To vas čaka ob nakupu sončne elektrarne

Številne podražitve življenjskih stroškov so spodbudile družine širom Slovenije k razmisleku, kako in kje lahko znižajo stroškega svojega gospodinjstva. Če temu dodamo še dejstvo, da lahko odgovor na to vprašanje hkrati občutno prispeva tudi k skrbi za okolje, postane iskanje rešitve še zanimivejša. In prav to ponujajo pri slovenskem podjetju NGEN, dovršeno rešitev, ki zagotavlja sončno energijo na ključ, hkrati pa NGEN kot dobavitelj električne energije omogoča unikatne energetske pristope, ki so plod prav slovenskega znanja in omogočajo dodaten prihranek.

Foto: Shutterstock

Skupaj s podjetjem NGEN smo preverili, kako poteka nakup sončne elektrarne, kaj zahteva od investitorja in za kaj vse lahko poskrbi ponudnik, kot je NGEN, ki ne ponuja le opreme, pač pa tudi razvija programske rešitve in tudi dobavlja električno energijo. Prav zaradi dovršenih in unikatnih pristopov svojim strankam omogočajo največji prihranek. V naslednjih tednih bomo v sklopu Energetika 2.0 pripravili serijo primerov dobrih praks, imenovano Od ideje do izvedbe, s katerimi vam bomo pokazali konkretne slovenske družine, ki so se odločile za prehod na zeleno energijo. Preverili bomo, koliko jih je to stalo in zakaj se jim je to splačalo. Zagotovo boste med njimi našli tudi primer, s katerim boste lahko primerjali svoje gospodinjstvo. A začnimo na začetku in poglejmo, kako poteka postopek prehoda na sončno energijo.

Problem visokih stroškov električne energije

Foto: Shutterstock

Višanje cen življenjskih stroškov, med katere spada tako električna energija kot tudi drugi energenti, je postalo del vsakdana. Številne domove in sanitarno vodo še vedno ogrevajo na kurilno olje, kar je lahko pri starejših in dotrajanih pečeh izjemno drago. Na drugi strani pa so okolju prijaznejše rešitve, kot so toplotne črpalke, ki same po sebi pomenijo večjo porabo elektrike, s tem pa višje položnice za električno energijo.

Odgovor na dlani ponuja sončna energija. Vse se tako začne z izbiro ponudnika in oddajo povpraševanja. Da bi si pridobili sebi prilagojeno, unikatno ponudbo za vgradnjo samooskrbne sončne elektrarne, se obrnite na svetovalce NGEN, ki bodo skupaj z vami ocenili vaše specifične potrebe po elektriki in na njih zasnovali vaš prehod na zeleno energijo.

Kako izbrati moč sončne elektrarne?

Izbira moči sončne elektrarne je seveda v prvi vrsti odvisna od vaše letne porabe električne energije. Če na primer do zdaj svojega doma niste ogrevali na električno energijo, vaša letna poraba najverjetneje ni presegla bistveno več kot pet tisoč kilovatnih ur. Ob uporabi toplotne črpalke pa lahko vaša letna poraba hitro poskoči tudi na 11 tisoč ali celo več kilovatnih ur. Morda razmišljate tudi o menjavi svojega jeklenega konjička z električnim vozilom. V tem primeru bo letna poraba seveda še večja.

Foto: Matic Lipar, Lipardesign

Pri ugotavljanju svoje trenutne porabe elektrike ali oceni potencialne nove porabe ob morebitni spremembi ogrevalnega sistema ali nakupu električnega vozila vam lahko pomagajo svetovalci podjetja NGEN. V telefonskem pogovoru bodo z vami na tej osnovi določili, kakšna moč sončne elektrarne bi bila za vas najprimernejša.

Ob tem bodo v obzir vzeli tudi podrobnosti glede vaše porabe elektrike. Ni namreč vseeno, ali več elektrike porabite poleti ali pozimi, oziroma podnevi ali ponoči. Pomemben dejavnik je na primer tudi oblika vašega dela, torej ali delate od doma, ali hodite v pisarno in ste tako večji del dneva zdoma.

Vse to so podatki, ki jih bodo po oddaji vašega povpraševanja potrebovali svetovalci podjetja NGEN in bodo z njihovo pomočjo lahko skupaj z vami ustvarili idejno zasnovo projekta.

Ogled objekta na terenu

Foto: Shutterstock

Po prvem telefonskem pogovoru in pripravi idejne zasnove se boste s svetovalcem dogovorili za obisk objekta, kjer bo lahko strokovno osebje naredilo ogled vašega doma. Pri tem bodo glede na situacijo na terenu in izsledke tehničnega pregleda natančno določili tudi detajle, kot so trasa, oprema, vrsta in zmogljivost hranilnika …

Ker svetovalce podjetja NGEN poleg kakovosti odlikuje tudi hitrost, lahko pristojno finančno ponudbo pričakujete že v 14 dneh po ogledu objekta.

