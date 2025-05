Rusija priznala napad z balistično raketo

V ruskem napadu na vojaško vadbišče na severovzhodu Ukrajine je bilo ubitih šest vojakov, še deset pa ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Ruska stran je v torek zvečer potrdila, da je nad območje izstrelila balistično raketo. Danes Moskva poroča o sestrelitvi 159 ukrajinskih dronov, Ukrajina pa je sestrelila 63 ruskih dronov.

Pomembnejši dogodki dneva:



9.40 Rusija in Ukrajina nadaljujeta napade z raketami in droni

"V napadu je bilo ubitih šest vojakov, več kot deset pa ranjenih, medtem ko so se urili na vojaškem strelskem vadbišču," je na omrežju Facebook sporočila ukrajinska nacionalna garda in dodala, da je suspendirala poveljnika tamkajšnje vojaške enote in uvedla preiskavo.

Rusko obrambno ministrstvo je že v torek zvečer sporočilo, da je na območje izstrelilo balistično raketo, potem ko so na gozdnatem območju zaznali vadbišče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tarča napada je bila regija Sumi, od koder je ukrajinska vojska lani sprožila obsežno ofenzivo nad sosednjo rusko regijo Kursk. Odkar je Rusija tam ponovno prevzela nadzor nad celotnim ozemljem, krepi napade na Sumi. Kursk je medtem glede na objavo Kremlja v torek obiskal ruski predsednik Vladimir Putin, ki je bil tam nazadnje marca.

Državi nadaljujeta tudi obstreljevanje z droni. Ruska vojska je danes sporočila, da je od 20. ure v torek do 8. ure zjutraj nad več regijami, tudi Moskvo, prestregla skupno 159 ukrajinskih brezpilotnikov. Večina jih je bila usmerjenih nad obmejne regije. Ukrajina medtem poroča, da je njena obramba ponoči sestrelila 63 dronov, ki so prileteli iz Rusije.

Do novih napadov med stranema prihaja dva dneva po telefonskem pogovoru med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, ki pa ni prinesel preboja v prizadevanjih za prekinitev ognja v več kot triletni vojni.

Evropa stopnjuje pritisk na Moskvo, naj pristane na premirje, medtem ko ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Kremelj obtožuje zavlačevanja v pogovorih, ki mu omogoča nadaljevanje ofenzive.

Ameriški zunanji minister Marco Rubio je v torek izrazil pričakovanje, da bo Rusija v nekaj dneh predstavila predlog za prekinitev ognja, ki naj bi pokazal, ali je glede tega resna.