Pozabite netmetering. Tu je garantirana proizvodnja sončne energije.

Z ukinitvijo netmeteringa še zdaleč ni konec investicij v sončno energijo. Te so šele zdaj dobile nov zagon, saj so do izraza prišle rešitve, ki omogočajo veliko večjo samooskrbo in izkoristek sončne energije. Ne le, da je to dobro za končnega uporabnika, ker mu občutno zmanjša račun za električno energijo, dobro je tudi za okolje, saj je izkoristek zelene energije večji, in celo za električno omrežje, ki je tako manj obremenjeno. Slovensko podjetje Ngen je razvilo rešitev, ki obstoječim in bodočim lastnikom sončnih elektrarn s pametnim sistemom Smart Grid Connect omogoča tudi do 40.000 kWh garantirane zelene električne energije na leto. Preverili smo, kako to deluje.

Rešitev, ki je boljša od netmeteringa

Netmetering ali letno obračunavanje oddane ter prevzete energije iz omrežja je lastnikom sončnih elektrarn omgočalo, da so ob viških proizvodnje odvečno energijo brezplačno oddajali v omrežje in kasneje po potrebi enako količino energije črpali iz omrežja. Z ukinitvijo te možnosti je med potencialnimi novimi zasebnimi investitorji v sončno energijo završalo. A situacija še zdaleč ni problematična.

S to spremembo so končno do izraza prišle druge rešitve, ki omogočajo še večjo možnost samooskrbe na področju energetike, so nam zaupali v podjetju Ngen, kjer za svoje stranke nudijo najbolj celostno in tudi ugodno rešitev na trgu SG Connect. Gre za kombinacijo sončne elektrarne, hranilnika in pametnega upravljanja celotnega sistema. Raziskali smo, za kakšen sistem gre in kako to deluje v praksi.

Foto: Shutterstock

Garantirana letna proizvodnja sončne energije

V podjetju Ngen svojim strankam zagotavljajo garantirano letno proizvodnjo električne energije s hibridnim sistemom NGEN Star, ki zajema sončno elektrarno s hranilnikom ter pametnim upravljanjem sistema SG Connect. Glede na letno porabo električne energije na objektu ter omejitve omrežja se določi razmerje med močjo sončne elektrarne ter močjo in kapaciteto baterijskega hranilnika, ki najbolj ustreza potrebam na objektu, kar pomeni, da bo kupljen sistem omogočal najbolj optimalen izkoristek in s tem največjo samozadostnost in finančno učinkovitost.

Izbran paket mora biti uravnotežen. To pomeni, da mora biti garantirana letna proizvodnja skladna s porabo, torej ne sme biti višja od dejanske porabe. Kako pa se izračuna končen obračun porabe? Tako, da se od dejanske porabe električne energije na merilnem mestu odšteje garantirana vnaprej določena letna proizvodnja hibridnega sistema.

Garantirana proizvodnja temelji na mesečnem razporedu in je torej odvisna od časa vstopa stranke v shemo garantirane proizvodnje. To pomeni, da se upošteva sezonska variabilnost proizvodnje sončne energije in se prilagodi glede na mesec, ko stranka začne uporabljati sistem. Tako se zagotovi, da so pričakovanja glede proizvodnje realistična in prilagojena specifičnim obdobjem leta.

Foto: Shutterstock

Prikaz sheme garantirane proizvodnje po mesecih Najboljši prikaz garantirane mesečne proizvodnje sončne elektrarne je procentualni prikaz, ki odraža višje proizvodnje v spomladanskih in poletnih mesecih ter nižje v jesenskih in zimskih mesecih. Vzemimo za primer sončno elektrarno z močjo 10 kW, ki garantirano proizvede 1.000 kWh na 1 kW moči na leto, skupaj torej 10.000 kWh letno za 10-kW sistem. Za takšno sončno elektrarno je približna mesečna proizvodnja, ki izhaja iz zgoraj navedenih procentualnih deležev, naslednja: delež v odstotkih kWh Jan 5,5 550 Feb 6,5 650 Mar 7,5 750 Apr 9,5 950 Maj 11 1100 Jun 12 1200 Jul 12 1200 Avg 11 1100 Sep 8,5 850 Okt 6,5 650 Nov 5,5 550 Dec 4,5 450 Ti izračuni so približki in temeljijo na splošnem profilu sončnega sevanja skozi leto v zmernem podnebju. Dejanska proizvodnja lahko variira glede na specifične lokalne pogoje, vključno z geografsko lokacijo, orientacijo in naklonom sončnih panelov kot tudi vremenskimi pogoji.

