Zagorelo v nakupovalnem središču, ki so ga odprli pred dnevi: umrlo 61 ljudi

"Tragični požar je zahteval življenja 61 nedolžnih državljanov, ki so se večinoma zadušili v toaletnih prostorih, med njimi pa je 14 zoglenelih trupel, ki jih še niso identificirali," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo notranje ministrstvo.

Požar naj bi izbruhnil v prvem nadstropju nakupovalnega središča Hyper Mall, ki naj bi ga odprli pred petimi dnevi. Gasilcem je uspelo omejiti požar, vzrok zanj pa uradno še ni znan. Eden od preživelih je za AFP dejal, da je eksplodirala klimatska naprava.

#BREAKING: At least 50 people, mostly women and children, were killed in a fire that broke out early Thursday at a shopping mall in the city of Kut, Iraq’s Wasit province, Governor Mohammed Jameel al-Miyahi announced. The blaze has since been brought under control.



