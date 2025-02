Državna regulacija cen električne energije za gospodinjstva je začela veljati 1. septembra 2022. Cene električne energije so bile do 31. decembra 2023 regulirane za celotno količino porabe, od 1. januarja do 31. oktobra 2024 za 90 odstotkov porabe, od lanskega 1. novembra do konca letošnjega februarja pa spet za celotno količino porabe.

Še za danes porabljeno elektriko odjemalci plačujejo po 84 evrov na megavatno uro (MWh) brez DDV za večjo tarifo (VT), 70 evrov na MWh brez DDV za manjšo tarifo (MT) in 77 evrov na MWh brez DDV za enotno tarifo (ET). Z marcem pa se bodo cene spet v celoti uskladile s tržnimi cenami glede na objavljene cenike dobaviteljev.

Nekateri dobavitelji objavili nove cenike

Če bi dobavitelji nameravali cene zvišati, bi morali v skladu z zakonom o oskrbi z električno energijo odjemalce o tem obvestiti najmanj mesec dni prej. Tega nihče ni storil, zakonske obveze za predhodno obveščanje v primeru znižanja cen pa dobavitelji nimajo. Vseeno je ministrstvo sekcijo za vprašanja dobaviteljev električne energije pri Energetski zbornici Slovenije pozvalo, naj dobavitelji nove cenike objavijo čim prej.

Nekateri so pozivu sledili. Na cenikih, ki bodo veljali od 1. marca, odjemalcem ponujajo elektriko po cenah, ki so v povprečju vseh treh tarif večinoma za do 30 odstotkov nižje kot na trenutnih rednih cenikih in za 40 do 50 odstotkov višje od zdajšnjih reguliranih cen.

Družba Gen-I bo po izteku regulacije gospodinjskim odjemalcem dobavljala elektriko po 119,90 evra za VT, 97,90 evra za MT in 108,90 evra na MWh brez DDV za ET, je razvidno z njene spletne strani.

Družba Elektro energija, ki je v lasti Gen-I, bo imela nekoliko višjo ceno – za VT 124,90 evra, za MT 102,90 evra in za ET 113,90 evra na MWh brez DDV. Bisol pa je v svojem klasičnem paketu določil ceno za VT 118,90 evra, za MT 96,90 evra in za ET 107,90 evra na MWh brez DDV.

Preostali dobavitelji cenikov na svojih spletnih straneh tik pred iztekom regulacije še niso objavili. Več jih sicer opozarja, da so veleprodajne cene električne energije na mednarodnih energetskih trgih še vedno višje od tistih, ki so veljale pred energetsko krizo in uvedbo regulacije.

Bodo zneski na položnicah primerljivi s tistimi iz preteklih mesecev?

Po izračunih Gen-I bi moral biti znesek na položnicah tudi ob upoštevanju njihovega novega rednega cenika primerljiv s preteklimi meseci. Izjema sta letošnji januar in februar, ko je omrežnina na podlagi posebnega zakona znižana, zaradi česar so računi precej nižji.

Vlada, ki se na seji sredi februarja ni odločila za podaljšanje regulacije cen, je sprejela uredbo, s katero bodo gospodinjski odjemalci še vsaj do julija v celoti oproščeni plačila prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom (SPTE) in iz obnovljivih virov energije (OVE). Obenem bo z marcem spet veljala tudi nižja sezona po novi omrežninski metodologiji, ko bo strošek omrežnine bistveno nižji kot v zimski višji sezoni.

Na pristojnem ministrstvu za okolje, podnebje in energijo pričakujejo, da bo položnica povprečnega gospodinjskega uporabnika z marcem približno na ravni tiste iz septembra lani ali nižja.