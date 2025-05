Putin ignorira Zelenskega, na mirovna pogajanja v Turčijo ne bo niti Trumpa

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je že napovedal, da bo prišel v turško prestolnico Ankaro, kjer se bo srečal s predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Poudaril je, da bi se bil pripravljen osebno srečati z Vladimirjem Putinom, če bi ta pristal na pogovor. "Ni razloga za nadaljevanje pobijanja. Čakal bom Putina v Turčiji. Osebno," je zapisal na družbenih omrežjih.

Volodimir Zelenski ne bo imel Putina za sogovorca. Foto: Guliverimage

Zadnjič sta se Zelenski in Putin srečala decembra 2019, neposredno pa so se ruski in ukrajinski pogajalci nazadnje srečali marca 2022, prav tako v Istanbulu – nekaj tednov po začetku ruske invazije.

Donald Trump je imel v mislih Turčijo

Dodatno napetost v dogajanje je vnesel še ameriški predsednik Donald Trump, ki je novinarjem dejal, da bi se pogovorom morda tudi sam pridružil, če bo tam tudi Putin. "Vem, da bi si Putin želel mojega obiska. Če bi lahko končali vojno, bi zagotovo razmislil," je izjavil.

Donald Trump je razmišljal, da bi tudi sam prišel v Turčijo, če bi tja odpotoval Putin.

ZDA naj bi v Turčijo poslale visoko diplomatsko delegacijo, ki jo bo vodil ameriški državni sekretar Marco Rubio.

Trump je že prej dejal, da sta bili Rusija in Ukrajina "zelo blizu dogovoru".

V nedeljo, ko je Putin predlagal neposredna pogajanja, je Trump na svoji platformi Truth Social zapisal: "Potencialno odličen dan za Rusijo in Ukrajino!"