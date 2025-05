Na incident so takoj odgovorili portugalski lovci F-16, ki so v sklopu misije zračne policije Nata nad Baltskimi državami trenutno nameščeni v estonski zračni bazi Ämari.

Estonsko ministrstvo za zunanje zadeve je nemudoma izročilo diplomatsko noto Rusiji in izrazilo uradni protest. Zunanji minister Margus Tsahkna je poudaril, da gre za resen in nesprejemljiv incident, ki ga Estonija obravnava z vso resnostjo.

Po navedbah svetovalca ukrajinskega notranjega ministra Antona Geraščenka naj bi ruski Su-35 vstopil v estonski zračni prostor, da bi zaščitil tanker Jaguar. Ta naj bi bil del ruske flote iz sence in naj bi plul proti Rusiji pod zastavo Gabona. Estonske oblasti so po njegovih navedbah skušale tanker zaustaviti in zapleniti.

❗️It is reported that the Estonian military made an attempt to arrest a JAGUAR tanker of Russia's shadow fleet that was on its way to a Russian port under the flag of Gabon.



A Russian Su-35 flew into the Estonian airspace to help the tanker out. Estonia accused Russia of… pic.twitter.com/ysslihSDIC