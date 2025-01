Neto proizvodnja električne energije je decembra znašala 1275 gigavatnih ur, kar je pet odstotkov manj kot novembra in štiri odstotke manj kot decembra predlani. Gospodinjstva so na mesečni ravni porabila 30 odstotkov več, medletno pa dva odstotka več elektrike, poslovni subjekti pa na mesečni ravni tri odstotke manj in medletno tri odstotke več.