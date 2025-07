Goloba na Polzeli niso prepoznali: "Nič hudega, pa naslednjič"

Med obiskom doma za ostarele na Polzeli se je premier Robert Golob srečal in rokoval z varovanci, ena od njih pa ga ni prepoznala. Kaj se je zgodilo nato, si oglejte v zgornjem videoposnetku.

"Varovanka Doma za ostarele Polzela mi je nežno in malce negotovo stisnila roko. Ni me prepoznala, a to sploh ni bilo pomembno. Pomemben je bil dotik. Pogled. Prisotnost," je srečanje ob posnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, opisal Golob, "v takih trenutkih se človek zares zave, koliko pomenita spoštovanje in toplina. Do tistih, ki so tlakovali pot, po kateri danes hodimo mi. Hvaležen sem za vsako srečanje, ki nas spomni, kaj nas povezuje kot ljudi."