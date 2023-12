Foto: Ana Kovač

Podjetje Ngen je namreč razvilo inovacijo – lastno pametno omrežje Smart Grid Connect, ki omogoča, da uporabniki izkoristijo obdobja nizkih nabavnih cen električne energije in stroškov omrežnin, deluje pa popolnoma avtomatsko, ko se priključite v omrežje.

O učinkovitosti njihovega sistema dovolj zgovorno govori dejstvo, da družba Ngen za delež neregulirane porabe po novem letu za določne primere ne bo zaračunavala višje cene, kot je zaščitena regulirana cena. Kot nam je povedal direktor podjetja Ngen Roman Bernard, njihova inovativna aplikacija revolucionira spremljanje cen električne energije in omogoča sklepanje ugodnejših poslov s poljubnim dobaviteljem električne energije.

"Panika ni potrebna, pri nas bosta tudi po novem letu možna dobava in odkup električne energije po nespremenjenih in prav tako najugodnejših cenah."

Trg električne energije je vedno bolj neizprosen, kar čutimo tudi potrošniki pri svojih položnicah za električno energijo. Naraščajoče cene električne energije so le del zapletene dinamike, ki velja na trgu električne energije – uporabniki smo namreč vajeni ene visoke in ene nizke tarife za gospodinjski odjem, na veleprodajnem trgu pa je dinamika veliko bolj izražena.

Razlika med najdražjo in najcenejšo nabavno ceno znotraj istega dneva je na prostem trgu lahko tudi do desetkratna, zato ne preseneča, da distributerji električne energije ne želijo celotnega tveganja prevzeti nase, temveč skušajo to vsaj deloma prevaliti na končne potrošnike, tudi gospodinjstva.

Pametno omrežje kot izziv za prihodnje cene električne energije

Prav zato so v Ngen s pametnim omrežjem odgovorili na izzive, ki prihajajo. Uporabniki njihove "Smart Grid" platforme bodo namreč na enostaven in popolnoma avtomatiziran način elektriko uporabljali na najugodnejši možni način. Ngenovi pametni algoritmi bodo namreč porabnikov interni elektroenergetski sistem, ne glede na njegovo velikost, upravljali na način, ki bo kombinacija dinamičnih cen energije, omrežnine ter priključne moči, ki bo za porabnike najugodnejši. Že danes je trg električne energije zelo dinamičen. Po uveljavitvi spremembe zakonodaje pa bo zaradi kompleksnosti izračuna omrežnine in priključne moči za porabnika sistem, brez naprednih rešitev postal neobvladljiv. Še posebej to velja za porabnike, ki imajo v svojem sistemu večje porabnike, kot so na primer toplotne črpalke. Tako bo vsak, ki se bo želel vključiti v njihovo omrežje, imel možnost izkoriščati najugodnejše cene električne energije v določenem obdobju, saj kot vemo, naj bi bilo pet-tarifno, kar pa se sliši popolnoma neobvladljivo in bo ob priključitvi potekalo za odjemalca popolnoma avtomatsko.

"V Sloveniji je nameščenih že 8.000 toplotnih črpalk in vsi novi uporabniki, ki bi svojo toplotno črpalko priključili na pametni števec in se vključili v sistem Smart Grid Connect podjetja Ngen , bodo v letu 2024 deležni posebne ugodnosti pri ceni električne energije. Ngen namreč ponuja možnost, da za delež neregulirane porabe po novem letu ne bodo zaračunavali višjih cen, kot je zaščitena regulirana cena. To ponudbo smo zasnovali kot spodbudo za večjo integracijo obnovljivih virov energije in učinkovitejšo rabo energije v gospodinjstvih."

Kaj bo ključno po novem letu, ko bo novo obračunavanje?

"Ključno je izkoristiti obdobja nizkih nabavnih cen elektrike in omrežnin."

