Dobavitelj elektrike, ki vrača ugodnosti net meteringa

Slovenski energetski trg doživlja hitre spremembe, ki so marsikaterega odjemalca električne energije spravile v skrbi, od ukinitve letnega net meteringa pa vse do uvedbe novega omrežninskega akta. A pri podjetju NGEN so poskrbeli, da bodo njihovi odjemalci, tako tisti, ki so še ujeli letni net metering, pa jih je prizadel nov omrežninski akt, kot tudi tisti, ki so ostali brez s strani države zagotovljenega letnega obračunavanja energije, še vedno uživali ugodnosti, ki jih je prej zagotavljal letni net metering. Povprašali smo jih, kako je to mogoče.

Paket Nova doba samooskrbe vrača ugodnosti letnega net meteringa

Po zaključku obdobja, ko je bil ob postavitvi sončne elektrarne na voljo net metering oziroma letno obračunavanje porabe električne energije iz omrežja, se mnogi odjemalci električne energije sprašujejo, ali je investicija v sončno elektrarno še smiselna. Se še splača? Bodo prihranki sploh še presegli vrednost začetne investicije? Kaj to pomeni za njihovo željo po samooskrbi z električno energijo?

Čeprav se net metering ukinja, to ne pomeni, da so priložnosti za samooskrbo izgubljene. Nasprotno, na voljo so nove rešitve, kot je paket Nova doba samooskrbe podjetja NGEN, ki omogočajo učinkovito izrabo sončne energije tudi brez s strani države zagotovljenega net meteringa.

Foto: Shutterstock

Še več, v podjetju NGEN imajo zagotovljeno tudi rešitev za vse tiste, ki so sicer ujeli letni net metering, pa jih je po prstih udaril novi omrežninski akt, zaradi katerega bodo morali zdaj letno plačati višji strošek za uporabo omrežja, kot so načrtovali.

Zakaj se letni net metering ukinja? Net metering je sistem obračunavanja električne energije, ki je lastnikom sončnih elektrarn omogočal, da so viške proizvedene elektrike oddali v omrežje in jih porabili kasneje, ko je bila njihova proizvodnja manjša od porabe. Razlika med proizvedeno in porabljeno energijo se je poračunala na letni ravni, kar je omogočalo optimizacijo stroškov električne energije za odjemalce. V skladu z evropsko direktivo pa mora biti plačevanje omrežnine in drugih prispevkov sorazmerno z dejansko uporabo omrežja. Zato se net metering v Sloveniji ukinja, nadomešča pa ga sistem sprotnega oziroma mesečnega obračunavanja, kjer se presežki energije prodajajo v omrežje po tržnih cenah, za porabljeno energijo pa se plačuje polna cena z vsemi dajatvami.

Nadgradnja z baterijskim hranilnikom in pridobitev subvencije

Foto: Matic Lipar, Lipardesign

Imate sočno elektrarno in ste ujeli letni net metering oziroma ga še boste? Potem vas je najverjetneje razočaral nov omrežninski akt, ki vam bo dvignil ceno položnic zaradi uvedbe pettarifnega obračunavanja omrežnin in z njim povezane podražitve omrežnin. NGEN svojim obstoječim in bodočim odjemalcem nudi rešitev, ki bo poskrbela za večjo samooskrbo in nižje položnice.

Svojo sončno elektrarno lahko enostavno nadgradite z baterijskim hranilnikom, pri nakupu katerega je na voljo tudi subvencija. Z lastnim hranilnikom električne energije boste lahko shranjevali viške proizvedene energije lokalno v svojem domu in jih koristili v času, ko sonce ne sije ali pa je poraba enostavno višja od proizvodnje.

Tako boste povečali energetsko neodvisnost vašega doma, hkrati pa boste lahko hranilnik, v kombinaciji s pametnim omrežjem SG Connect, uporabljali za optimizacijo stroškov glede na obračunsko moč. Pametna platforma SG Connect namreč omogoča, da se energija iz hranilnika uporablja v času, ko je vaša poraba višja in bi presegala dogovorjeno obračunsko moč, s čimer lahko zmanjšate konične obremenitve in posledično znižate stroške, povezane z obračunsko močjo. To pomeni, da boste bolje izkoristili energijo iz hranilnika in optimizirali svojo mesečno porabo ter se izognili morebitnim dodatnim stroškom za prekoračitev dogovorjene obračunske moči.

V prid nakupa hranilnika pa govorijo tudi razpisane subvencije, ki so ta trenutek še na voljo. Borzen namreč nudi nepovratna sredstva za vgradnjo hranilnikov energije, ki lahko pokrijejo do 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

Nova doba samooskrbe podjetja NGEN prinaša ugodnosti letnega net meteringa

Odgovor na že v uvodu zastavljeno vprašanje, ali je samooskrba s sončno elektrarno še smiselna brez letnega net meteringa, je preprost. S podjetjem NGEN je vsekakor tovrstna investicija še vedno prava in ekonomično upravičena pot do samooskrbe.

Podjetje NGEN s paketom Nova doba samooskrbe omogoča učinkovito samooskrbo z električno energijo tudi brez net meteringa.

Kaj je paket Nova doba samooskrbe?

Gre za celovito rešitev, ki vključuje:

Sončno elektrarno s hranilnikom energije NGEN STAR . Sistem je zasnovan tako, da maksimalno izkoristi sončno energijo. Viški proizvedene električne energije se nato shranijo v hranilnik in se koristijo v času, ko je proizvodnja nižja od porabe električne energije.

