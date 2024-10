Zgradili so bazen, zdaj ga ogrevajo brezplačno

Ko je govora o sončni elektrarni, jo mnogi povezujejo s predhodno namestitvijo toplotne črpalke ali drugega ogrevalnega sistema, ki temelji na elektriki. A to nikakor ni pogoj. Namestitev sončne elektrarne nikakor ni povezana s specifičnim načinom ogrevanja. Pogovarjali smo se s tričlansko družino, ki svojo hišo ogreva na drva, a je letos poleti namestila sončno elektrarno v velikosti 14,1 kW. Zakaj so se odločili za ta korak? Koliko bodo s tem prehranili in kako hitro se jim bo povrnila investicija?

Skupaj s podjetjem NGEN smo preverili, kako poteka nakup sončne elektrarne, kaj zahteva od investitorja in za kaj vse lahko poskrbi ponudnik, kot je NGEN, ki ne ponuja le opreme, pač pa tudi razvija programske rešitve in tudi dobavlja električno energijo. Prav zaradi dovršenih in unikatnih pristopov svojim strankam omogočajo največji prihranek. Foto: Bojan Puhek V naslednjih tednih bomo v sklopu Energetika 2.0 pripravili serijo primerov dobrih praks, imenovano Od ideje do izvedbe, s katerimi vam bomo pokazali konkretne slovenske družine, ki so se odločile za prehod na zeleno energijo. Tokrat je pred vami zgodba tričlanske družine iz okolice Ljubljane. Njihova hiša ima 192 kvadratnih metrov uporabne površine, za ogrevanje pa uporabljajo drva.

Kakor smo si med seboj različni posamezniki, se med seboj močno razlikujejo tudi naše navade in življenjski stili. Prav zadnji pa vplivajo med drugim tudi na porabo elektrike. Ta je lahko zelo visoka ali nizka, obstajajo pa tudi veliki razponi med zimskimi in poletnimi meseci. Če pri večini velja, da je pozimi zaradi ogrevanja poraba občutno višja kot poleti, pa ni tako pri vseh. Tričlanska družina iz okolice Ljubljane svoje hiše ne ogreva na elektriko, pač pa na drva, zaradi česar je njihova poraba elektrike pozimi izjemno nizka.

Foto: Bojan Puhek

S sončno elektrarno do brezplačnega ogrevanja vode v bazenu

"Naša poraba elektrike je zelo specifična in odstopa od nekega povprečnega uporabnika." Prav poletni meseci so v njihovem gospodinjstvu tisti, ko imajo porabo izjemno visoko. Razlogi so ogrevanje vode v zunanjem bazenu, uporaba klimatskih naprav in celo letne kuhinje, zaradi česar je v toplejših mesecih v uporabi več gospodinjskih aparatov.

Kot so nam povedali, je razlika v višini položnice za električno energijo v njihovem domu med zimo in poletjem izjemna. Če pozimi ta znaša le 60 evrov, se poleti dvigne tudi na 400 evrov.

Foto: Bojan Puhek

Namestitev sončne elektrarne je bila zanje idealna rešitev, saj poleti sončne elektrarne ustvarjajo bistveno več elektrike kot pozimi. Zato bi bila v njihovem primeru dobrodošla tudi mesečna neto meritev. A ker so soglasje za priključitev v omrežje oddali v zadnjih dneh lanskega leta, zanje velja letna neto meritev. Kljub temu so se odločili tudi za namestitev hranilnika električne energije. Preverili smo, zakaj.

Podjetje, ki daje zadovoljstvo strank na prvo mesto

Postavitev sončne elektrarne so zaupali podjetju NGEN. Čeprav so pogodbo že skoraj sklenili s konkurenčnim podjetjem, jim je tik pred dogovorom pozornost pritegnila celostna rešitev, ki jo ponujaj v podjetju NGEN.

Foto: Bojan Puhek

Piko na i pa je dodala skrb, ki jo v podjetju NGEN namenjajo svojim strankam. Zanje so si namreč vzeli čas celo med prazniki. V prostorih podjetja NGEN v Radovljici so se dobili 28. decembra in jim podrobno predstavili rešitve. Ogovoril jih je celo direktor podjetja Roman Bernard. Navdušeni nad celostnim pristopom in strokovnimi rešitvami so pogodbo podpisali še isti dan, na kar so še danes ponosni, saj imajo s hibridno sončno elektrarno NGEN Star, ki vključuje tudi hranilnik, rešitev SG Connect in menjavo dobavitelja elektrike, zagotovljene občutne prihranke.

Nakup hranilnika praktično brezplačno

Družina, s katero smo se pogovarjali, se je poleg vgradnje sončne elektrarne odločila tudi za nakup hranilnika električne energije. Kot so nam zaupali, so se tako odločili zaradi dveh razlogov. Prvi je, da je danes nakup hranilnika s pomočjo subvencije praktično brezplačen. Trenutna subvencija za nakup sončne elektrarne brez hranilnika znaša na en kWh moči le 250 evrov, medtem ko pri nakupu s hranilnikom ta vrednost naraste na 675 evrov.

Foto: Bojan Puhek

Tako se je skupna vrednost njihove začetne investicije ob nakupu sončne elektrarne s hranilnikom komaj kaj zvišala v primerjavi z vrednostjo nakupa sončne elektrarne brez hranilnika. Odločitev je bila torej ob vseh prednostih, ki jih danes prinaša uporaba hranilnika električne energije, na dlani. Več o tem v nadaljevanju.