NGEN poskrbi za vso dokumentacijo, tudi za vlogo za soglasje

Po prejeti ponudbi bodo pri NGEN za vas uredili še vso manjkajočo dokumentacijo. Če na primer še nimate soglasja za priključitev (SZP), bodo vlogo v vašem imenu oddali na elektro distribucijo.

Foto: Jan Lukanović

V primeru, da prejmete omejeno ali celo zavrnjeno soglasje, vaša zgodba še zdaleč ni končana. Pri podjetju NGEN lahko ponudijo rešitev, ki bo delovala kot virtualno omrežje. Gre za hranilnik električne energije, brez katerega sončna elektrarna danes v kar 95 odstotkih primerov ni več smiselna. Tako lahko proizvedeno sončno energijo porabljate sproti, medtem ko viške shranjujete v hranilnik, v omrežje pa oddajate maksimalno dovoljeno oddajo, ki je določena v SZP-ju (Soglasju za priključitev).

Od terminskega plana do montaže

Po prejetem soglasju investitor skupaj s svetovalci NGEN oceni novonastalo situacijo, saj je včasih izvedba na koncu lahko precej drugačna od začetne idejne zasnove. V podjetju NGEN namreč vse temelji na individualnem pristopu. To pomeni, da predlagana moč sončne elektrarne in hranilnika ne temelji zgolj na velikosti strehe objekta, pač pa na dejanskih potrebah in navadah članov družine pri porabi električne energije, kar smo opisali že zgoraj, ter nenazadnje tudi morebitnih drugih objektivnih omejitvah.

Foto: Bojan Puhek

Tako po prejetem soglasju svetovalec družini pripravi posodobljeno ponudbo za hibridno rešitev ter terminski plan izvedbe. Po poravnavi polovice kupnine lahko pričakujete montažo navadno že v 30 dneh. Izvedbeni termini sicer malenkost varirajo tudi glede na vremenske pogoje in trenutno razpoložljivost monterskih ekip.

Sledi testna faza, s pomočjo katere se preveri pravilno delovanje sončne elektrarne ter prilagaja nastavitve baterijskega hranilnika glede na posebnosti objekta, od zagona naprave naprej pa le ta deluje in ustvarja prihranke. Elektro distribucijsko podjetje opravi pregled naprave za samooskrbo na dan uradnega priklopa in po potrditvi lahko elektrarna prične z rednim obratovanjem ter oddaja višek energije v omrežje.

Tudi za subvencijo bodo poskrbeli pri NEGN Po plačilu končnega računa bodo v podjetju NGEN poskrbeli tudi za vso potrebno dokumentacijo in vam pomagali pri končni oddaji vloge za subvencijo. Trenutne nove subvencije za sončno elektrarno z ali brez hranilnika električne energije, ki jih ponuja Borzen, so najvišje, kar smo jih kadarkoli imeli v Sloveniji, zato je začetna investicija v sončno energijo še lažje dosegljiva. Foto: Shutterstock Subvencija za sončno elektrarno s hranilnikom električne energije znaša neverjetnih 675 evrov za vsak kilovat inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije. A ob tem skupna subvencija ne sme presegati 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Subvencija za sončno elektrarno brez hranilnika električne energije je sicer nekoliko nižja, a še vedno znaša 250 evrov za vsak kilovat inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika. Skupna vrednost subvencije ne sme presegati 25 odstotkov vrednosti naložbe.

Kratka povračilna doba

S prehodom na sončno energijo se lahko vaš strošek elektrike ter ogrevanja doma in sanitarne vode zniža tudi za 90 odstotkov. Stranka bo prejela le en letni obračun elektrike za celo koledarsko leto, mesečno pa bo distribuciji plačala še strošek omrežnine ter prispevkov OVE za svojo priključno moč objekta, kar je lahko tudi manj kot 20 evrov.

Ob trenutnih prijaznih pogojih zamejene cene električne energije v Sloveniji je povračilna doba takšne investicije manj kot devet let, ob upoštevanju subvencije pa celo manj kot sedem let. A velja omeniti, da cene električne energije v prihodnje ne bodo padle, pač pa bodo prej rasle, kar z drugimi besedami pomeni, da se bo sčasoma povračilna doba danes začete investicije, le še skrajšala.

Foto: Matic Lipar, Lipardesign

Do istega zaključka vodijo tudi spremembe, ki jih prinaša nov omrežninski akt, zaradi katerega se bodo povečali stroški obračunske moči, pričakovane so bistvene razlike v ceni končne porabljene energije z njimi pa bo sončna energija lastnikom sončnih elektrarn prinašala le še večje prihranke in krajšo povrnitev začetne investicije.