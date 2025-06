V ruskem napadu z droni v mestu Priluki na severu Ukrajine je bilo danes ubitih pet ljudi, šest jih je bilo ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Ruski brezpilotniki so napadli tudi mesto Harkov na vzhodu Ukrajine.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



7.50 V ruskem napadu z droni na severu Ukrajine pet mrtvih

V napadu v mestu Priluki je bilo poškodovanih več hiš v stanovanjski soseski, pod ruševinami pa so našli pet mrtvih, med njimi dve ženski in enoletnega otroka, je na Telegramu zapisal predstavnik oblasti v regiji Černigiv. Šesterico ranjenih so po njegovih besedah prepeljali v bolnišnice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

O napadih ruskih brezpilotnikov so ponoči poročali tudi iz mesta Harkov, kjer je bilo po navedbah tamkajšnjega guvernerja Olega Sinegubova ranjenih najmanj 17 ljudi. Kot je še zapisal na Telegramu, so bili v napadih poškodovani stolpnice in stanovanja.

Z zasedenega juga Ukrajine medtem znova poročajo o obsežnem izpadu elektrike po valu ukrajinskih napadov z droni. V sredo zvečer je bila v regiji Herson prekinjena oskrba z električno energijo v sedmih okrožjih, je na Telegramu zapisal guverner dela regije Herson, ki je pod ruskim nadzorom, Vladimir Saldo. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je dodal, da je bilo brez elektrike 120.000 ljudi in da so popravila težavna zaradi nadaljevanja napadov.