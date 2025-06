Ukrajinci naj bi napadli še dve letališči v Rusiji #video

Ukrajinske sile so ponoči uspešno napadle vojaški letališči Engels in Djagilevo globoko na ozemlju Rusije, ki ju ruska letala uporabljajo za izvajanje napadov na ukrajinskem ozemlju, je na aplikaciji Telegram sporočil generalštab ukrajinske vojske.

Poudarki pomembnejših dogodkov dneva:



11.25 Ukrajina naj bi napadla še dve letališči v Rusiji

9.15 Ukrajinski mediji: To je baza, kamor so Rusi premestili svoj strateški bombnik

6.15 Rusi silovito napadli Kijev

11.25 Ukrajina naj bi napadla še dve letališči v Rusiji

Po navedbah generalštaba so na letališču Engels v regiji Saratov zadeli najmanj tri cisterne z gorivom in mazivi. Na območju naj bi izbruhnil velik požar, odjeknile pa naj bi tudi številne eksplozije.

Požar naj bi po napadu izbruhnil tudi na letališču Djagilevo v regiji Rjazan, kjer naj bi bili nameščeni zračni tankerji in spremljevalna bojna letala, od tam pa naj bi vzletali tudi ruski strateški bombniki.

Obenem naj bi ukrajinske sile napadle še več drugih ciljev na ozemlju Rusije in na zasedenih območjih v Ukrajini.

Napadi sledijo podobnim napadom iz prejšnjega tedna, ko so ukrajinske sile po lastnih navedbah na več letališčih v Rusiji uničile številna vojaška letala, vključno z bombniki. Napadi so razjezili Moskvo, ki trdi, da ti niso povzročili večje škode, obenem pa obljublja maščevanje.

9.15 Ukrajinski mediji: To je baza, kamor so Rusi premestili svoj strateški bombnik

Ukrajinski portal Defense Express poroča, da so na najnovejših satelistkih posnetkih ruske letalske baze Anadir opazili starteški bombnik Tu-160.

Bombnik naj bi tja premestili po uspešni operaciji "Pajkova mreža", ukrajinskem napadu na rusko strateško letalstvo. Anadir je od Ukrajine oddaljen 6.600 kilometrov, posnetki satelita Sentinel Evropske vesoljske agencije (ESA) z dne 4. junija pa prikazujejo veliko letalo na delu vzletno-pristajalne steze, ki jo uporabljajo ruski strateški bombniki, še navaja portal.

Defense Express še piše, da je kljub nizki ločljivosti slike mogoče prepoznati značilno obliko Tu-160 z razponom kril do 55,7 metra in prepoznavnim trupom. Foto: defence-ua.com

6.15 Rusi silovito napadli Kijev

Rusi so z brezpilotnimi letalniki zgodaj zjutraj izvedli obsežen napad na Kijev, poroča Telegram. V mestu so izbruhnili požari, gori več stanovanjskih objektov, je sporočil vodja mestne vojaške uprave Timur Tkačenko.

Tkačenko je sporočil, da se brezpilotni letalniki mestu približujejo v valovih in da jih enote zračne obrambe poskušajo sestreliti. Brezpilotni letalniki so zadeli zgornja nadstropja visokih stanovanjskih stavb in povzročili požar v okrožju Darnitski na vzhodni strani mesta, kjer so, kot pravi, mogoči izpadi električne energije. Po njegovih besedah ​​je požar izbruhnil tudi v stanovanjski stavbi v zahodnem okrožju.

V Kijevu gori v stanovanjskih stavbah. Foto: Reuters

Župan Kijeva Vitalij Kličko je na Telegramu zapisal, da so potrdili štiri smrtne žrtve, najmanj 20 ljudi je ranjenih.

Na več lokacijah v mestu nadaljujejo iskanje in reševanje preživelih. Foto: Reuters

Tkačenko je opozoril tudi na nevarnost balističnih izstrelkov. Očividci so za Reuters poročali o seriji eksplozij.

Foto: Reuters