno obračunsko moč, saj baterijski hranilnik samodejno skrbi, da odjem iz omrežja ne presega vrednosti, ki jih določimo, torej dogovorjene obračunske moči. Hkrati je odjem lahko prilagojen tudi posameznim časovnim blokom, pri čemer zagotavlja najmanjši odjem elektrike iz omrežja v najdražjem časovnem bloku.

Z izbiro paketa Nova doba samooskrbe podjetja NGEN stranki pripada celo letni obračun z netiranjem oddane ter prejete energije na letni ravni, kar pomeni, da bo letni strošek za oskrbo z električno energijo za tako gospodinjstvo znašal le še okoli 263 evrov z DDV.

Tukaj velja dopisati, da ta strošek velja za dogovorjeno obračunsko moč 4,6 kilovata v prvem časovnem bloku, 5,5 kilovata v drugem časovnem bloku in osem v preostalih, ter omrežnina za cca 3.500 kilovatnih ur. NGEN namreč kot dobavitelj prizna letni obračun ter netiranje oddane ter prejete energije vendar distribucijski operater zaračuna omrežnino za vsako kilovatno uro, prevzeto iz omrežja.

V obdobju desetih let bo tako ocenjen strošek oskrbe z električno energijo za tako gospodinjstvo 14.540 evrov, pri čemer smo sešteli začetno investcijo v hibridni sistem 11.910 evrov ter 2.630 evra stroška za uporabo omrežja.

Do nižjih stroškov elektrike le s hibridno sončno elektrarno

Tudi na tokratnem izračunu smo, tako kot na prejšnjih dveh, dokazali, da je investicija v sončno energijo še vedno smotrna, če želite prihraniti pri računih za elektriko. Pomembno je le, da se odločite za hibridno sončno elektrarno s hranilnikom energije, kot je na primer NGEN Star.

Ta poleg zgoraj opisanih prednosti strankam omogoča še številne druge:

možnost rezervnega napajanja vaših električnih porabnikov tudi v primeru izpada električnega omrežja,

optimizacija pametnih električnih porabnikov, kot sta dinamična polnilnica EV11 ali moderna ogrevalna toplotna črpalka (SG Ready),

optimizacija obstoječega proizvodnega vira sončne elektrarne, če ta dosega določene omejitve pri oddajanju v omrežje,

proženje viškov električne energije iz omrežja, ko je to mogoče, in posledično polnjenje vašega baterijskega hranilnika pod ugodnejšimi pogoji (regulacijska energija),

popoln nadzor nad hibridnim sistemom in njegov pregled, skupaj z vašim gospodinjstvom v realnem času,

spremlajnje porabe električne energije v živo,

ob nenehnem razvoju podjetja NGEN svojim strankam omogočajo uporabo vseh na novo razvitih funkcij ter posledično z njimi zagotavljajo stalno konkurenčnost produktov, tudi če strojna oprema ostaja enaka,

hibridni sistem odjemalcem prinaša tudi varnost pred spremembami v energetiki, kot so višanje cen, sprememba omrežnine, obračunske moči itd.

Naj na tej točki dodamo, da je ocenjena življenjska doba takega sistema krepko prek deset let.



Investicija, ki se povrne že v šestih letih

V naših izračunih si lahko ogledate strošek, ki bi ga imelo gospodinjstvo za porabo električne energije v naslednjih letih brez sončne elektrarne in tiste, ki bi jih gospodinjstvo imelo s sončno elektrarno. Ne glede na to, ali bodo stroški za elektriko ostali na današnji ravni tudi v prihodnjih desetih letih ali pa bodo zrasli, kar je seveda bolj verjetno, investicija v sončno elektrarno danes uporabnikom prinaša občuten prihranek tudi v prihodnosti.

In prav ocena v obdobju desetih let je tista, ki daje najjasnejšo sliko. Pa bo po izteku desetih let potrebna nova investicija v novo hibridno sončno elektrarno? Nikakor. Čeprav se investicija povrne že v šestih letih, pa povprečna življenjska doba elektrarne NGEN Star krepko presega deset let.