Foto: Matic Lipar, Lipardesign

Kako deluje garantirana letna proizvodnja?

Za dosego tako visoke garantirane letne proizvodnje sončne energije je potrebna namestitev hibridnega sistema NGEN Star s primernim razmerjem moči sončne elektrarne proti kapaciteti hranilnika električne energije ter pametnim sistemom za upravljanje SG Connect. Pri tem morata sončna elektrarna in hranilnik delovati v razmerju 1:2, na primer:

Primer 1: povprečno 4 člansko gospodinjstvo

Letna poraba gospodinjstva: 5999 kWh

Moč sončne elektrarne: 5,72 kWp

Kapaciteta hranilnika: 12,42 kWh

Garantirana letna proizvodnja: 5720 kWh

Primer 2: povprečno 4 člansko gospodinjstvo z toplotno črpalko

Letna poraba gospodinjstva: 11369 kWh

Moč sončne elektrarne: 10,12 kWp

Kapaciteta hranilnika: 20,7 kWh

Garantirana letna proizvodnja: 10120 kWh

Primer 3: povprečno 4 člansko gospodinjstvo z toplotno črpalko in električnim vozilom

Letna poraba gospodinjstva: 15517 kWh

Moč sončne elektrarne: 14,08 kWp

Kapaciteta hranilnika: 28,98kWh

Garantirana letna proizvodnja: 14080 kWh

Foto: Matic Lipar, Lipardesign Če odjemalec električne energije nima dovoljenja za oddajanje presežkov proizvedene električne energije v omrežje, mora za zagotovitev garantirane proizvodnje vzpostaviti vsaj 1:3 razmerje med močjo sončne elektrarne in kapaciteto hranilnika. To pomeni, da mora biti za vsak kilovat moči sončne elektrarne na voljo tri- in polkratnik te moči v kapaciteti hranilnika. Ta ukrep omogoča, da se maksimizira izkoristek proizvedene energije znotraj lokalnega sistema in zmanjša odvisnost od omrežja, kar je pomembno prav v primerih, ko oddaja v omrežje ni mogoča.

Dobavitelj električne energije, ki omogoča največ prihrankov

Garantirano proizvodnjo električne energije svojim strankam omogoča podjetja Ngen, ki je poleg ponudnika sončnih elektrarn NGEN Star, hranilnikov in pametnega sistema SG Connect, ki je plod slovenskega znanja, tudi dobavitelj električne energije. S svojimi produkti strankam omogoča kar največji prihranek.

Ob ustrezno izbrani kombinaciji sončne elektrarne in hranilnika električne energije namreč uporabnik za garantirano proizvodnjo sončne energije potrebuje tudi pametno povezavo z omrežjem SG Connect, ki omogoča dodatne prihranke pri omrežnini in obračunski moči. Ta povezava namreč omogoča učinkovitejšo komunikacijo med sončno elektrarno in energetskim omrežjem, kar prispeva k optimizaciji porabe in zmanjšanju stroškov.

Foto: Matic Lipar, Lipardesign

Na podlagi pametne povezave sistem Auto grid service avtomatsko upravlja s proizvodnjo sončne elektrarne in hranjenjem električne energije. Sistem analizira trenutno stanje v energetskem sistemu in optimizira proizvodnjo in hranjenje energije pri uporabniku, da maksimizira učinkovitost in prihranke za stranko in sistem.