. Sistem je zasnovan tako, da maksimalno izkoristi sončno energijo. Viški proizvedene električne energije se nato shranijo v hranilnik in se koristijo v času, ko je proizvodnja nižja od porabe električne energije. Pametni sistem upravljanja energije Smart Grid Connect omogoča optimizacijo porabe, spremljanje proizvodnje in porabe v realnem času ter prilagajanje delovanja sistema glede na vaše potrebe.

omogoča optimizacijo porabe, spremljanje proizvodnje in porabe v realnem času ter prilagajanje delovanja sistema glede na vaše potrebe. Možnost letnega netiranja električne energije pri paketu Nova Doba samooskrbe predstavlja ogromno prednost pred ostalimi paketi samooskrbe, kjer je oddana energija vredna bistveno manj kot prejeta. S tem sistemom lahko netirate približno 40% letne proizvodnje vaše elektrarne, kar pomeni, da se oddana in prejeta energija uravnotežita na letni ravni. Tako lahko z izbiro Nove Dobe samooskrbe ustvarite znatne prihranke, saj maksimalno izkoristite svojo lastno proizvodnjo energije in zmanjšate stroške za elektriko.

pri paketu predstavlja ogromno prednost pred ostalimi paketi samooskrbe, kjer je oddana energija vredna bistveno manj kot prejeta. S tem sistemom lahko netirate približno 40% letne proizvodnje vaše elektrarne, kar pomeni, da se oddana in prejeta energija uravnotežita na letni ravni. Tako lahko z izbiro ustvarite znatne prihranke, saj maksimalno izkoristite svojo lastno proizvodnjo energije in zmanjšate stroške za elektriko. Strokovno podporo. NGEN nudi celovito podporo pri načrtovanju, vgradnji, vzdrževanju in upravljanju sistema.

Komu je paket namenjen?

Paket Nova doba samooskrbe je namenjen tako gospodinjstvom, ki si želijo zmanjšati stroške za električno energijo in postati energetsko bolj neodvisna, kot tudi malim poslovnim odjemalcem, katerih priključna moč ne presega 43 kilovatov.

Foto: Matic Lipar, Lipardesign

Osnova za koriščenje paketa, ki je namenjen zagotavljanju večje samooskrbe, je seveda uporaba hibridnega sistema NGEN STAR, torej sončne elektrarne v kombinaciji s hranilnikom. Pri tem mora biti zagotovljeno tudi ustrezno razmerje kapacitete hranilnika in moči sončne elektrarne. Hranilnik mora zagotavljati vsaj dve kilovatni uri za vsak inštaliran kilovat moči sončne elektrarne.

Za uporabo naprednih tehnologij pri upravljanju energije pa ne potrebujete posebnega predznanja, saj je sistem za uporabnike izredno prijazen in enostaven za uporabo.

Prednosti paketa Nova doba samooskrbe Ni presenetljivo, da paket Nova doba samooskrbe navdušuje odjemalce električne energije po celi Sloveniji, saj prinaša prednosti tako zanje kot tudi za širšo okolico. Z manjšo odvisnostjo od nihanj cen na trgu električne energije in večjo zanesljivostjo oskrbe z električno energijo lahko tako govorimo o energetski neodvisnosti, ki je še toliko bolj privlačna ob zagotovljenih finančnih prihrankih iz naslova znižanja stroškov za električno energijo ter omrežnino, ki smo jih že omenili zgoraj. Poleg tega Nova doba samooskrbe vzporedno prinaša tudi večjo okoljsko odgovornost, saj z uporabo obnovljivih virov energije neposredno prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Z uporabo najnovejših in tehnološko naprednih tehnologij je upravljanje celotnega sistema enostavno in učinkovito, poraba energije pa optimizirana.

Zakaj se obrniti na podjetje NGEN?

Podjetje NGEN je vodilno na področju naprednih energetskih rešitev v Sloveniji. Njihove prednosti so:

Bogate izkušnje in strokovno znanje na področju obnovljivih virov energije. Pri tem gre omeniti, da je tudi tehnologija, skrita za pametnim omrežjem SG Connect, plod njihovega znanja.

na področju obnovljivih virov energije. Pri tem gre omeniti, da je tudi tehnologija, skrita za pametnim omrežjem SG Connect, plod njihovega znanja. Individualen pristop k vsakemu projektu, pri čemer za vsako stranko najdejo prilagojeno rešitev glede na njene specifične potrebe in želje.

k vsakemu projektu, pri čemer za vsako stranko najdejo prilagojeno rešitev glede na njene specifične potrebe in želje. Celovita storitev : v podjetju NGEN bodo poskrbeli, da bodo njihovi strokovnjaki v stiku z vami od začetnega svetovanja in vse do podpore po vgradnji, pri čemer vam bodo odgovorili na vsa vprašanja in bodo na voljo, ko jih boste potrebovali.

: v podjetju NGEN bodo poskrbeli, da bodo njihovi strokovnjaki v stiku z vami od začetnega svetovanja in vse do podpore po vgradnji, pri čemer vam bodo odgovorili na vsa vprašanja in bodo na voljo, ko jih boste potrebovali. Subvencije: pridobivanje subvencij je enostavno in poteka hitro. A tudi na tej poti vas strokovnjaki podjetja NGEN ne bodo pustili samih, pač pa se lahko zanesete, da vam bodo s svojimi nasveti vedno na voljo, če jih boste potrebovali.

Podjetju NGEN v prid so za Siol.net že spregovorili tudi njihovi zadovoljni odjemalci električne energije. Njihove zgodbe si lahko preberete tukaj:

Za več informacij in predstavitev paketa se obrnite na podjetje NGEN, kjer vam bodo z veseljem pomagali pri prehodu v novo dobo samooskrbe.

Foto: Bojan Puhek