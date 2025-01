Gospodarsko interesno združenje elektrodistribucijskih podjetij je v današnjem sporočilu za javnost zapisalo, da so distributerji skupaj s sistemskim operaterjem elektroenergetskega omrežja, družbo Eles, uspešno implementirali novi sistem obračuna omrežnine. Pri tem je informacijska podpora zanj po njihovih navedbah predstavljala enega njihovih večjih informacijskih projektov do zdaj, tako po obsegu kot kompleksnosti.

Novi način obračunavanja omrežnine je po prepričanju združenja zasnovan tako, da spodbuja uporabnika k bolj racionalni rabi omrežja ter daje večji poudarek moči kot preneseni energiji. Zaradi tega menijo, da je pravičnejši od predhodnega.

Metodologija za odjemalce težko razumljiva

Kljub temu menijo, da bi bilo smiselno novo metodologijo delno korigirati, tudi skladno s predlogi, ki so jih sami dali v času javne obravnave nove metodologije. Ocenjujejo predvsem, da je metodologija, zasnovana na dogovorjeni moči in (po prehodnem obdobju) finančnem sankcioniranju njenega preseganja, za odjemalce težko razumljiva.

Dolgoročno zato predlagajo obračunavanje po izmerjeni moči ter nagrajevanje odjemalcev ob povečevanju energetske učinkovitosti. Prav tako se zavzemajo za korekcijo tarif v nekaterih časovnih blokih, saj da je razlike med bloki težko utemeljiti.

Potrebni bodo dodatni ukrepi

V tem kontekstu tudi podpirajo Elesove predloge sprememb. Eles je na podlagi analize, ali je trenutna razporeditev petih časovnih blokov v okviru metodologije obračuna omrežnine najbolj optimalna glede na potrebe elektroenergetskega sistema, ugotovil, da bi bil smiseln prehod na tri časovne bloke. Predlaga tudi odpravo razlik v tarifah med sezonama.

Elektrodistributerji sicer pravijo, da učinkov novega omrežninskega obračuna nanje oziroma na Eles še ne poznajo oziroma jim še niso bili predstavljeni. Ocenjujejo pa, da z novim načinom obračunavanja ne bo pobrane več omrežnine kot po starem sistemu. To pa, kot so opozorili, ob močno povečanih potrebah po vlaganjih v omrežje predstavlja resen izziv za doseganje ciljev zelenega prehoda. Omrežnina je namreč najpomembnejši vir za pokrivanje stroškov vzdrževanja, delovanja in razvoja omrežja.

Za uspešno doseganje ciljev zelenega prehoda in ohranjanje stabilne preskrbe za vse prebivalce ter gospodarstvo so zato po njihovem prepričanju nujno potrebni dodatni ukrepi, predvsem pa konstruktivno sodelovanje vlade in državnega zbora, Agencije za energijo kot regulatorja in širše javnosti.