Borzen, ki trenutno podeljuje subvencije za nakup sončne elektrarne s hranilnikom ali brez njega, je tudi izjemno pohitril postopek pridobitve subvencije. V njihovem primeru so subvencijo prejeli že v mesecu in pol od oddaje vloge.

S hranilnikom do varnosti pred novimi globami

Hranilnik jim bo skupaj s pametnim omrežjem SG Connect prinesel dodatne prednosti. To pametno omrežje podjetja NGEN namreč odjemalcu omogoča, da do potankosti izkoristi prednosti, ki jih prinašata sončna elektrarna ter baterijski hranilnik. Kot nam je zaupal sogovornik, bo njihov družinski proračun varen celo pred globami, ki bodo zaračunane v primeru prekoračitev dogovorjene obračunske moči, ki začne veljati z novim pettarifnim omrežninskim aktom.

Foto: Bojan Puhek

Na podlagi pametne povezave sistem Auto grid service avtomatsko upravlja proizvodnjo sončne elektrarne in hranjenje električne energije. Sistem analizira trenutno stanje v energetskem sistemu in optimizira proizvodnjo in hranjenje energije pri uporabniku, da maksimizira učinkovitost in prihranke za stranko in sistem.

Če poenostavimo na primeru: ko bo poraba elektrike visoka in se bo nevarno bližala prekoračitvi dogovorjene omrežninske moči, bo pametna povezava SG Connect enostavno aktivirala uporabo elektrike iz hranilnika. S tem bo porezala višek porabe, ki bi sicer pomenil prekoračitev dogovorjene omrežninske moči in s tem tudi za ta namen predvideno globo.

Obstoječi lastniki sončnih elektrarn, tudi tisti, za katere velja letni netmetering, bodo pred globami zaradi prekoračitev dogovorjene obračunske moči, varne le s hranilniki električne energije. Foto: Bojan Puhek

Brezskrbno še do električnega vozila

Letna poraba elektrike tričlanske družine iz tokratnega primera – za 192 kvadratnih metrov veliko hišo, ki se ogreva na drva – znaša le 7,8 MWh. Soglasje za oddajo elektrike v omrežje, ki so ga pridobili že lani, je bilo odobreno za 13,6 kW. Tako so se lahko odločili za postavitev sončne elektrarne z močjo 14,1 kW in hranilnika s kapaciteto 12,42 kWh.

Ker je moč sončne elektrarne bistveno večja od poprejšnje porabe, zanje pa tudi še vedno velja letni netmetering, so se lahko odločili še za nakup električnega vozila. Za tega bi lahko rekli, da ga, če to opravljajo doma, polnijo popolnoma brezplačno.

Foto: Bojan Puhek

V le dveh mesecih so ustvarili dovolj elektrike za kar 70 odstotkov letne porabe

Kot so nam povedali, so sončno elektrarno postavili 22. junija in do 30. avgusta so ustvarili že kar 70 odstotkov svoje letne porabe elektrike. Tako pričakujejo, da bodo na letni ravni še vedno ustvarili 2 MWh viška. To pomeni, da bodo letno ustvarili več elektrike, kot je bodo porabili. Z drugimi besedami: tričlanska družina, s katero smo govorili, lahko na domače omrežje priklopi še več porabnikov električne energije, na primer še eno električno vozilo, ali pa viške po želji preusmeri na drug objekt, ki ima za odjem električne energije sklenjeno pogodbo s podjetjem NGEN. Lahko gre za njihov vikend objekt, hišo sorodnikov, prijateljev, znancev.

Koliko elektrike so ustvarili, redno spremljajo v aplikaciji, ki je izredno enostavna za uporabo. Redno spremljajo tudi porabo. Tako lahko vidijo ne zgolj, koliko elektrike ustvarijo v določenem obdobju, ampak tudi koliko elektrike njihov dom in s tem tudi oni sami porabijo v danem trenutku.

V aplikaciji lahko lastniki sončne elektrarne vidijo tudi, za koliko so zmanjšali svoj ogljični odtis. V primeru tričlanske družine, s katero smo se pogovarjali, je bil oglični odtis v dobrih dveh mesecih zmanjšan za kar 2,7 tone. Foto: Bojan Puhek

Investicija se jim bo povrnila v le 5,5 leta

Seveda smo jih povprašali tudi po tem, kako hitro računajo, da se jim bo povrnila začetna investicija. Postregli so nam s konkretnimi podatki, saj so naredili zelo jasen izračun. Na eni strani so upoštevali strošek nakupa hibridne sončne elektrarne NGEN Star s hranilnikom sončne energije, pametno povezavo SG Connect ter tudi nakup električne polnilnice za polnjenje avtomobila in mesečnega zavarovanja sončne elektrarne pred škodo, ki bi jo lahko povzročila toča, ter na drugi strani prihranek pri električni energiji in gorivu za vozilo.

Ob predpostavki, da bi cene električne energije ter goriva za vozila ostale enake, se jim bo začetna investicija povrnila že v petih letih in pol. Če pa bodo cene rasle, kar je zelo verjetna predpostavka, se bo začetna investicija povrnila še hitreje.

Foto: Bojan Puhek