Za povprečnega porabnika v gospodinjstvu nov omrežninski akt ne pomeni povečanja stroškov. V primeru, da imate doma sončno elektrarno in ste del sistema net-metering, ste že sedaj oproščeni plačila omrežnine za prejeto in oddano električno energijo. Ključna sprememba pa je, da bodo uporabniki plačevali le povečano ceno priključne moči, kar lahko v nekaterih primerih vodi do povečanja skupnih stroškov.

V podjetju Ngen smo razvili inovativno tehnologijo pametnega povezovanja v električno omrežje, ki avtomatsko izkoristi obdobja z nizkimi nabavnimi cenami električne energije, s tem omogočamo večje potencialne prihranke v primerjavi s standardnimi ponudbami dobaviteljev. Kljub temu, da se z iztekom tega leta v Sloveniji končuje obdobje reguliranih cen električne energije, ki so ščitile potrošnike pred večjimi cenovnimi nihanji, ni razloga za prekomerno zaskrbljenost. Na voljo so namreč že uveljavljene rešitve, ki se učinkovito prilagajajo novi zakonodaji in načinu obračunavanja. Od začetka novega leta bo 90 odstotkov porabe električne energije v gospodinjstvih še vedno obračunano po reguliranih cenah, preostalih deset odstotkov pa bo obračunanih po tržnih cenah, ki so običajno višje. Uporabniki sistema Smart Grid Connect imajo možnost aktivno vplivati na svoje stroške energije ali pa ta postopek prepustiti sistemu, ki samodejno optimizira porabo in nabavo.





Aplikacija SG Connect je dostopna v IOS in Android verziji.







Uporabniki iOS si jo naložite tukaj . Uporabniki Android sistema pa tukaj . Zelo učinkovita rešitev, ki potrošnikom omogoča veliko večje potencialne prihranke pri oskrbi električne energije, temelji na tem, da jim omogoči izkoristiti obdobja nizkih nabavnih cen električne energije in stroškov omrežnin. Sistem "Smart Grid Connect" družbe Ngen je točno to, kar ime pove: pametno povezovanje v električno omrežje.

Kako deluje aplikacija, ki omogoča vključitev v vaše omrežje?

"Mobilna aplikacija je obraz, pametni povezani števec Synaptic pa so možgani."

Uporabnik se lahko s sistemom Smart Grid Connect srečuje predvsem prek posebne namenske mobilne aplikacije, s katero ima vpogled v vso hitro spreminjajoče se cenovno dogajanje na trgih električne energije. Aplikacija spremlja vse cenovne parametre in pri tistih z lastnim virom energije opredeljuje tudi stopnjo samozadostnosti z električno energijo.

Toda možgani celotnega sistema so v pametnem povezanem sistemskem števcu, ki ga imenujemo "Synaptic" in spremlja nihanja cen v vsakokratnem obdobju ter skrbi za pametno upravljanje naprav. Še več, presežno energijo, tudi tisto iz lastnih virov, kot je domača sončna elektrarna, lahko s sistemom Smart Grid Connect uporabniki poskusijo prodati čim dražje ter prenesti na drugo lokacijo, za kar je seveda treba imeti odjemalca na strani.

Ključne značilnosti aplikacije vključujejo:

• napredno spremljanje cen elektrike,

• prihranki pri stroških elektrike,

• sodelovanje na trgu električne energije,

• nagrade za sodelovanj in

• enostavno in učinkovito sodelovanje z Dobaviteljem Elektrike.

Ali se v vaše omrežje lahko priključijo tudi gospodinjski uporabniki?

"Naša tehnologija je odprta za odjemalce vseh distributerjev."

Uporabniki, ki jim električno energijo dobavlja Ngen, so z uporabo sistema Smart Grid Connect nemudoma integrirani v celoten sistem kot odjemalci in (potencialni) dobavitelji energije. To jim omogoča, da takoj začnejo izkoriščati vse prednosti, ki jih sistem nudi. Največji prihranki so opazni v gospodinjstvih z večjimi porabniki energije, kot so toplotne črpalke, grelniki vode, klimatske naprave in polnilne postaje za električna vozila.

