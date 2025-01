Na ministrstvu se zavedajo pomena neodvisnosti agencije za energijo

Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so potrdili prejem pisma, v katerem Evropska komisija izraža zaskrbljenost glede vladnega spora z agencijo za energijo in poskusov zamenjave članov sveta agencije. Obenem so zavrnili očitke o pritiskih na agencijo in poudarili, da se zavedajo pomena njene neodvisnosti in da spoštujejo zakonski okvir.

Evropska komisija se je s pismom, ki ga je poslala ministrstvu oz. njegovemu generalnemu direktoratu za energijo, odzvala na dopis, ki ga je v Bruselj v povezavi z dogajanjem glede nove omrežninske metodologije poslalo vodstvo Agencije za energijo.

Ministrstvu se zdi razumljivo, da se je Evropska komisija na pismo agencije odzvala. Tako komisija kot Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (Acer) imata, kot so zapisali za STA, nalogo, da skrbno spremljata dogajanja v državah članicah ter ustrezno odgovarjata na pobude, ki jih prejemata od državnih regulatorjev.

"Ob tem znova poudarjamo, da se zavedamo pomena neodvisnosti regulatorja in spoštujemo tako evropsko kot domačo zakonodajo," so navedli na ministrstvu.

Obžalovali so, da agencija "v preteklem letu ni prisluhnila opozorilom različnih deležnikov in ni pri uvajanju (nove metodologije obračuna omrežnine op. STA) vsaj skušala najti bolj primerne rešitve". Večkratne pobude ministrstva k uvedbi prehodnega obdobja, bolj postopnem uvajanju novega sistema ter razmisleku o tem, da nov sistem ne bi zavrl uspešnosti čistega prehoda, so bile, kot so pojasnili, preslišane.

Napovedali so, da bo ministrstvo še naprej delovalo v skladu z veljavno zakonodajo in se zavzemalo za uvedbo sistema omrežnine, ki bo zagotovil pravično porazdelitev bremen in uspešen zeleni prehod.

Zavrnili insinuacije, da bi bili njihovi ukrepi politični pritisk

Naknadno so na ministrstvu v sporočilu za javnost ostro zavrnili insinuacije, da bi bili njihovi ukrepi, predlogi ali komunikacija z agencijo politični pritisk. "Naša odgovornost je, da v okviru svojih pristojnosti aktivno sodelujemo z vsemi relevantnimi deležniki in predlagamo rešitve, ki bodo zagotovile širše družbeno soglasje ter dolgoročno stabilnost energetske politike," so navedli.

"Zavedamo se, da moramo ohraniti integriteto regulatorja, vendar prav tako ne smemo zanemariti širših potreb, ki se pojavljajo v sodobnem energetskem okolju," so pojasnili. Konstruktivni predlogi ministrstva so po prepričanju ministrstva ves čas iskali ravnovesje med zakonodajnim okvirom in praktičnimi rešitvami, ki bi zagotovile pravičen prehod in pošteno obravnavo vseh deležnikov.

V sporočilu za javnost so na ministrstvu strnili komunikacijo in sestankovanja z agencijo glede nove omrežninske metodologije. Komunikacija se je začela jeseni 2023, lani poleti pa jo je agencija po besedah ministrstva začela (javno) tolmačiti kot nedovoljen politični pritisk.

"S tem se na ministrstvu nikakor ne strinjamo, niti danes ne pristajamo na takšno tolmačenje," so jasni. Po njihovem tolmačenju evropska zakonodaja ne posega v morebitno tesno sodelovanje s pristojnimi nacionalnimi organi ali v splošne smernice politike, ki jih določi vlada. "Dopis ministrstva nikakor ni bil politični pritisk ali kršitev direktive EU, kar smo pripravljeni tudi preveriti na sodišču," so napovedali.

Generalna direktorica direktorata za energijo pri Evropski komisiji zaskrbljena

Po njihovih navedbah je pomembno tudi razumeti, da je delo agencije, čeprav je ta neodvisna od političnih navodil, v širšem pomenu del politike države. "Naša naloga je, da poiščemo ravnovesje med potrebami družbe, ekonomskimi dejavniki in trajnostnimi cilji ter da prevzamemo odgovornost za dolgoročni razvoj energetskih politik, ki temeljijo na solidnih, preudarnih in argumentiranih odločitvah," so prepričani na ministrstvu. Za ta cilj kot bistveno vidijo konstruktivno sodelovanje z vsemi deležniki, vključno z Agencijo za energijo.

Evropska komisija sicer v pismu, pod katerega je podpisana generalna direktorica direktorata za energijo pri Evropski komisiji Ditte Juul Jorgensen, zapisala, da je zaskrbljena glede dogajanja v povezavi s svetom Agencije za energijo, natančneje z decembrskim vladnim pozivom k odstopu članov sveta, ki sta mu sledila dva člana, in načrti za predlog razrešitve preostalih treh članov. Vse skupaj je, kot so spomnili v Bruslju, vodilo v nesklepčnost organa, ki tako ne more sprejemati odločitev.

Komisija je opozorila, da so neodvisni regulatorji temeljnega pomena za upravljanje z notranjim energetskim trgom EU. Evropska zakonodaja na energetskem področju tako vsebuje stroga pravila za zagotavljanje neodvisnosti regulatorjev pri izvajanju njihovih nalog, tako pred posegi vlad kot drugih oseb javnega ali zasebnega prava.

Kako lahko predčasno razrešijo člane sveta agencije?

Spomnili so tudi na določila zakonodaje, da se lahko člane sveta nekega energetskega regulatorja predčasno razreši le v primerih, ko ne izpolnjujejo več pogojev za članstvo oz. jim je bila dokazana kršitev nacionalne zakonodaje. Dodali so vsebino sodbe Sodišča EU iz leta 2020, da mora biti pristojnost imenovanja in razreševanja članov sveta določenega regulatorja strogo opredeljena v zakonodaji in mora temeljiti na jasnih, objektivnih in preverljivih kriterijih. Postopki morajo ob tem zagotavljati neodvisnost regulatornega organa.

V Bruslju so glede spora med vlado in Agencijo za energijo glede nove metodologije obračunavanja omrežnine spomnili, da je odločanje o omrežnini v izključni pristojnosti neodvisnega regulatorja in je izvršna ali zakonodajna oblast ne smeta omejevati. To načelo je v eni svojih sodb potrdilo tudi Sodišče EU, so dodali.

V Bruslju so izrazili skrb, če so bila ta določila evropske zakonodaje v slovenskem primeru spoštovana.

V komisiji so nadaljevali, da to sicer ne pomeni, da lahko regulator na področju omrežnine ravna brez vsakršnega nadzora. Odločitve je tako mogoče spodbujati na sodišču. "Če slovenska vlada meni, da odločitve Agencije za energijo niso skladne z zakonodajo EU, jo spodbujamo, da se o teh očitkih, preden sprejme kakršnekoli odločitve, podrobno pogovori z našimi službami," je zapisala Juul Jorgensen.

V Bruslju so sicer ob izrazitem dvigu stroška omrežnine za določene uporabnike v višji sezoni zapisali, da se zavedajo, da visoki stroški energije negativno učinkujejo na gospodinjstva in podjetja in da lahko to zamaje politično podporo ukrepom za zeleni prehod. Zato pripravljajo akcijski načrt za dostopno energijo, pri tem pa želijo tesno sodelovati s članicami EU.