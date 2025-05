Tanki na Madžarskem, ki hitijo na pomoč Rusiji? Kaj se je res zgodilo? #video

Po družbenem omrežju X je zaokrožil videoposnetek tankov ter drugih oklepnikov in vojaških vozil, ki naj bi jih Madžarska po navedbah enega od znanih proukrajinskih uporabniških profilov napotila na mejne prehode z Ukrajino in s tem pomagala Rusiji. Videoposnetek je v resnici nastal v Budimpešti, prikazoval pa je zgolj večerni odhod vojaških vozil s festivala Ludovika, ki je v madžarski prestolnici potekal med 8. in 10. majem.