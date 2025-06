Ukrajinci razkrili, kako so s premetenim trikom ponižali Rusijo #video

Na novem posnetku lahko spremljamo let ukrajinskih brezpilotnih letalnikov, ki so napadli štiri ruska letališča: Djagilevo v regiji Rjazan, Ivanovo v regiji Ivanovo, letalsko bazo Belaja v regiji Irkutsk, ki se nahaja v jugovzhodni Sibiriji več kot štiri tisoč kilometrov vzhodno od frontne linije, in letalsko bazo Olenja v ruski regiji Murmansk, približno dva tisoč kilometrov od meje z Ukrajino.

Foto: Reuters SBU je v izjavi sporočila, da so med zadetimi letali bili dragocena izvidniška letala A-50, strateški bombnik Tu-95, nadzvočni reaktivni bombnik Tu-22, strateški bombnik Tu-160 ter vojaški transportni letali An-12 in Il-78.

Foto: Reuters Moskva uporablja te težke bombnike za vsakodnevne napade na ukrajinska mesta. Posnetki SBU so razkrili, da so na nekaterih bombnikih bile nameščene rakete, ki redno letijo na cilje v Ukrajini.

Droni so preklopili na umetno inteligenco

SBU je tudi razkrila, da je med to operacijo uporabila sodobno tehnologijo upravljanja brezpilotnih letalnikov, ki je ročno upravljanje operaterjev dopolnila z algoritmi umetne inteligence. Ko so nekateri brezpilotni letalniki izgubili signal, so namreč preklopili na samostojno upravljanje s pomočjo umetne inteligence po vnaprej načrtovani poti. Bojna glava drona se je nato samodejno sprožila, ko se je približala določenemu cilju

V napad vključenih kar 117 dronov

Ukrajinski predsednik Zelenski je pred tem dejal, da je bilo v operaciji Pajkova mreža uporabljenih 117 dronov, vsak s svojim operaterjem. Generalštab ukrajinskih oboroženih sil je v torek navedel, da je Rusija v napadu izgubila kar 41 dragocenih vojaških letal, pri čemer polovice letal ni mogoče popraviti.

Uporabili so povsem novo taktiko

Kljub nekaterim tehnološkim napredkom in povečani proizvodnji imajo brezpilotna letala največji doseg precej manj kot pet tisoč kilometrov in jih je mogoče zaznati, ko vstopijo v ruski zračni prostor, kar pomeni, da zračna obramba mnoge od njih uniči.

Foto: Reuters Ukrajinska operacija Pajkova mreža se je zanašala na drugačno grožnjo: za napad so uporabili relativno majhne brezpilotne letalnike "kamikaze", ki so jih v zrak spustili z lokacij, oddaljenih le nekaj kilometrov od letalskih baz.

Element presenečenja je bil ključnega pomena, saj je ruski vojski odvzel čas za namestitev mobilne zračne obrambe ali blokiranje dronov z elektronskim motenjem.

Kako se je napad odvijal?

Po navedbah ukrajinske varnostne službe SBU so drone v Rusijo pretihotapili njeni operativci s tovornjaki, na katerih so prevažali mobilne hišice, prav v strehah teh hišic pa so bili skriti droni.

Foto: Reuters Slika, ki so jo delile ukrajinske oblasti, razkriva, da so pod streho vsake mobilne hišice skrili približno 20 dronov. Ob pravem času se je streha teh hišic oprla in iz votline so proti vojaškim ciljem v roju poleteli ukrajinski droni.

Osumljeni se je preselil v regijo Čebljansk

Tiskovna agencija Baza, ki ima tesne stike z ruskimi varnostnimi organi, je kot glavnega osumljenca za napad identificirala 37-letnega Ukrajinca, ki se je v zadnjih letih preselil v rusko regijo Čeljabinsk. Reuters Bazinih navedb ni mogel neodvisno preveriti.

Po poročanju Baze, ki se je sklicevala na neimenovane vire, je Ukrajinec oktobra lani odprl prevozniško podjetje in decembra kupil več tovornjakov. Prav iz teh vozil so bili izstreljeni droni, uporabljeni v napadih, je sporočila tiskovna agencija.

Baza je povedal, da so vozniki štirih tovornjakov, ki očitno niso vedeli za naravo svojega tovora, dobili navodila, naj se z mobilnimi hišicami odpeljejo na različne destinacije po Rusiji.

Ko so bili tovornjaki blizu svojih ciljev, so vozniki po telefonu dobili navodila, kje naj se ustavijo. V enem primeru, je poročala Baza, so droni začeli vzletati iz mobilnih hišic v trenutku, ko je tovornjak parkiral, v drugem pa celo, ko se je tovornjak še premikal.

Niti Ukrajina niti Rusija se nista odzvali na objave v ruskih medijih.

Drone so upravljali kar prek ruskega telekomunikacijskega omrežja

Reuters je na podlagi slik, objavljenih na družbenih omrežjih, ugotovil, da je bil tovornjak, uporabljen v napadu na oporišče Belaya, v tistem času parkiran ob avtocesti P-255, približno sedem kilometrov od letališča. Ukrajinski vir je za Reuters povedal, da so bili droni upravljani na daljavo kar prek ruskega mobilnega telekomunikacijskega omrežja.

Russia is trying to hide the losses of its aviation after Ukraine's drone attacks.



Russians replaced some of the destroyed aircraft with undamaged aircraft/decoys on their airfields, placing them in the exact same spots. pic.twitter.com/Xzqt9NIHCO — Clash Report (@clashreport) June 4, 2025

V sredo so zaokrožili tudi že posnetki, kako ruska vojska poškodovana letala nadomešča z novimi in tako poskuša izbrisati eno največjih blamaž v njeni vojaški zgodovini.