Prednosti sistema Smart Grid Connect pa niso omejene samo na odjemalce električne energije pri Ngenu. Tudi odjemalci, ki imajo druge dobavitelje električne energije, lahko postanejo uporabniki tega sistema, če sklenejo ustrezne dogovore o dobavi električne energije s svojim dobaviteljem električne energije.

Kako deluje vaša rešitev pametnega omrežja in kako optimizira stroške?

"Ngen pametno omrežje uporabnike s potencialnimi prihranki pripravlja na spremembe in nov način obračunavanja"

Rešitev Smart Grid Connect predstavlja plod slovenskega znanja in obsežnih izkušenj na področju stroškovne optimizacije. Ta sistem pridobiva priznanje in uporabnike tudi izven slovenskih meja. Lahko bi rekli, da Smart Grid Connect postaja ključ do vstopa v trg električne energije tudi v EU. S svojo zmožnostjo generiranja potencialnih prihrankov sistem uporabnike pripravlja na prihajajoče spremembe v načinu obračunavanja električne energije in omrežnine za gospodinjstva, ki bodo uvedene v prihajajočem letu.

"Energetsko omrežje, s katerim razpolagamo v Sloveniji, ni povsem pripravljeno na soočanje z novimi izzivi, kar se že kaže v številnih primerih, ko distributerji zavračajo soglasja za priklope novih proizvodnih naprav. Zaradi teh omejitev je izjemno pomembno, da se usmerimo v iskanje in implementacijo pametnih rešitev. Takšne inovacije ne samo da prispevajo k izboljšanju učinkovitosti in zmogljivosti omrežja, ampak tudi omogočajo znatne prihranke denarja za celotno družbo. Vlaganje v napredne tehnologije in pametne sisteme je ključnega pomena za zagotavljanje trajnostne in zanesljive energetske prihodnosti Slovenije."

Zadovoljni uporabniki po vsej Evropi Foto: Ana Kovač "Sistem Smart Grid Connect je že pridobil zaupanje uporabnikov v Sloveniji, prav tako pa tudi v Avstriji, na Hrvaškem, v Španiji in drugih državah Evropske unije. Ta sistem med drugim nudi popolnoma avtomatizirano optimizacijo stroškov: uporabniki določijo mejne vrednosti, in sistem Smart Grid Connect nato samodejno izvede nakup energije, ko njena cena pade pod nastavljeni spodnji prag, ter prodajo, ko cena preseže zgornji prag. Ključna prednost je prav dostopnost do trga," je poudaril Roman Bernard, direktor družbe Ngen.

Kakšne pa so trenutne ugodnosti, ki jih ponujate gospodinjskim in večjim odjemalcem?

"Prehod na samooskrbo do konca leta je pri nas še ugodnejši."

Za vse, ki se zanimajo za naše sisteme, so na voljo svetovalci družbe Ngen, ki lahko podajo podrobnejše informacije o sistemu Ngen Smart Grid Connect. V mesecu decembru svetovalci predstavljajo tudi posebne ugodnosti, ki so na voljo ob prehodu na samooskrbo s sončno elektrarno in hranilnikom Ngen STAR, ali pa ob izbiri samo našega pametnega števca. Takšna enkratna naložba v elemente sistema se običajno hitro povrne, še posebej v gospodinjstvih z večjo porabo električne energije.

Kot potrošniki sicer ne moremo vplivati na nihanja cen in druge značilnosti trga električne energije, vendar pa nam pametne rešitve, kot je Ngen Smart Grid Connect, omogočajo, da ta nihanja izkoristimo v svoj prid in se tako zaščitimo pred nepotrebnimi dodatnimi stroški.