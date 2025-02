Vlada regulacije cene elektrike ne namerava podaljšati, prav tako ne oprostitve plačevanja prispevka OVE in SPTE, bo pa minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer predlagal, da se višina slednjega z marcem določi le v polovični višini. Obenem je Kumer v pogovoru za portal Žurnal24 dobavitelje pozval, naj znižajo cene.

Cena električne energije za gospodinjstva je vnovič regulirana od začetka lanskega novembra, kar se pokriva z zimsko sezono pri omrežnini, in velja do konca tega meseca. Pred tem je bila zamejena cena za 90 odstotkov porabljene elektrike, 10 odstotkov pa so je dobavitelji zaračunali prosto. Na vprašanje, ali bodo podaljšali regulacijo, je Kumer odgovoril nikalno.

Ob tem je vse dobavitelje v Sloveniji pozval, naj se spomnijo, kakšna je bila veleprodajna cena lani za letos. "In če so dobro upravljali svoj portfelj, so moja pričakovanja, da odigrajo svojo vlogo in prilagodijo cene realnim razmeram, ki so vladale leta 2024 za 2025," je dejal.

Vlada prav tako ne bo podaljšala uredbe, s katero so končni odjemalci še do konca februarja oproščeni plačevanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom (OVE in SPTE). Naj pa bi njegovo višino znižala. "Prvič bom zdaj povedal, da bom predlagal, da se z marcem uvede le polovično plačilo prispevka za OVE in SPTE," je dejal Kumer.

To po imelo skupaj z nižjo sezono pri omrežnini, ki bo veljala od marca do oktobra, po njegovih besedah blagodejni učinek na račun za električno energijo. "Če upoštevamo oboje, od dobaviteljev pričakujem, da bodo cene takšne, da bo račun za povprečnega odjemalca približno 70 evrov. Preden smo šli v zimo, je bil povprečni mesečni račun za povprečnega odjemalca približno 67 evrov," je še dejal.

O zakonu o nujnih ukrepih za omilitev posledic obračuna visoke omrežnine za gospodinjske odjemalce, ki ga je v četrtek sprejel DZ in gospodinjstvom za dva meseca prinaša nižjo omrežnino v najdražjem časovnem bloku, pa je minister dejal, da je zgolj gašenje požara. "V sistem ne posega, ampak samo blaži velik, nesorazmeren skok. Poseg je omejen in zelo kratek," je povedal.