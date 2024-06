Končno konkreten izračun: Kakšen prihranek prinaša sončna elektrarna?

Foto: Shutterstock

Prihranki so odvisni od dejanske letne porabe elektrike

Letna poraba električne energije je seveda najbolj odvisna od porabnikov električne energije, ki jih imajo posamezniki v svojih domovih. Med večje porabnike električne energije se gotovo štejeta toplotna črpalka in električno vozilo, medtem ko bo hladilnik porabil občutno manj električne energije. Tako kot se med družinami razlikuje sama porabe elektrike, se razlikujejo tudi prihranki, ki jih omogoča sončna elektrarna.

Da bi lahko predstavili izračun prihrankov, ki se jih lahko družine nadejajo ob namestitvi sončne elektrarne in hranilnika električne energije, samo za izhodišče vzeli tri različne štiričlanske družine, katerih letna poraba električne energije pa je zelo raznolika:

povprečna štiričlanska družina, ki se ne ogreva na elektriko,

povprečna štiričlanska družina, ki se ogreva toplotno črpalko,

povprečna štiričlanska družina, ki se ogreva s toplotno črpalko in uporablja električno vozilo.

Preverili smo, kakšna letno porabo električne energije imajo takšne družine ter kakšen prihranek lahko pričakujejo pri uporabi sončne elektrarne*. Glede na to, da je letni netmetering že nadomestil mesečni, se tokrat osredotočimo le na primerjavo prihranka, ki ga ima lahko posamezna družina:

ob izbiri in namestitvi sončne elektrarne naključnega ponudnika oziroma

če je gospodinjstvo izbralo podjetje NGEN ter se povezalo v SG Connect pametno omrežje s hibridno sončno elektrarno NGEN Star.

Foto: Ngen

Povprečna štiričlanska družina, ki se ne ogreva na elektriko

Takšna družina bo letno porabila približno 5.999 kWh električne energije, kar pomeni, da bo njihov letni strošek brez uporabe sončne elektrarne 859,78 evra + DDV, a je temu treba prišteti še podražitve, ki se obetajo s 1. junijem, ko bo sicer omrežnina nižja, a bo višji strošek obračunske moči, postopno pa bodo začele veljati tudi kazni za prekoračitve dogovorjene obračunske moči. Več o tem si preberite v tem članku:

Z namestitvijo sončne elektrarne in hranilnika se bo družinski letni strošek za elektriko občutno zmanjšal. Ob izbiri naključnega ponudnika sončne elektrarne lahko družina trenutno pričakuje letni račun v višini 209,69 evra oziroma po 1. juliju 166 evrov, pri čemer niso upoštevane podražitve z naslova obračunske moči in penalov za prekoračitev dogovorjene obračunske moči.

Foto: Matic Lipar, Lipardesign

Še občutno večji prihranki pa vas čakajo, če boste izbrali podjetje NGEN s pametnega sistema SG Connect ter vgradnjo NGEN Star opreme: sončna elektrarna z močjo 5,72 kWh ter hranilnik električne energije kapacitete 12,42 kWh. V tem primeru bo vaš letni strošek le še 112,29 evra oziroma po 1. juliju celo le 69 evrov. Govorimo o letnem strošku!

Foto: Ngen

Povprečna štiričlanska družina, ki se ogreva s toplotno črpalko

Foto: Matic Lipar, Lipardesign Preverimo še kakšne prihranek si lahko obeta povprečna štiričlanska družina, ki se ogreva na toplotno črpalko. Njihova letna poraba znaša približno 11.369 kWh električne energije, kar pomeni, da bo njihov letni strošek brez uporabe sončne elektrarne 1.631,74 evra + DDV. Temu je treba prišteti še prihajajočo podražitev obračunske moči in z njo povezanih kazni ob morebitnih prekoračitvah.

Sončna elektrarna bo seveda tudi takšni družini omogočila prihranek. Če se bo letni strošek ob izbiri naključnega ponudnika znižal na 487,60 evra oziroma celo na približno 400 evrov po 1. juliju, pa bo izbira podjetja NGEN letni strošek znižala celo na 305,34 evra ozirom po 1. juliju na približno 220 evrov.

