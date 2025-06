Država je dobaviteljem električne energije zaradi regulacije maloprodajnih cen, ki jo je uvedla ob izbruhu energetske krize leta 2022, izplačala skupno 291,5 milijona evrov, so povedali na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Nadomestilo je bilo izplačano za leti 2023 in 2024 ter za prva dva meseca leta 2025. Za zadnje štiri mesece leta 2022, ko je ukrep sicer že veljal, država nadomestila ni namenila.

Za leto 2023 je bilo iz državnega proračuna 12 dobaviteljem izplačanih skupno 240,8 milijona evrov. Največji prejemniki so bili Energija Plus (52,5 milijona evrov), GEN-I (48,2 milijona evrov), ECE (45,4 milijona evrov), Petrol (43,3 milijona evrov) in E3 (29,7 milijona evrov).

Za obdobje od začetka leta 2024 do konca februarja letos, ko se je iztekla regulacija, pa je šest dobaviteljev prejelo skupno 50,7 milijona evrov. Največ nadomestila so prejele družbe E 3 (29,7 milijona evrov), Petrol (19,9 milijona evrov) in SunContract (931.000 evrov).

Cene so šle leta 2022 v nebo

Vlada je leta 2022, ko je izbruhnila energetska kriza in so med drugim cene električne energije na evropskih trgih poletele na daleč najvišje ravni v zgodovini, med ukrepi uvedla regulacijo maloprodajnih cene električne energije za gospodinjstva, zaščitene odjemalce in male poslovne odjemalce.

Regulacija cene za celotno dobavo je veljala od 1. septembra 2022 do konca leta 2023. V letu 2024 so bile cene zamejene le še za gospodinjstva, in sicer do novembra za 90 odstotkov porabe, ceno za preostalih deset odstotkov pa so lahko dobavitelji oblikovali prosto. Za zadnja dva meseca leta 2024 in prva dva meseca letošnjega leta je bila zaradi učinka novega sistema obračuna omrežnine v zimskem obdobju znova regulirana cena za celotno porabo.

Od začetka marca letos se cene lahko znova oblikujejo prosto, so pa gospodinjstva še do julija oproščena plačila prispevka za obnovljive vire energije.