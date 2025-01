O možnih rešitvah za problem omrežnine še skrivnostni

"Razrešitve preostalih treh svetnikov, ki niso odstopili, trenutno ni na mizi. Z Evropsko komisijo smo se pogovarjali o drugih rešitvah," je po pogovorih na generalnem direktoratu Komisije, pristojnem za energijo, povedala Tina Seršen.

Podrobnosti možnih rešitev za nastalo situacijo v zvezi z novim sistemom obračunavanja omrežnine v Sloveniji državna sekretarka ni želela razkrivati, saj jih želi najprej predstaviti vladi. Zagotovila je, da bodo o vseh odločitvah, ki jih bodo sprejemali v naslednjih tednih in mesecih, pravočasno obvestili javnost.

Evropska komisija vztraja pri neodvisnosti agencije

Komisija, ki je po besedah Seršen pripravljena na nadaljnja posvetovanja glede tega, je sicer pozvala k dialogu z vsemi deležniki.

Sestanka na Komisiji se je državna sekretarka udeležila, potem ko je Bruselj pretekli teden v pismu resornemu ministrstvu izrazil skrb zaradi dogajanja v zvezi z novim sistemom obračunavanja omrežnine, zaradi katerega sta se vlada in agencija za energijo znašli v sporu. Na Evropski komisiji so med drugim izpostavili jasno opredelitev neodvisnosti energetskih regulatorjev v evropski zakonodaji.

Vlada se tako v nasprotju s prvotnimi napovedmi ni odločila predlagati razrešitve preostalih treh članov sveta agencije, ki niso sledili vladnemu pozivu k odstopu. Dva svetnika sta odstopila sama.

Han: Pogovor o omrežnini za gospodarstvo naslednji teden

O tem, kako pomagati gospodarstvu zaradi višje omrežnine pri elektriki, bodo govorili na seji vlade naslednji teden, je sicer danes povedal gospodarski minister Matjaž Han. Poslanec Svobode Aleš Rezar je medtem pojasnil, da so se za pripravo zakona za pomoč le gospodinjstvom določili, ker je od gospodinjskih odjemalcev tudi prišlo največ pripomb.

Minister Matjaž Han pravi, da bodo o ukrepih za pomoč gospodarstvu, ki ga je prizadel dvig omrežnine, govorili na seji vlade prihodnji teden. Foto: STA Minister je pomoč gospodarstvu zaradi višje omrežnine z zakonom napovedal sredi novembra lani, ko je vlada spremenila in podaljšala regulacijo cen električne energije za gospodinjstva do konca februarja letos, za čas višje sezone pri omrežnini. Danes je v izjavi za medije v DZ dejal, da se morajo o tem pogovoriti v koaliciji ter z ministrstvom za okolje, podnebje in energijo.

"Ko bo naslednji teden seja vlade, se bomo pogovorili, na kakšen način pomagati tudi gospodarstvu," je po vložitvi koalicijskega predloga zakona za znižanje omrežnine za januar in februar letos za gospodinjstva dejal Han.

Poslanec Rezar je danes v izjavi za medije pripravo zakona za pomoč le gospodinjstvom in ne tudi gospodarstvu utemeljil z besedami, da je največ pripomb prišlo od gospodinjskih odjemalcev. Glede pomoči gospodarstvu zaradi višje omrežnine se v tej fazi niso toliko pogovarjali. "Bodo pa tudi tam spremembe," je napovedal.

V zvezi s predlogom zakona, po katerem bi gospodinjski odjemalci električne energije za januar in februar letos v najdražjem časovnem bloku plačali nižjo omrežnino, presežna obračunska moč pa se ne bi obračunala, je Rezar ponovil, da ne želijo posegati v metodologijo agencije, ampak da je namen pomagati ljudem v stiski. Po njegovih besedah so bili v nekaterih primerih gospodinjskega odjema zvišanja tudi do 700-odstotna, kar je nesorazmerno, najbolj pa da so bili prizadeti uporabniki zelenih tehnologij – uporabniki toplotnih črpalk, sončnih elektrarn in električnih avtomobilov.

Agencijo za energijo je obtožil zavajanja, ko je po njegovih besedah ta navajala, da bodo gospodinjski odjemalci "plačevali bistveno manj" in da bo skupni znesek pobrane omrežnine ostal enak. "Zdaj, ko smo dobili račune, pa vidimo, da je malha, ki jo je predvidevala agencija za energijo, bistveno, bistveno večja," je dejal Rezar.

Vrtovec: Predlagajo nam oškodovanje Elesa

Agencija je pred uvedbo novega sistema omrežnine predstavljala primere po skupinah porabnikov in navajala, da bo povprečni gospodinjski odjemalec na letni ravni plačal približno enako oz. nekoliko manj omrežnine, gospodinjski odjemalec s sončno elektrarno pa več kot doslej. Agencija je poudarjala, da so tisti s sončnimi elektrarnami plačevali nesorazmerno nizko omrežnino glede na njihovo dejansko uporabo omrežja.

Predlog zakona, ki so ga podpisali poslanci vseh treh koalicijskih strank, morajo v opozicijski NSi še proučiti, je povedal poslanec NSi Jernej Vrtovec. Krizo je povzročila vlada in naj jo tudi rešuje, je dejal in ponovil svoje mnenje, da odločitev o višji omrežnini ne bi mogla biti sprejeta, če se z njo ne bi strinjala vlada.

"Ker sem bil minister, pristojen za energetiko, vem, da do tega ne bi moglo priti, če se vlada ne bi strinjala," je povedal Vrtovec.

Po njegovih besedah zdaj isti ljudje, ki so bili kritični do oprostitve plačila omrežnine za tri mesece po začetku vojne v Ukrajini in energetske krize ter pred koncem mandata prejšnje vlade, v kateri je bil minister, zaradi oškodovanja elektrodistributerjev zdaj predlagajo oškodovanje Elesa.

Vrtovec je ob tem znova ocenil, da bi bilo treba zeleni dogovor, kot je zastavljen, ustaviti in prekiniti zeleni aktivizem. "Z vsem spoštovanjem do našega okolja, ampak zelo pretiravamo. Primarno moramo poskrbeti za ljudi, da prebrodijo ne samo letošnjo, ampak tudi naslednjo zimo," je dejal.