Takšni družini v podjetju NGEN priporočajo vgradnjo sončne elektrarne z močjo 10,12 kWh in hranilnika električne energije kapacitete 20,7 kWh ter pametno povezavo SG Connect.

Povprečna štiričlanska družina, ki se ogreva s toplotno črpalko in uporablja električno vozilo

Foto: Ngen

Omenjena družina bo v povprečju na letni ravni porabila 15.517 kilovatnih ur elektrike. Njen letni strošek brez uporabe sončne elektrarne je tako po izračunih znašal 2227,08 evra + DDV oziroma še nekoliko več po podražitvi obračunske moči, ki se obeta s 1. julijem ter ob morebitnih kaznih, vezanih na prekoračitev dogovorjene obračunske moči.

Ker ima takšna družina najvišjo porabo, si lahko obeta tudi največji prihranek. Ob izbiri naključnega ponudnika bo takšno gospodinjstvo letni račun za porabo elektrike znižalo na 611,80 evra oziroma približno 499 evrov po 1. juliju.

Foto: Matic Lipar, Lipardesign

Ob izbiri podjetja NGEN ter namestitvi njihove sončne elektrarne z najvišjo nazivno močjo 14,08 kWh in hranilnika električne energije s kapaciteto 28,98 kWh ter pametne povezave SG Connect pa bo ta strošek znašal 376,76 evra oziroma le približno 264 evra po 1. juliju.

Kaj se torej najbolj splača?

Brez dvoma namestitev sončne elektrarne skupaj s hranilnikom ustrezne kapacitete vsekakor prinaša izjemne prihranke tudi po ukinitvi letnega obračunavanja električne energije ter navkljub napovedanim podražitvam obračunske moči ter z njimi napovedanimi kaznimi ob prekoračitvah dogovorjene obračunske moči.

Foto: Jan Lukanović

Z Izbiro podjetja NGEN pa bodo družinski prihranki še občutno višji, kot lahko vidite na zgornjih prikazih. Zakaj? Podjetje NGEN s ponudbo garantirane proizvodnje sončne energije uporabnikom prinaša največ koristi. S povezavo s pametnim omrežjem SG Connect podjetja NGEN namreč odjemalec do potankosti izkoristi prednosti, ki jih prinašata sončna elektrarna ter baterijski hranilnik.

Na podlagi pametne povezave sistem Auto grid service avtomatsko upravlja s proizvodnjo sončne elektrarne in hranjenjem električne energije. Sistem analizira trenutno stanje v energetskem sistemu in optimizira proizvodnjo in hranjenje energije pri uporabniku, da maksimizira učinkovitost in prihranke za stranko in sistem.

Foto: Ngen

Na ta način ima odjemalec zagotovljeno določeno količino energije tudi po ceni nič evrov za kWh, s tem pa ne le prihrani, pač pa tudi pripomore k stabilnosti slovenskega električnega omrežja. Se sprašujete, kako? Proizvodnja se lahko prilagaja potrebam omrežja, za kar pa odjemalec nikakor ni prikrajšan, saj ima zagotovljeno določeno količino energije po 0 evrov/kWh. Po 1. juliju bo v okviru regulacijskega polnjenja, to je ob viških energije v omrežju, gospodinjstvo lahko prejemalo energijo brez stroška omrežnine. Takrat se celo moč odjema ne bo štela v obračunsko moč.

Ob izbiri NGEN kot dobavitelja ter uporabi pametne povezave SG Connect pa so prihranki še večji. Več o tem smo pisali tukaj:

* Obračunska moč se po 1.7. določa glede na porabo dotičnega gospodinjstva in se lahko močno razlikuje od primera do primera. Zaradi kompleksnosti tega podatka v izračunu nismo ušpoštevali kar pomeni, da so prihranki ob namestiti hibridnega sistema NGEN Star še toliko večji saj baterijski hranilnik električne energije skupaj s NGEN Smart Grid Connect platformo omogoča nižanje obračunske moči in z optimizacijo preprečuje prekoračitve ter s tem povezane višje stroške – kazen za prekoračitev dogovorjene obračunske moči.

Pogoje akcije Garantirana proizvodnja si boste lahko kmalu prebrali na spletnih straneh podjetja NGEN.