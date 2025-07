Slovenci brez pomembnega člena nad ekipo, ki se bori za obstanek

Slovenci so v sredo s peto zmago skočili na osmo mesto razpredelnice in so pred četrtkovimi tekmami del skupine štirih reprezentanc od sedmega do desetega mesta z razmerjem zmag in porazov 5-4. Na vrhu so Brazilci (8-1), sledijo pa jim Poljaki in Italijani (7-2) ter Francozi, Japonci in Ukrajinci (6-3). Na zaključni turnir potuje sedem najboljših reprezentanci in gostiteljica Kitajska, ki pa je daleč od vodilnih.

Naslednja slovenska tekmica bo Nizozemska, ki je v sredo na prvi tekmi po maratonu izgubila proti Ukrajini z 2:3 v nizih. Realnih možnosti tulipani za napredovanje nima več, saj je dobila le eno od devetih tekem, a se krčevito borijo za obstanek v ligi narodov.

"Ko smo spremljali njihovo tekmo, smo videli, da je prva nevarnost njihov korektor Tom Koops in tudi drugi sprejemalec Michiel Ahyi. Vemo, od kod preti nevarnost, a težava utegne biti tako kot na prvi tekmi veliko variacij pri servisu. Moramo servirati tako dobro kot proti Kanadi. Vidi se, da so Stožice naša dvorana in tako bo treba nadaljevati," je o naslednjem tekmecu po sredini tekmi dejal Rok Možič.

Slovenci proti tulipanom ne bodo mogli računati na izkušenega Alena Pajenka. Bloker bo danes opravil vse potrebne preglede, po katerih bo zdravniška služba ocenila njegovo stanje.