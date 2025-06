Znano je, koliko Ukrajincev ima pri nas status začasne zaščite

Na odboru državnega zbora za notranje zadeve, kjer so se seznanili s poročilom o delu državne revizijske komisije za lani, je državna sekretarka z ministrstva za notranje zadeve Tina Heferle predstavila poročilo o podaljšanju začasne zaščite razseljenih oseb iz Ukrajine.

Tina Heferle je matičnemu odboru ob predstavitvi poročila o podaljšanju začasne zaščite razseljenih oseb iz Ukrajine izpostavila, da je 31. januarja letos imelo začasno zaščito v Evropski uniji skoraj 4,3 milijona državljanov tretjih držav, ki so zaradi ruske agresije pobegnili iz Ukrajine.

V primerjavi s koncem decembra 2024 se je število oseb z začasno zaščito v EU do konca januarja povečalo za 25.530, je navedla.

V Sloveniji je bilo od 24. februarja 2022 do 3. junija letos vloženih 12.572 vlog za priznanje začasne zaščite. Status so priznali 11.657 osebam, 140 osebam pa so začasno zaščito zavrnili, je med drugim še povedala Heferle.